Angleterre vs France: Olivier Giroud dit que Kylian Mbappe est le meilleur joueur avec qui il ait jamais joué avant le quart de finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Olivier Giroud a nommé Kylian Mbappe le meilleur attaquant avec lequel il a joué et a décrit la “bromance” que la paire a avant le quart de finale de la Coupe du monde de France avec l’Angleterre.

Les Bleus affrontent les Three Lions de Gareth Southgate lors du dernier huitième de finale samedi, avec l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea, Giroud, qui devrait s’aligner aux côtés de Mbappe dans l’attaque française.

Giroud a marqué lors de la victoire en huitièmes de finale contre la Pologne pour battre le record de buts de Thierry Henry pour la France, tandis que Mbappe est actuellement en tête du palmarès des souliers d’or de cette Coupe du monde, avec cinq buts.

“Kylian est fondamentalement l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué”, a déclaré Giroud lors d’une conférence de presse. “Il est incroyable et il est encore jeune, ce qui est effrayant car il peut encore s’améliorer.

“Il est très efficace et, depuis le début de la compétition, il a été crucial pour nous – très décisif, très compétitif. C’est évidemment le meilleur attaquant avec lequel j’ai joué dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai évolué.

“Nous n’avons pas vu le meilleur de lui, j’espère que ça viendra bientôt et qu’il battra tous les records. Je le sais et vous le savez aussi.”

Giroud a parlé de la bromance qu'il a avec Mbappe (à gauche)





Le but du joueur de 36 ans contre la Pologne lors des huitièmes de finale est venu de la passe défensive de Mbappe et Giroud a décrit “l’enthousiasme contagieux” des deux attaquants français.

“Le football est si spontané que nous pouvons faire des mouvements comme ça. Ce but est venu de cette combinaison. Notre relation a toujours été bonne.

« Nous ne voulons pas perdre contre l’Angleterre !

Giroud et Hugo Lloris (à droite) cherchent désespérément à éviter la défaite contre l'Angleterre





Giroud a une grande compréhension du jeu anglais, ayant joué au football de Premier League pour Arsenal et Chelsea pendant neuf années consécutives entre 2012 et 2021.

L’attaquant français a révélé qu’il s’était entretenu avec le capitaine de l’équipe nationale Hugo Lloris, qui joue dans son club de football avec Tottenham, à quel point ils voulaient éviter une défaite face à l’un des grands rivaux du pays.

“Pour l’Angleterre, ils ont fait un bon tournoi”, a ajouté Giroud. “J’espère qu’ils auront un match difficile samedi.

“Je connais très bien cette équipe, nous parlions avec Hugo de ce match et nous nous sommes dit que nous ne voulions pas perdre contre l’Angleterre.

Giroud a passé neuf ans à jouer en Angleterre avec Arsenal et Chelsea





“C’est un match spécial pour nous. Ils ont tellement de jeunes joueurs dans cette génération, je pense qu’ils ont de la qualité mais aussi de la quantité dans l’équipe. Ils ont différentes options et ce sera un match agréable à regarder. J’espère que ça va aller bien pour nous.”

Giroud a également évoqué le danger du capitaine anglais Harry Kane qui, comme Giroud, compte 52 buts pour son équipe nationale et pourrait également battre le record national de buts marqués au Qatar. Kane est à un but du total de 53 de Wayne Rooney pour les Three Lions avant le quart de finale de samedi.

“Nous avons parlé de lui avec Hugo”, a déclaré Giroud à propos de Kane. “C’est un joueur avec un profil similaire au mien. Il est grand, puissant et il a bien joué devant le but.

“Je pense que ces derniers mois et ces dernières années, il est allé un peu plus loin pour s’impliquer dans le jeu. Je ne sais pas si c’est dû à son entraîneur, mais il fait beaucoup de passes.

“Il est toujours un buteur, mais il peut trouver ces passes clés pour ses coéquipiers. Il y a des similitudes [to me] mais il y a quelques différences essentielles.”

“Lloris peut aider la France à arrêter Kane”

L'Angleterre affronte la France en quart de finale de la Coupe du monde samedi





L’entraîneur adjoint de la France, Guy Stephan, a également expliqué comment le gardien de but basé en Premier League, Lloris, peut aider la France à vaincre l’Angleterre, l’amitié étroite du gardien avec l’attaquant de Tottenham Kane étant en tête de liste des raisons.

“Hugo est très, très imperturbable”, a déclaré Stephan. “Il se battra, je peux le dire car il est probable qu’il jouera samedi. Il a joué à une carrière de haut niveau, 10 ou 12 ans au plus haut niveau et est très rarement blessé.

“Il a joué avec Harry Kane pendant quelques années. Il sait comment il frappe le ballon, où il se déplace. Il sait comment il utilise sa tête et ses courses aussi.

“C’est ce que vous obtenez quand il y a des joueurs qui jouent pour le même club. Ils auront beaucoup de choses à se dire quand ils retourneront à Tottenham.”

L'amitié de Harry Kane avec Hugo Lloris pourrait être un facteur dans le quart de finale de samedi





Stephan a également prédit que la France devra se concentrer sur les joueurs larges de l’Angleterre lors du quart de finale de samedi, car c’est là que se trouve sa grande menace.

“L’équipe d’Angleterre est une grande équipe, une équipe solide. C’est une équipe qui a beaucoup de zones offensives”, a déclaré l’adjoint de Didier Deschamps.

“Comme beaucoup de ces bonnes équipes à la Coupe du monde, elles sont excellentes sur les ailes. Vous pensez à [Phil] Foden, [Marcus] Rashford, [Raheem] Sterling, ils sont très rapides sur les ailes.

“Il ne faut pas oublier qu’ils sont arrivés en finale de l’Euro et qu’ils ont de l’expérience. Ils peuvent jouer beaucoup de formations, ont très bien fait contre le Sénégal en 4-3-3 et ont gagné 3-0. Ils jouent toujours à trois attaquants. , mais en général, ils jouent avec cinq joueurs défensifs contre de meilleures équipes. Que ce soit le cas samedi, nous attendons de voir.”

La France a parlé du danger des joueurs larges de l'Angleterre





Giroud est également d’accord avec cette évaluation, en particulier avec l’Angleterre étant les meilleurs buteurs du tournoi avec 12 buts provenant de huit joueurs différents.

“Ils ont des joueurs rapides sur les ailes”, a ajouté Giroud. “Bien qu’ils soient dangereux dans de nombreux départements, cela pourrait être la clé du match. Nous devrons être solides défensivement et bloquer les flancs, mais ils devront faire de même car nous sommes également rapides.

“L’Angleterre est une équipe complète, bonne sur coups de pied arrêtés car c’est une grande équipe avec de bonnes têtes de balle.”