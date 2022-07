Angleterre vs Espagne – Rapport de match de football – 20 juillet 2022

Les hôtes, l’Angleterre, sont revenus de manière spectaculaire pour battre l’Espagne 2-1 à l’Euro féminin 2022 mercredi soir pour se qualifier pour les demi-finales.

Un but d’Ella Toone en fin de seconde période et un somptueux vainqueur de Georgia Stanway dans le temps supplémentaire ont alimenté le retour face à une équipe espagnole résiliente lors de leur match de quart de finale au stade Amex de Brighton.

– Hamilton : la victoire contre l’Espagne montre le côté spécial de l’équipe d’Angleterre

– Euro féminin : Actualités et fonctionnalités | Calendrier & résultats | les tables

C’était un match qui a présenté le football féminin européen à son meilleur, les deux équipes jouant un football technique intelligent à un rythme élevé.

L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman était de retour sur la touche pour le match après avoir renvoyé un test COVID-19 négatif. Son assistant Arjan Veurink a pris en charge l’équipe pour son dernier match de groupe contre l’Irlande du Nord après le test positif de Wiegman vendredi dernier.

Ellen White avait le ballon au fond des filets vers la fin de la seconde mi-temps, mais le but a été exclu pour hors-jeu et le match est resté sans but jusqu’à la pause.

L’Espagne, qui avait été vive tout au long de l’attaque, a marqué un premier match mérité à la 53e minute quand Athenea del Castillo a fait irruption par la droite et a renvoyé le ballon à Esther Gonzalez pour tirer devant la gardienne anglaise Mary Earps pour porter le score à 1-0.

Le but était le premier autorisé par la défense des Lionnes en 482 minutes de jeu et les a laissées en territoire inconnu, devant revenir par derrière contre l’équipe espagnole bien organisée de Jorge Vilda.

L’Angleterre a égalisé le score avec le temps qui s’écoulait en seconde période alors que Toone bondissait sur une tête de Lauren Hemp qui tombait droit sur ses pieds et la frappait à la maison pour envoyer le match en prolongation.

Au cours de la première période supplémentaire, Stanway a récupéré le ballon dans le tiers défensif de l’Espagne et a dribblé vers la surface de réparation avant de décocher un tir percutant de loin pour donner l’avantage à l’Angleterre pour de bon.

L’Angleterre, qui n’a jamais remporté le Championnat d’Europe, affrontera mardi la Suède ou la Belgique lors de sa sixième apparition en demi-finale.

L’Espagne, qui n’a pas encore remporté de match à élimination directe dans un tournoi majeur, a été dévastée et a quitté le terrain en larmes, mais pour les 28 994 spectateurs, le plus grand pour un quart de finale de l’Euro féminin, c’était la fête.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.