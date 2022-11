Angleterre vs États-Unis – Mises à jour en direct de la Coupe du monde 2022

Il est temps de mettre de côté la “relation spéciale” alors que l’Angleterre et les États-Unis s’affrontent lors de la Coupe du monde au stade Al Bayt d’Al Khor, au Qatar.

Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en Coupe du monde en 2010.

Les États-Unis ont ouvert le tournoi avec un match nul 1-1 contre le Pays de Galles, tandis que l’Angleterre a remporté une victoire retentissante 6-2 contre l’Iran lundi.



Le match nul d’ouverture nuit considérablement aux chances des Américains d’atteindre les huitièmes de finale. Selon Indice de puissance du football de FiveThirtyEightl’USMNT n’a que 45% de chance d’avancer après le tirage au sort.

“C’est un coup de poing au visage et c’est ce que c’est”, a déclaré le milieu de terrain américain Brenden Aaronson. “Mais nous devons passer à autre chose et regarder les points positifs et regarder le film, ce que nous pouvons faire encore mieux.”

L’Angleterre, quant à elle, entre dans le match après avoir obtenu des contributions de ses plus grandes stars. Bukayo Saka, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish ont chacun marqué des buts lors du premier match. Depuis 1998, les équipes qui remportent leur match d’ouverture ont 84 % de chances d’accéder au tour suivant.

Voici les plus gros jeux et les meilleurs moments de l’action de vendredi: