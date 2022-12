Angleterre vs France, surveillance des blessures de Neymar, les meilleurs paris de lundi

La France et l’Angleterre, deux poids lourds avec une longue histoire, monteront sur scène le 10 décembre pour décider qui ira en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Il n’y a pas grand-chose pour séparer les deux équipes après avoir renvoyé la Pologne et le Sénégal en huitièmes de finale. Les deux équipes comptent des superstars, des vétérans établis et un héritage footballistique.

Il y a aussi un point à prouver pour les deux, l’Angleterre cherchant à mettre fin à sa sécheresse de trophées remontant à 1966, date à laquelle elle a remporté le titre mondial pour la dernière fois, et la France, championne en titre, cherchant à devenir la seule équipe autre que le Brésil à conserver le championnat. .

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de dimanche, et un aperçu de lundi pour la suite.

Mbappe sera la plus grande menace contre l’Angleterre lors de leur rencontre le 10 décembre. Elsa/Getty Images

Affrontement entre l’Angleterre et la France

Nous nous attendons à un match passionnant lorsque l’Angleterre, championne d’Europe, affrontera la France, tenante du titre de la Coupe du monde, le 10 décembre à 14 h HE. L’équipe de Gareth Southgate est invaincue au Qatar, et sous l’entraîneur-chef, l’Angleterre n’a pas encore perdu en 90 minutes de football du tournoi majeur. Leur victoire catégorique 3-0 contre le Sénégal montre à quel point cette équipe est cohérente, efficace et dangereuse. Arriveront-ils à vaincre les champions du monde ?

La France compte l’un des meilleurs joueurs du monde en la personne de Kylian Mbappe, qui mène le tournoi avec cinq buts. Malgré l’absence de Karim Benzema, Christopher Nkunku, N’Golo Kante et Paul Pogba sur blessure, Les Bleus sont mortels dans le tiers offensif et cherchent à faire une course profonde dans le tournoi. L’équipe de Didier Deschamps a dépassé la Pologne pour se qualifier pour les quarts de finale et affrontera une opposition beaucoup plus coriace dans les Trois Lions.

– Parenthèse Coupe du monde : L’Angleterre et la France organisent un match QF

L’Angleterre a l’embarras du choix dans presque toutes les positions, en particulier en attaque, avec Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden, Jack Grealish et Bukayo Saka, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce qui sera d’un grand intérêt et d’une réflexion, c’est comment Southgate mettra en place sa défense et son milieu de terrain pour étouffer la menace de Mbappe. Kyle Walker pourra-t-il arrêter la superstar du PSG ?

La France et l’Angleterre s’affronteront pour la 32e fois, les Anglais menant la série 17-5-9. Les précédents matches de Coupe du monde entre les deux sont allés à l’Angleterre, qui a gagné en 1966 et 1982. Cependant, ce sera la première rencontre entre eux en phase à élimination directe d’un tournoi majeur.

Serait-ce un choc pour les âges?

Neymar sera-t-il prêt pour le choc en Corée du Sud ?

L’entraîneur du Brésil, Tite, a déclaré que si l’entraînement de Neymar dimanche se passe bien, il sera disponible pour le choc contre la Corée du Sud lundi. Neymar s’est blessé à la cheville droite lors du match d’ouverture contre la Serbie, qu’ils ont remporté 2-0.

“Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière”, a déclaré Neymar sur Instagram après sa blessure.

Le joueur du PSG fournit l’étincelle créative à l’attaque du Brésil et est la clé de leurs espoirs de Coupe du monde, et ses coéquipiers ainsi que les fans du monde entier espèrent qu’il est parfaitement apte à affronter Son Heung Min and Co. Sans Neymar, le Brésil a gagné contre la Suisse et a perdu contre le Cameroun.

“Il s’entraînera cet après-midi, et si tout va bien, il jouera”, a déclaré Tite lors d’une conférence de presse dimanche. “La présence de Neymar dans la formation dépend de la décision du service médical.”

La Séléçao ont subi deux autres revers sur blessure avec l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Alex Telles exclus du reste du tournoi, mais restent les favoris pour soulever le trophée compte tenu de la profondeur de l’équipe et des ressources offensives. Vont-ils soulever le trophée de la Coupe du monde pour une sixième fois record ?

jouer 1:10 Julien Laurens explique son inquiétude pour Neymar après avoir vu les dernières photos de sa cheville blessée.

Les meilleures lectures du jour

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de lundi.

Japon (+275) contre Croatie (+107), match nul (+220)

Paul Carr : Les chiffres sous-jacents pour le Japon et la Croatie sont très similaires jusqu’à présent, et aucune équipe n’a fait de meilleurs ajustements en seconde période que le Japon, qui est revenu de l’arrière pour battre l’Allemagne et l’Espagne. Je parie là-dessus à nouveau, et le fait que le manque d’attaquant fiable de la Croatie continuera d’être un problème. J’aime que le Japon avance à +150.

Dan Thomas : C’est vraiment difficile à appeler. En conséquence, je vais m’asseoir sur la clôture et faire match nul après 90 minutes.

Manchette Dalen : Le Japon a deux des victoires les plus impressionnantes du tournoi, venant de l’arrière pour battre l’Allemagne et l’Espagne. Je pense que ce sera un bon match divertissant, mais je ne veux pas jouer contre une équipe. J’aime que les deux équipes marquent (+105).

Brésil (-390) contre Corée du Sud (+1200), match nul (+430)

Carr : Évidemment, c’est loin, mais compte tenu de toutes les blessures du Brésil, Cela ne me dérange pas que la Corée du Sud avance à +550. J’aime aussi le match nul en première mi-temps à +130. Les trois matchs de groupe du Brésil étaient 0-0 à la mi-temps, et j’aime avoir le coussin d’un score de 1-1 au cas où le match s’ouvrirait.

Thomas : Le retour de Neymar dans le onze de départ ramènera le Brésil à pleine puissance. Je pense que ce sera confortable pour les favoris. Je soutiendrai une victoire 3-0.

Manchette: Je suis sur le Brésil pour tout gagner, et je ne recule pas devant cela. Cependant, ils n’ont pas été aussi dynamiques dans l’attaque que je m’y attendais, même en excluant ce dernier match de groupe où ils ont joué ce qui était essentiellement une équipe B. En plus des blessures, je pense que même si ils gagnent ce match, il y a valeur en Corée du Sud +1,5 buts (+105).

Nouvelles et notes

Jadon Sancho a été exclu de l’équipe de Manchester United pour son camp d’entraînement en Espagne et s’entraînera individuellement, a confirmé le club. Erik ten Hag et son équipe se rendront dans le sud de l’Espagne pour des matchs contre les équipes de la Liga Cadix et le Real Betis. Cependant, Sancho, qui a passé la pause de la Coupe du monde à travailler avec des entraîneurs aux Pays-Bas recommandés par Ten Hag, n’y va pas. United reprendra sa saison nationale avec un match de Coupe Carabao contre Burnley à Old Trafford le 21 décembre, trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde, et reviendra en Premier League contre Nottingham Forest le 27 décembre.

Arsène Wenger a insinué que les équipes qui ont fait des déclarations politiques au début de la Coupe du monde ont vu leurs performances sur le terrain en souffrir. Wenger, responsable du développement mondial du football de la FIFA, s’est exprimé lors d’une conférence de presse pour le groupe d’étude technique de la FIFA, au cours de laquelle lui et Jurgen Klinsmann ont partagé les conclusions du groupe issues de la phase de groupes. C’était une référence claire à l’Allemagne, que Wenger n’a pas mentionnée par son nom et qui a perdu son match d’ouverture contre le Japon, avant lequel les joueurs ont placé leurs mains sur leur bouche lors de la photo d’avant-match sur le terrain.