Angleterre vs Ecosse: Met Police émet un ordre de dispersion dans le centre de Londres avant le choc de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

La police métropolitaine a émis un ordre de dispersion pour le centre de Londres avant le match de l’Euro 2020 de vendredi soir entre l’Angleterre et l’Écosse au stade de Wembley.

Les mesures ont été mises en place pour « éviter que le public ne soit alarmé, harcelé et déstabilisé » et mettre fin à la criminalité dans la région, après qu’un grand nombre de fans se soient rendus dans la capitale malgré le maire Sadiq Khan et d’autres politiciens exhortant à ne pas détenir de billets. les supporters ne le font pas.

Les ordonnances de dispersion confèrent à la police des pouvoirs supplémentaires pour séparer des groupes de deux personnes ou plus, lorsqu’elles pensent que leur comportement cause une nuisance, du harcèlement ou de la détresse.

Une zone de fans à Trafalgar Square est réservée aux travailleurs clés, y compris le personnel du NHS et du London Ambulance Service et les travailleurs des transports pendant la phase de groupes du tournoi.

L’inspecteur en chef Joe Stokoe, porte-parole de l’opération de police du Met pendant l’Euro 2020, a déclaré: « Londres reste également dans une crise de santé publique. Il existe des directives gouvernementales et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement distanciés.

« Nous avons des plans d’urgence pour faire face à un certain nombre d’incidents potentiels au fur et à mesure qu’ils surviennent, mais mon message est clair : si vous n’avez pas de billet pour les matchs, la fan zone ou officiellement réservé dans un pub, un bar ou un club, veuillez ne pas venez à Londres – vous pourriez finir par manquer le match.

« Hier soir, nous avons pris la précaution d’émettre une ordonnance de dispersion en vertu de l’article 35 qui est en vigueur jusqu’à 15h00 le samedi 19. Nous avons mis en place un plan de police flexible pour réduire la probabilité de crime, de désordre et de comportement antisocial. »

Deux hommes ont été arrêtés hier soir. Un homme de 25 ans a été arrêté pour outrage à la pudeur à Hyde Park. Il a été placé en garde à vue avant d’être mis en garde et libéré.

Un autre homme a été arrêté pour tentative de vol de casquette de policier, voies de fait dans l’intention d’éviter l’arrestation et voies de fait sur un secouriste. Il a été emmené dans un poste de police du sud de Londres où il se trouve actuellement.