Angleterre vs Colombie : comment regarder les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en direct de n’importe où

Après avoir survécu à une frayeur contre le Nigeria au tour précédent, l’Angleterre fait face à un autre défi délicat alors qu’elle affronte la Colombie lors de ce quart de finale de la Coupe du monde féminine au Stadium Australia de Sydney.

Les Lionnes de Sarina Wiegman savent qu’elles doivent s’améliorer après avoir atteint les huit derniers après avoir été tirées au but par les Super Falcons dans un match qui a vu la jeune attaquante vedette de l’Angleterre Lauren James expulsée pour avoir piétiné les fesses d’un adversaire.

La Colombie, quant à elle, a été l’une des équipes les plus brillantes du tournoi, après avoir choqué les poids lourds allemands en phase de groupes tout en battant la Jamaïque 1-0 pour atteindre son tout premier quart de finale de Coupe du monde.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder l’Angleterre contre la Colombie, où que vous soyez dans le monde.

La star du milieu de terrain Keira Walsh a fait un retour dans le onze de départ lors de la victoire de l’Angleterre contre le Nigeria après une blessure au genou plus tôt dans le tournoi. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images

Angleterre vs. Colombie : Quand et où ?

Ce quart de finale a lieu au Stadium Australia de Sydney le samedi 22 juillet.

Le coup d’envoi est prévu à 20h30, heure locale AEST en Australie, ce qui en fait un départ à 6h30 HE ou 3h30 PT aux États-Unis et au Canada, un départ à 22h30 en Nouvelle-Zélande et un 11 : 30 h 00 Coup d’envoi de BST au Royaume-Uni.

Comment regarder la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le tournoi localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder ce match – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre la Colombie aux États-Unis



Les matchs de la Coupe du monde féminine sont diffusés sur Fox aux États-Unis. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez diffuser des jeux en direct via le site Web de Fox. si ce n’est pas le cas, vous aurez besoin d’un service de streaming TV en direct qui porte Fox, le moins cher étant Sling TV Blue.

Fronde/CNET Parmi les services de streaming TV en direct qui diffusent les stations Fox locales, le moins cher est Sling TV Blue à 40 $ par mois. Une mise en garde importante : les affiliés locaux de Fox ne seront disponibles que si votre adresse de facturation se trouve dans l’un des 18 zones métropolitaines couvertes par l’accord de Sling. Si vous êtes en dehors de l’une de ces zones, vous feriez probablement mieux d’opter pour l’un des services alternatifs répertoriés ci-dessous.

De nombreux autres services de diffusion de télévision en direct diffusent également des stations Fox locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Sling TV, mais ils proposent également plus de chaînes. Découvrez notre guide des chaînes de streaming TV en direct pour plus de détails.

Telemundo, propriété de NBC, propose quant à lui tous les jeux en espagnol, qui peuvent également être visionnés via la plateforme de streaming Peacock Premium de NBC.

Le service de streaming de NBC, Peacock, propose une couverture en direct en espagnol des matchs de la Coupe du monde féminine 2023. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct.

Une autre option aux États-Unis pour regarder les matchs vient de Tubi TV, qui propose des rediffusions intégrales des matchs en anglais quelques minutes après leur fin sur le service de streaming gratuit financé par la publicité. Vous devrez vous inscrire à un compte Tubi pour obtenir les jeux, mais vous n’aurez pas besoin d’une carte de crédit ou d’un abonnement.

Regardez Angleterre contre Colombie gratuitement au Royaume-Uni

Les fans de football au Royaume-Uni sont parmi les plus chanceux au monde, car tous les matchs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sont diffusés en direct sur des chaînes gratuites, la BBC et ITV partageant les tâches de diffusion. Ce jeu sera diffusé en direct sur ITV1, ce qui signifie que les téléspectateurs au Royaume-Uni pourront diffuser le jeu gratuitement sur ITVX. La couverture commence à 10h45 BST.

TVI Comme BBC iPlayer, le service de streaming en ligne d’ITV est gratuit pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, avec des applications dédiées disponibles pour les appareils Apple et Android ainsi que la plupart des téléviseurs intelligents.

Diffusez Angleterre contre Colombie gratuitement en Australie

Canal 7 La bonne nouvelle pour les fans de football Down Under est que vous pouvez regarder gratuitement toute la Coupe du monde féminine 2023 sur Canal 7 en Australie. Cela signifie également que les jeux seront également diffusés en direct gratuitement sur le service de streaming 7 Plus du réseau, qui fonctionne sur une large gamme d’appareils, y compris les téléviseurs intelligents, les ordinateurs portables, les consoles de jeux, les téléphones portables, les tablettes et les clés de streaming.

Diffusez l’Angleterre contre la Colombie au Canada

Une couverture complète en direct de la Coupe du monde féminine 2023 sera disponible au Canada via TSN. Les coupe-câbles peuvent regarder via le service de diffusion en continu du réseau TSN Plus.

TSN Plus est un nouveau service de streaming direct, offrant une couverture exclusive du golf PGA Tour Live, des matchs de la NFL, de la F1, de Nascar et des quatre tournois de tennis du Grand Chelem. Idéal pour les coupe-câbles, le service est au prix de 20 $ CA par mois ou 200 $ CA par an.

Diffusez Angleterre contre Colombie gratuitement en Nouvelle-Zélande

La couverture en direct de la Coupe du monde féminine 2023 pour le pays coorganisateur est assurée par la chaîne gratuite Prime. Le coup d’envoi de ce match est à 22h30 NZST.

Prime TV NZ Vous pouvez regarder gratuitement tous les matchs du tournoi en Nouvelle-Zélande sur la chaîne terrestre Prime. Cela signifie également que vous pourrez diffuser des jeux en direct via la chaîne site web — il vous suffit de fournir votre nom, votre code postal et votre adresse e-mail.

