Angleterre vs Ecosse: l’armée tartan conseillée de planifier soigneusement son voyage à Wembley pour le choc de l’Euro 2020 | Actualités du football

Il est conseillé aux supporters écossais de « planifier soigneusement leur voyage » avant le match de groupe de l’Euro 2020 contre l’Angleterre à Wembley.

Des milliers d’Écossais sont toujours attendus à Londres le 18 juin pour le match, malgré les incertitudes sur l’attribution des billets.

L’armée tartan ne pourra pas se rassembler à son point de rencontre traditionnel, car Trafalgar Square accueillera un fanzone avec billet pour les principaux travailleurs pouvant accueillir jusqu’à 750 personnes.

Il est entendu qu’il n’y a pas de projet pour un fanzone écossais à Londres le jour du match, dans l’état actuel des choses. De nombreux supporters itinérants réservent désespérément des places dans des pubs et des bars de la capitale pour se rassembler avant, pendant et après le match.

Interrogé spécifiquement sur les dispositions potentielles pour l’armée tartan, un porte-parole du maire de Londres a déclaré à Sky Sports News: « Sadiq et son équipe travaillent avec l’UEFA et la FA pour garantir que Londres offre le meilleur tournoi possible cet été.

« Nous conseillons à tous les fans sans billet pour le match ou la Fan Zone de planifier soigneusement leur voyage, y compris où ils pourront regarder le match en toute sécurité et passer la nuit. »

















1:51



Le patron écossais Steve Clarke admet qu’il avait déjà « cloué » 23 joueurs pour l’Euro 2020 avant que l’UEFA n’augmente la taille des équipes à 26.



Jusqu’à 10000 fans seront autorisés à l’intérieur du stade de Wembley pour le match, mais les allocations spécifiques pour les supporters doivent encore être confirmées.

Le président de l’armée tartanique de Portlethen, Graeme Rennie, a déclaré: « Nous devons réserver des pubs et des bars en guise de secours, mais j’espère qu’il y aura un point de rassemblement quelque part pour les fans de l’Écosse.

« Je pense qu’ils sous-estiment le nombre de fans écossais qui voyageront pour cela – que les gens aient des billets ou non.

« Il serait logique d’avoir un fanzone spécifique et sûr Covid pour l’armée tartan le jour du match. »