Angleterre vs Australie deuxième Ashes Test: heure de début, nouvelles de l’équipe et comment suivre – les hôtes organisent une dernière journée passionnante

Les espoirs de l’Angleterre de rebondir après la première défaite des Ashes à Edgbaston sont en jeu après une riposte fougueuse.

Les hommes de Ben Stokes se sont fixé un objectif de 371 victoires après avoir limité l’Australie à 279 au total.

5 Stokes a vu la victoire s’échapper à Edgbaston lors du premier test Crédit : Getty

5 L’excellent siècle de Steve Smith a contribué à renforcer la position de l’Australien Crédit : Getty

5 Nathan Lyon est sorti au bâton avec une grave blessure au mollet Crédit : Getty

Les hôtes ont copié la stratégie des visiteurs de lancer des balles courtes et les frappeurs australiens ont craqué.

Mais l’Angleterre a pris un mauvais départ dans sa poursuite, se retrouvant à 45-4 et regardant la défaite en face.

Ben Stokes et Ben Duckett ont réussi à entraîner les hôtes jusqu’à 114-4 à la fin du jeu, ayant besoin de 257 points pour gagner.

Mais s’ils veulent remporter une victoire improbable, ils ont besoin de Stokes, Duckett et Jonny Bairstow pour faire la majorité du travail.

Pendant ce temps, l’Australie sentira que si elle peut éliminer ces trois-là, elle pourra conclure une victoire confortable et prendre une avance de 2-0.

Deuxième test Angleterre vs Australie: date et heure de début

Le deuxième Test of the Ashes débutera le mercredi 28 juin.

Il se jouera sur cinq jours et se poursuivra jusqu’au dimanche 2 juillet.

Le match se déroule au Lord’s à Londres et le jeu doit commencer à 11h chaque jour.

Deuxième test Angleterre vs Australie: diffusion en direct et chaîne de télévision

L’action sera diffusée sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket.

Le jeu sera également disponible sur NOW TV via un pass journalier pour 11,99 £ ou un abonnement mensuel de 9,99 £, tandis que les clients de Sky Go peuvent regarder l’action sur leur ordinateur portable ou leur appareil mobile.

talkSPORT aura également des mises à jour et des réactions régulières tout au long du test.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

5 Cummins a fait un spectacle incroyable avec la batte pour remporter le test pour l’Australie Crédit : Getty

Horaire des cendres 1er Test – L’Australie gagnée par 2 guichets

2e test – Lord’s, Londres – 28 juin/2 juillet – heure de début à 11h

3e test – Headingley, Leeds – 6/10 juillet – 11 h, heure de début

4e test – Emirates Old Trafford, Manchester – 19/23 juillet – heure de début à 11h

5e test – Kia Oval, Londres – 27/31 juillet – heure de début à 11h

Deuxième test Angleterre vs Australie: nouvelles de l’équipe

L’Angleterre a décidé d’aller avec une attaque sur toutes les coutures pour le deuxième test et a étonnamment sélectionné Josh Tongue comme quatrième joueur.

Moeen Ali, qui a lutté contre une blessure au doigt à Edgbaston, est laissé de côté dans le seul changement.

Tongue a été préféré au rythme express de Mark Wood tandis que Chris Woakes et Matthew Potts ont également été négligés.

L’Australie a apporté un changement par rapport au premier test avec l’arrivée de Mitchell Starc sur le côté.

Angleterre

Ben Ducket

Zak Crawley

Ollie Pape

Joe Racine

Harry Brook

Ben Stokes(c)

Jonny Bairstow (semaine)

Stuart large

Josh Langue

Ollie Robinson

James Anderson

Australie

David Warner

Usman Khawaja

Marnus Labuschagne

Steven Smith

Tête de Travis

Cameron vert

Alex Carey (semaine)

Pat Cummins(c)

Nathan Lyon

Josh Hazlewood

Mitchell Starc

Tirage au sort : l’Angleterre a remporté le tirage au sort et a décidé d’aligner

Officiels : Ahsan Raza, Chris Gaffaney, Marais Erasmus, Andy Pycroft, David Millns

5 L’Angleterre doit rebondir après sa défaite lors du deuxième test à Lord’s Crédit : Getty

Angleterre vs Australie deuxième test: qu’est-ce qui a été dit?

Le capitaine anglais Stokes est resté confiant dans l’approche tout-attaque de son équipe malgré la défaite à Birmingham.

Il a dit : « Une perte est une perte. Perdre fait mal, peu importe ce que vous avez fait, gagner est toujours un sentiment formidable, mais nous allons continuer à venir en Australie comme nous l’avons fait.

« Nous allons continuer à faire des mouvements quand nous sentons que le moment est venu et si nous nous retrouvons du mauvais côté des résultats dans des matchs qui se déroulent sur le fil comme celui-ci, il n’y aura pas trop de quoi se plaindre.

« C’est évidemment dévastateur d’être du côté des perdants, de descendre sur le fil avec les émotions de toute cette journée … pour arriver à la fin là-bas, huit avec 50 pour gagner, vous pensez que nous ne sommes qu’un guichet loin mais vous ne pouvez jamais compter l’Australie.

« Si nous n’avions pas gardé les gens sur le bord de leur siège tout au long, espérons-le, nous avons réussi à attirer l’attention de plus de gens en Angleterre et en Australie pour suivre les Ashes pour les quatre prochains matchs. »