Angleterre vs Croatie: la FA exhorte les fans à respecter les joueurs qui se mettent à genoux à Wembley | Actualités footballistiques

La FA a exhorté les supporters anglais qui s’opposent à ce que les joueurs mettent un genou avant les matchs à « réfléchir au message que vous envoyez aux joueurs que vous soutenez » avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley dimanche.

Certains supporters ont hué lorsque les joueurs anglais se sont mis à genoux avant leurs matchs amicaux d’avant-tournoi contre l’Autriche et la Roumanie au Riverside Stadium de Middlesbrough.

Les fans ont maintenant été invités à étouffer tous les huées d’applaudissements lorsque l’Angleterre affrontera la Croatie.

L’Écosse a également confirmé qu’elle mettrait un genou à terre plutôt que de s’opposer au racisme avant le coup d’envoi lorsqu’elle affrontera l’Angleterre à Wembley vendredi afin d’offrir un front uni.

L’équipe de Gareth Southgate affronte la Croatie dans le nord de Londres dimanche et la FA a réitéré qu’elle ne considérait pas le fait de s’agenouiller « comme étant aligné sur une organisation politique ou une idéologie ».

« Demain, notre équipe masculine senior d’Angleterre commencera sa campagne pour l’EURO 2020 chez nous, le stade de Wembley », indique le communiqué de la FA samedi soir.

















0:32



Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré qu’une vidéo qu’ils ont produite sera utilisée pour « galvaniser » les fans et expliquer exactement pourquoi les joueurs se mettent à genoux dans la lutte continue contre le racisme.



« Les grands tournois n’arrivent pas souvent et quand ils le font, c’est l’occasion de réunir les amis, les familles et le pays. Ce soutien collectif est ce qui stimule notre équipe dans les moments difficiles et lui donne les meilleures chances de réussir.

« Comme l’équipe l’a répété à plusieurs reprises, ils se mettront collectivement à genoux avant leurs matches pendant le tournoi.

« Ils le font comme un mécanisme de protestation pacifique contre la discrimination, l’injustice et l’inégalité. C’est personnellement important pour les joueurs et les valeurs que l’équipe représente collectivement.

« Ce geste d’unité et de lutte contre les inégalités remonte au XVIIIe siècle. Ce n’est pas nouveau et le football anglais a clairement indiqué qu’il ne considérait pas cela comme étant aligné sur une organisation politique ou une idéologie.

















0:33



Le spécialiste du cricket de Sky Sports, Michael Holding, a félicité Gareth Southgate et son équipe d’Angleterre pour avoir « montré la colonne vertébrale » en s’agenouillant au milieu des critiques de certains fans.



« Il ne fait aucun doute pourquoi les joueurs se mettent à genoux et ce que cela représente dans un contexte footballistique

« Nous encourageons ceux qui s’opposent à cette action à réfléchir au message que vous envoyez aux joueurs que vous soutenez.

« Veuillez respecter leurs souhaits et n’oubliez pas que nous devons tous être unis dans la lutte contre la discrimination. Ensemble.

« Ils feront de leur mieux pour vous. S’il vous plaît, faites de votre mieux pour eux. »

Boos entendu alors que les joueurs belges se mettent à genoux contre la Russie

Image:

Les joueurs belges se sont agenouillés avant leur match contre la Russie dans un geste antiraciste



Des huées ont été entendues au stade Krestovsky de Saint-Pétersbourg alors que les joueurs belges se sont mis à genoux avant leur match contre la Russie samedi.

Lorsqu’il est contacté par Sky Sports News, L’UEFA a déclaré avoir « tolérance zéro contre le racisme et tout joueur qui voudra exiger l’égalité entre les êtres humains en se mettant à genoux sera autorisé à le faire ».

« Nous exhortons les spectateurs à faire preuve de respect envers les équipes et les joueurs qui se mettent à genoux », a-t-il ajouté.

Sky Sports News a également contacté les associations de football belge et russe pour commentaires.

