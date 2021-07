Angleterre vs. Danemark – Rapport de match de football – 7 juillet 2021

Harry Kane a marqué un but en prolongation alors que l’Angleterre a battu le Danemark 2-1 mercredi pour se qualifier pour la finale du Championnat d’Europe 2020 contre l’Italie.

Dans la première période des prolongations, Kane a frappé au rebond après que le Danois Kasper Schmeichel ait sauvé sa première tentative de tir au but pour donner l’avantage à l’Angleterre et lui permettre de se qualifier pour la finale de l’Euro dimanche.

Bukayo Saka était de retour dans le onze de départ de Gareth Southgate après avoir cédé la place à Jadon Sancho en raison d’une blessure à l’entraînement avant la victoire 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine en quarts de finale, tandis que le Danemark n’a fait aucun changement par rapport à une victoire des 8 derniers contre la République tchèque.

L’Angleterre est entrée comme favorite pour remporter l’Euro contre les équipes restantes, mais le Danemark a pris une avance surprise près de la marque des 30 minutes lorsque le jeune Mikkel Damsgaard a frappé un coup franc parfait à distance devant Jordan Pickford pour porter le score à 1-0.

Le but était le premier marqué sur un coup franc direct lors de l’Euro de cet été et a mis fin à la séquence de draps propres de Pickford pendant l’intégralité du tournoi qui a duré un total de 725 minutes, matchs compris, avant que l’Angleterre ne commence sa quête du trophée.

L’avance du Danemark n’a cependant pas duré longtemps, car l’Angleterre a égalisé grâce à un but contre son camp de Simon Kjaer lorsqu’il a glissé pour bloquer un centre de Saka dirigé vers Raheem Sterling et l’a plutôt redirigé vers son propre filet.

« C’était une performance de haut niveau », a déclaré Sterling. « Nous avons dû creuser profondément, c’était la première fois que nous concédions dans le tournoi, nous nous sommes bien regroupés et avons montré un grand esprit d’équipe pour gagner le match.

« Nous devions juste rester patients. Nous savions qu’avec l’agressivité que nous avions dans l’équipe, le rythme, la puissance, ce n’était qu’une question de temps avant de les faire tomber et nous obtenions le penalty à la fin.

« C’est un autre pas dans la bonne direction. Une fois que nous sommes entrés dans le vestiaire, c’est tout, fini, et nous nous concentrons sur le week-end. Pas à pas, c’est comme ça que nous procédons. »

Une seconde mi-temps divertissante de bout en bout a eu beaucoup d’action, mais très peu d’occasions légitimes pour les deux parties et le match est allé en prolongation – un septième record de ce type dans l’histoire du Championnat d’Europe.

Sterling a continué à conduire dans la surface et a finalement été abattu par Joakim Maehle pour le penalty revu par le VAR que Kane a mal frappé et Schmeichel a bloqué, seulement pour que le capitaine reprenne le rebond.

Le but, le quatrième de Kane à ce jour à l’Euro 2020, le place à égalité avec Gary Lineker pour le plus grand nombre de buts dans l’histoire des grands tournois anglais avec 10.

« Incroyable, quel match, merci au Danemark », a déclaré Kane. « Nous avons creusé profondément et nous y sommes arrivés quand cela comptait. Nous avons très bien réagi – nous sommes en finale à domicile, quel sentiment.

« Nous savons que ce sera un match très difficile contre l’Italie, nous avons eu un excellent tournoi jusqu’à présent. Encore un match à jouer à domicile et nous avons hâte. »

L’Angleterre a ensuite dû négocier les 15 dernières minutes et a réussi à déclencher l’interprétation la plus bruyante et sûrement la plus confiante de « Football’s Coming Home » jamais connue à Wembley.

L’Angleterre, qui dispute sa première finale de tournoi majeur depuis sa victoire contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1966, affronte désormais une équipe italienne qui a remporté tous ses matches jusqu’à présent.

Ce fut un moyen difficile pour le Danemark de mettre fin à sa course émotionnelle de la peur et de la détresse de l’effondrement du match d’ouverture de Christian Eriksen à sa première demi-finale depuis sa victoire surprise à l’Euro 92, mais leurs joueurs épuisés ont quitté Wembley avec des chaussettes roulées et la tête haute.