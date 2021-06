Angleterre vs Ecosse: Luke Shaw et Reece James choisis comme arrières latéraux, Billy Gilmour de Chelsea commence pour les Ecossais | Actualités footballistiques

Luke Shaw et Reece James ont été inclus dans le onze anglais pour affronter l’Écosse, Billy Gilmour de Chelsea commençant pour l’équipe de Steve Clarke.

Gareth Southgate a inclus James et Luke Shaw devant Kieran Trippier et Kyle Walker. Ce dernier n’est même pas sur le banc.

Walker a commencé la victoire de l’Angleterre contre la Croatie dimanche à l’arrière droit, tandis que Trippier a joué hors de position en tant qu’arrière gauche partant.

L’arrière droit de Chelsea James, 21 ans, n’a plus joué depuis que son club a battu les champions de Premier League Manchester City pour remporter la Ligue des champions le 29 mai.

















0:28



Gary Neville dit que Declan Rice sera l’un des joueurs les plus importants d’Angleterre cet été et le considère comme presque imperturbable



L’arrière gauche de Manchester United, Shaw, a commencé la victoire amicale d’avant le tournoi 1-0 contre la Roumanie le 6 juin, mais était un remplaçant inutilisé contre la Croatie.

Ben Chilwell de Chelsea – l’autre arrière gauche reconnu dans l’équipe de Southgate pour l’Euro – n’a pas été nommé dans l’équipe de 23 joueurs pour son premier match du tournoi, mais fait partie des remplaçants vendredi.

Southgate a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match de jeudi que Harry Maguire « sera impliqué » dans le match du groupe D de vendredi à Wembley, et le défenseur de Manchester United est sur le banc.

Image:

Reece James et Luke Shaw viennent pour l’Angleterre



Sky Sports News a été informé que Southgate voulait donner à Maguire un peu de temps de jeu dès que possible, mais ne pense pas que ce soit une bonne idée de le lancer directement dans un match qui devrait être particulièrement physique et se jouera sur un terrain humide.

Au lieu de cela, les solides performances des Stones et, en particulier, des Mings lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre contre la Croatie lors de leur match d’ouverture signifient que Southgate déteste perturber un partenariat défensif réussi.

















0:42



Gareth Southgate dit que son équipe d’Angleterre est entièrement concentrée sur l’objectif de se qualifier pour les phases de groupes et ne laissera pas le sens de l’occasion les affecter



Maguire a raté près de six semaines de football de compétition avec une blessure aux ligaments de la cheville et a suivi un cours de rééducation et de renforcement supervisé par l’équipe médicale de la FA.

L’Angleterre se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire contre l’Ecosse de Steve Clarke, qui a ouvert sa campagne avec une défaite 2-0 contre la République tchèque vendredi.

Clarke a apporté quatre changements à l’équipe écossaise battue par la Croatie lors de son premier match du tournoi, avec le milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour à venir, ainsi que le nouveau Kieran Tierney. L’attaquant de Southampton Che Adams commence également.

















0:49



Le défenseur d’Arsenal et d’Écosse, Jen Beattie, pense que l’équipe nationale masculine prendra la pression dans sa foulée lorsqu’elle affrontera l’Angleterre vendredi soir



Neville : l’Angleterre ne se laissera pas emporter

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, a déclaré à propos de l’important affrontement de Wembley : « Je ne pense pas que les joueurs anglais se laisseront emporter par l’émotion, et je ne pense pas que Gareth Southgate le fera. Gareth n’a pas tendance à devenir trop haut quand ils gagnent un match, ou trop bas quand ils perdent un match Il a vu beaucoup de football international, a vu beaucoup de tournois de football et comprend ce qui peut arriver.

« Je pense que son plan de match pour vendredi aura été défini avant même la Croatie, et je ne pense pas que cela changera. Il est vraiment méthodique et sait comment il va aborder chaque match. Ce sera défini.

« Ce sera plus intéressant de voir comment Steve Clarke réagit à leur défaite lors du premier match, il peut y avoir une réaction émotionnelle qu’ils doivent être plus offensifs et proactifs. Mais cela conviendrait à l’Angleterre, si l’Écosse venait et attaquait, ils pourraient alors jouer un peu plus leur football.Il est important pour les deux managers de retirer l’émotion de ce match et de s’en tenir à leurs plans de match.

« Je suis sûr que Southgate le fera, c’est si Steve Clarke réagit au fait qu’ils ont eu un premier résultat décevant contre la République tchèque. »

En savoir plus sur Neville – notamment pourquoi il pense que Harry Maguire doit jouer contre l’Écosse ou la République tchèque, pourquoi Declan Rice et Kalvin Phillips sont assurés d’une place de titulaire et le facteur clé de la victoire pour l’Angleterre.

« Adam s’attaquait à un mur ! » The Boys of 96: l’Angleterre joue sur l’arrêt de Seaman, le but de Gazza et cette célébration contre l’Écosse

Marc McAdam a remis les garçons ensemble. Le journaliste a retrouvé les stars anglaises de l’Euro 96 – et, avant l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 2020, ils nous racontent l’histoire intérieure du célèbre affrontement entre les deux équipes à Wembley il y a 25 ans.

Gary Neville, Jamie Redknapp, Gareth Southgate, Teddy Sheringham, Paul Ince et Stuart Pearce levez le voile sur ce que c’était que dans le vestiaire anglais avant ce match dramatique, les principaux tournants de la compétition et comment la victoire a finalement propulsé l’Angleterre en demi-finale.

Pour plus d’histoires en coulisses des aventures de l’Angleterre à l’Euro 96, vous pouvez regarder Les garçons de 96 sur Sky Sports News et le Chaîne YouTube de Sky Sports.