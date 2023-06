Angleterre vs Australie Livestream: Comment regarder le 1er test Ashes Cricket de n’importe où

Voir maintenant Maintenant Regardez les Ashes 2023 au Royaume-Uni à partir de 12 £ Voir sur ESPN ESPN Plus Regardez le cricket aux États-Unis à partir de 10 $ par mois

La bataille pour l’urne emblématique commence jeudi, alors que l’Angleterre affronte l’Australie, titulaire à Edgbaston, lors du premier match test de la série de cricket Ashes de cet été.

Une rivalité sportive qui remonte à 1882, l’édition de cette année de la série vaguement biennale est sans doute la plus attendue depuis une génération.

Avec son nouveau style de jeu « Bazball » agressif, l’Angleterre a l’air d’une proposition beaucoup plus formidable sous la direction du skipper Ben Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum de celle qui a chuté à une défaite 4-0 contre les Australiens en janvier dernier. .

Les espoirs ont été suscités pour les hôtes après leur victoire hivernale convaincante 3-0 au Pakistan, tandis que les touristes entrent dans cette série en beauté après avoir dominé l’Inde à The Oval lors de la finale du Championnat du monde de test.

Angleterre vs Australie 1er Test : Quand et où ?



Le premier test de la série Ashes de cet été entre l’Angleterre et l’Australie a lieu au terrain de cricket d’Edgbaston à Birmingham le vendredi 16 juin. Le jeu devrait commencer à 11 h 00 BST, heure locale au Royaume-Uni (20h00 AEST en Australie, 6h00 ET ou 3h00 PT aux États-Unis et 15h30 IST en Inde).

Comment regarder le 1er test Angleterre vs Australie en ligne de n’importe où à l’aide d’un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le match – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le 1er test Angleterre vs Australie au Royaume-Uni

Les fans de cricket au Royaume-Uni peuvent regarder toute l’action en direct d’Egbaston via Sky et sa chaîne dédiée Sky Sports Cricket, qui a le droit de diffuser l’intégralité de la série Ashes en direct. Si vous avez déjà Sky Sports dans le cadre de votre forfait TV, vous pouvez diffuser le premier test via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser la course. .

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Diffusez en direct le 1er Ashes Test en Australie gratuitement



Les fans de sport australiens peuvent profiter de l’intégralité de la série Ashes diffusée sur le réseau gratuit Channel 9.

Cela signifie également que vous pourrez diffuser gratuitement en direct toute l’action de cricket via le diffuseur 9Service de diffusion en continu.

9Maintenant a des applications dédiées pour la plupart des téléviseurs intelligents, ainsi que pour iOS et Android. Le service est également l’endroit idéal pour diffuser Love Island en Australie.

Diffusez en direct le 1er test Angleterre vs Australie aux États-Unis



Ce premier affrontement Ashes est diffusé sur un service de cricket dédié saule téléainsi que ESPN Plus, où la couverture commence à 6 h HE (3 h PT).

Le service de streaming autonome d’ESPN coûte 10 $ par mois ou 100 $ pour un abonnement annuel. Avec lui, vous pourrez regarder une large sélection d’actions de cricket, y compris les Ashes. Lisez notre revue ESPN Plus.

Diffusez en direct le 1er test Angleterre vs Australie en Inde

Les fans de cricket en Inde peuvent regarder cette première rencontre avec Ashes en se connectant à la chaîne de télévision Sony Sports Ten 5 ou en s’inscrivant au Sony Live service de diffusion en continu.

La couverture des Cendres par Sony Liv nécessite un abonnement premium, qui coûte actuellement Rs 999 pour un an, Rs 699 pour six mois ou Rs 299 par mois. Pour les fans de cricket qui ne veulent regarder l’action qu’en déplacement, un forfait mobile uniquement peut être souscrit pour Rs 599 par an.

