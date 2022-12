Angleterre vs France: Kyle Walker dit que Three Lions ne déroulera pas le tapis rouge pour Kylian Mbappe en quart de finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le défenseur anglais Kyle Walker a déclaré que la star française Kylian Mbappe “ne m’empêchera pas de gagner une Coupe du monde” alors que le duo se prépare pour sa bataille de rythme lors du choc des quarts de finale de samedi.

Les Trois Lions affrontent les champions du monde en titre lors des huit derniers ce week-end, avec la ligne d’attaque des Bleus dirigée par Mbappe, qui est également en tête du palmarès des souliers d’or avec cinq buts en quatre matchs.

L’arrière droit de Pacy Walker a été qualifié d’antidote clé de l’Angleterre contre la menace offensive de Mbappe et bien que le joueur de 32 ans déclare qu’il ne “déroulera pas le tapis rouge” pour l’attaquant, toute l’équipe de France doit être traitée samedi. .

“Je pense que le match n’est pas l’Angleterre contre Mbappe, c’est l’Angleterre contre la France”, a déclaré Walker lors d’une conférence de presse mercredi.







“Nous respectons le fait qu’il soit un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d’aller marquer.

“Je représente mon pays en quart de finale d’une Coupe du monde, c’est vraiment faire ou mourir. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne m’empêchera pas de gagner une Coupe du monde pour mon pays.”

“N’oubliez pas Giroud, Dembele et Griezmann”

Walker a affronté Mbappe quatre fois au cours de sa carrière, lorsque son équipe de Manchester City a affronté l’équipe française du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

City a remporté trois des quatre rencontres, Mbappe n’ayant marqué qu’une seule fois – un égaliseur lors de leur dernière rencontre que l’équipe de Premier League a remportée 2-1.







“Quand nous avons joué quatre fois contre le PSG pour Man City en Ligue des champions, vous ne pensez pas seulement à Mbappe”, a ajouté Walker. “Je pense que c’est exactement la même chose samedi.

“C’est un outil dans leur arsenal qui est très bon, mais il y a d’autres bons joueurs et nous ne pouvons pas les sous-estimer. [They have] des joueurs qui ont remporté de gros titres, remporté des Coupes du monde.

“Alors d’accord, il [Mbappe] est un grand joueur, nous le savons – c’est pourquoi toutes les questions le concernent.

“Mais n’oublions pas Olivier Giroud, qui a marqué d’innombrables buts pour la France et en Premier League. Ousmane Dembele, qui pour moi est tout aussi bon sur l’autre aile et un joueur très délicat. Et puis vous avez Antoine Griezmann – ces les joueurs peuvent vous causer un problème.







“Nous lui tirons notre chapeau, c’est un grand joueur. Mais pour moi, toutes les questions ne devraient pas porter sur lui. Nous devrions apprécier le fait que nous voyons un grand footballeur, mais il y a aussi d’autres joueurs.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait pourquoi il y avait tant de battage médiatique à propos de cette bataille individuelle, Walker a déclaré: “Bien sûr que je le sais, je joue au football. Je comprends ce que je dois faire et c’est évidemment de l’arrêter. C’est probablement plus facile à dire qu’à faire .

“Mais je ne me sous-estime pas. Comme je l’ai déjà dit, je l’ai déjà affronté et j’ai rencontré de grands joueurs lorsque j’ai joué pour l’Angleterre, Man City et les clubs pour lesquels j’ai joué.

“Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu’il mérite, mais pas trop de respect car il joue aussi contre l’Angleterre et nous pouvons lui causer des problèmes.

“Ce sera un match difficile, mais aucun joueur ne fait équipe.”

Experts de la bataille Walker vs Mbappe :





Gary Neville de Sky Sports :

“Je suis sûr que Kyle restera à l’arrière droit. Cela ressemble à une trajectoire de collision imminente, n’est-ce pas ?

“Mbappe contre Walker, il semble que nous ayons le défenseur parfait pour faire face à Mbappe. Si quelqu’un peut faire face à lui et à son physique, son rythme et son expérience.”

Alan Smith de Sky Sports :

“Nous allons tous regarder ce match Mbappe-Kyle Walker.

“C’était fascinant d’écouter Matty Cash jouer pour la Pologne. Il a dit qu’il avait regardé les vidéos et tout, mais en fin de compte, s’il se resserrait, il le ferait tourner et s’il s’éloignait, il courrait passé devant lui, mais ensuite il récupère le ballon dans la surface de réparation et il le place en haut à droite et en haut à gauche.

“Il [Mbappe] est dans une telle forme fantastique. Je pense qu’il est le meilleur joueur du monde en ce moment, donc vous avez besoin d’un peu de chance.”





Le défenseur polonais Matty Cash, qui a marqué Mbappe lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde :

“Il est incroyable, évidemment incroyable, probablement mon adversaire le plus coriace. J’aurais dit auparavant que Raheem Sterling était mon adversaire le plus coriace. Sterling est rapide mais je pense que Mbappe est électrique. Il est le plus rapide.

“Il est d’un niveau différent. Je joue en Premier League semaine après semaine et je joue contre des ailiers de haut niveau, mais il va facilement être le meilleur joueur du monde. Vitesse, mouvement, regardez sa finition Il a tout, il en a mis deux dans le coin supérieur, un à gauche et un à droite.

“Je ne savais pas s’il fallait laisser tomber ou aller serré. Quand je suis allé serré, il a juste tourné derrière. Quand il récupère le ballon, s’arrête et bouge, c’est la chose la plus rapide que j’aie jamais vue. Quand il vous lève et se déplace, il le fait très bien. Il baisse l’épaule, va court puis long.

Image:







“Leur plan de match est de donner le ballon aux ailiers et quand c’est un contre un, vous devez essayer de l’arrêter. J’ai fait tout ce que j’ai pu, quand c’était un contre un, je pensais que j’avais fait OK contre lui. J’ai participé à quelques courses avec lui et je me suis bien débrouillé. Vous regardez par-dessus votre épaule et il est là.

“Il ne m’a pas vraiment couru une seule fois. Il y a eu des moments où il a eu de l’espace sur la contre-attaque, c’est là qu’il a marqué le deuxième but et c’est ce qui a changé la donne, quand ils sont allés 2-0. C’est là qu’il fait mal Il est probablement parmi les deux ou trois meilleurs joueurs du monde à la minute.

“Kyle Walker est aussi rapide que Mbappe. C’est le meilleur arrière droit d’Angleterre et il a beaucoup plus d’expérience que moi. Je n’ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Donc, si quelqu’un veut arrêter Mbappe, Kyle Walker est l’homme. Il est rapide aussi.”