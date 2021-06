Angleterre vs Ecosse: Sadiq Khan parmi les politiciens pour exhorter les fans écossais sans billet à ne pas se rendre à Londres pour le choc de Wembley | Actualités footballistiques

Le maire de Londres Sadiq Khan, le ministre des Sports Nigel Huddleston et le gouvernement écossais ont rappelé aux fans écossais sans billets de match de ne pas se rendre dans le sud pour le match de l’Euro 2020 de vendredi contre l’Angleterre à Wembley.

Les deux pays d’origine devraient se rencontrer vendredi soir alors qu’ils disputent tous deux leur deuxième match du groupe D, avec une capacité à Wembley limitée à 22 500 spectateurs en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Avec des zones de supporters traditionnelles pour les tournois également limitées en capacité, ainsi que des pubs et des bars, les autorités conseillent aux seuls fans disposant de billets pour le match de se rendre à Londres.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « C’est absolument fantastique que l’Écosse participe à son premier tournoi international depuis 23 ans – et j’ai hâte de voir le match de vendredi.

Image:

Wembley aura une capacité limitée de 22 500 places pour le match de vendredi



« Les fans écossais sont réputés dans le monde entier pour apporter une atmosphère de fête avec eux aux grands tournois, mais avec des restrictions COVID toujours en place des deux côtés de la frontière, la meilleure chose pour les fans sans billets pour le match ou un endroit sûr pour le regarder est de profiter du jeu écossais et de ne pas venir à Londres.

« Dans un monde idéal, j’accueillerais la Tartan Army à Londres pour ce match à bras ouverts – mais avec l’augmentation des cas de Covid, et avec tant d’enjeux alors que nous combattons cet horrible virus, je crains que cela ne puisse tout simplement pas être cette fois , donc la meilleure chose à faire est de ne pas venir à Londres et de profiter plutôt du match à la maison. »

La ministre écossaise de la Culture, Jenny Gilruth, a déclaré : « Je sais que pour beaucoup d’entre nous, l’EURO 2020 sera l’un des moments forts de l’été et une opportunité de soutenir notre équipe nationale. Il y aura également un énorme intérêt pour le match Ecosse contre Angleterre à Wembley, mais nous devons continuer à être prudents – et j’exhorte fortement les fans à ne voyager que si vous avez un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.

« Bien que nous ayons fait de grands progrès, nous avons tous encore un rôle important à jouer pour nous assurer de garder le virus sous contrôle. J’exhorte donc tous les fans de football à planifier à l’avance comment vous allez profiter du tournoi en toute sécurité. »

Image:

Les fans de football écossais se sont traditionnellement réunis à Trafalgar Square à Londres pour de tels matches



Le ministre des Sports Nigel Huddleston a déclaré: « Il y a un réel sentiment d’excitation pour le match de vendredi entre l’Ecosse et l’Angleterre. Ce sera un moment historique pour les deux équipes, les fans assez chanceux pour être au stade de Wembley et les fans qui regardent à travers le pays.

« Mais nous continuons de conseiller aux fans sans billets d’apprécier le match près de chez eux et de ne pas se rendre à Londres à moins que vous n’ayez déjà un endroit défini pour regarder le match en toute sécurité. »

L’Angleterre entre dans le match en position de force après avoir remporté son match d’ouverture contre la Croatie 1-0, tandis que l’Écosse a désespérément besoin d’un résultat après une défaite 2-0 contre la République tchèque.

Pourquoi le rôle de Kane est parfait pour l’Angleterre

Par Adam Bate

Deux matchs après la Coupe du monde en 2018, Harry Kane avait marqué cinq buts et remporté le prix de l’homme du match dans les deux matchs. Il s’est avéré qu’il aurait pu faire ses valises et prendre le prochain vol au départ de la Russie tout en remportant le Soulier d’or en tant que meilleur buteur.

Trois ans plus tard, l’Angleterre célèbre sa toute première victoire dans le match d’ouverture d’un championnat d’Europe, après avoir fait ce qu’elle n’a pas réussi à faire à Moscou en battant la Croatie. Mais l’acclamation se dirige vers tout le monde sauf le capitaine anglais.

On ne peut nier que Kane était calme dimanche. C’est la vue ici et sur le continent – La Gazzetta dello Sport affirmant qu’il n’était pas à son niveau habituel. Une tentative et 26 touches – le moins de tous les partants anglais – appuient cet argument.

Image:

Le capitaine anglais Harry Kane a eu un match d’ouverture calme contre la Croatie





Il y a même eu un étrange passage de jeu en seconde période lorsque Kane semblait prêt à tirer du bord de la surface pour tenter une passe ambitieuse à la place. À ce moment-là, l’attaquant parfois qualifié d’égoïste semblait jouer un rôle très différent.

Comme le dit Jamie Carragher, Kane veut être Teddy Sheringham et non Alan Shearer. Il n’a marqué que deux fois en 10 matchs en Angleterre.

Peut-être n’est-il pas à la mode de considérer que Gareth Southgate connaît le mieux, en particulier dans l’atmosphère frénétique qui entoure un tournoi majeur, lorsque l’examen est à son comble. Mais il est peut-être vrai de dire que Kane comprend son rôle dans cette équipe.

Clarke : Tierney a « une chance » d’affronter l’Angleterre

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, pense que Kieran Tierney a « une chance » d’affronter l’Angleterre après avoir suivi un entraînement léger mardi.

Le défenseur d’Arsenal a rejoint ses coéquipiers écossais pour s’entraîner 24 heures après avoir raté leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la République tchèque.

Image:

Kieran Tierney s’est entraîné mardi avec ses coéquipiers écossais



Tierney a été filmé en train de s’échauffer aux côtés d’autres joueurs qui n’ont pas débuté lors de la défaite 2-0 à Hampden Park.

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Steve Clarke, a révélé lundi que Tierney avait eu un « petit problème » à l’entraînement, mais qu’il espérait qu’il reviendrait pour le deuxième match de groupe de vendredi contre l’Angleterre à Wembley.

S’exprimant mardi après-midi, Clarke a déclaré: « Il a fait un peu d’entraînement léger et nous verrons simplement comment il progresse. Il a une chance. »