Angleterre vs Australie 1er ODI – « Just do it » – Harry Brook fait confiance à son instinct pour ses débuts en tant que capitaine de l’Angleterre

Cela montre à quel point la carrière internationale d’Harry Brook a progressé sereinement, le fait qu’il ait été scruté après avoir affiché une moyenne de 30 points lors d’une victoire en série. Mais de son propre aveu, Brook se retrouve à essayer d’éviter la paralysie par une analyse excessive alors qu’il se prépare à être capitaine de l’Angleterre pour la première fois à Trent Bridge jeudi après que son approche ait été remise en question lors de la récente victoire du Sri Lanka à The Oval.

Brook a réalisé 19 et 3 lors du dernier test de la saison anglaise, après avoir réalisé entre 32 et 56 lors de ses quatre premières manches de la série contre le Sri Lanka. Si les scores étaient décevants, c’est son comportement au pli qui a attiré le plus l’attention : il était visiblement frustré lorsque le Sri Lanka lançait une balle à l’extérieur de sa souche, au point que Michael Vaughan l’a accusé de « se moquer du jeu ».

Ce fut une longue saison pour Brook, qui était le seul joueur anglais à avoir été présent lors de la Coupe du monde T20 de juin et de leurs six tests à domicile. Il a passé les trois semaines entre les séries des Antilles et du Sri Lanka en tant que capitaine des Northern Superchargers dans le Hundred, et s’envolera pour le Pakistan pour la tournée de tests d’octobre seulement trois jours après le cinquième et dernier ODI de la série australienne.

Brook semblait détendu à la veille de ses débuts en tant que capitaine de l’équipe d’Angleterre à Trent Bridge, souriant lors de sa conférence de presse d’avant-match et se moquant de l’idée qu’il ait jamais eu envie de diriger. Il a concédé que son été de test ne s’était pas déroulé comme prévu, mais a minimisé l’idée qu’il était mentalement épuisé après une saison intense.

« Parce que je ne marquais pas les points que je voulais, j’étais probablement [feeling] un petit peu [tired] », a déclaré Brook. « Mais si j’avais marqué deux cents points contre le Sri Lanka, je me serais dit : « Je vais continuer ». Mais non, pas vraiment. J’adore jouer au cricket : je veux jouer autant que possible. Je pense que les pauses sont importantes à certains moments, mais j’étais assez détendu.

« Évidemment, je n’ai pas fait aussi bien que je l’aurais voulu. Je veux marquer 100 points à chaque manche, mais ça n’arrivera pas, n’est-ce pas ? Le sport professionnel n’est pas facile… J’avais l’impression d’avoir très bien joué contre les Antilles, puis je n’ai pas joué aussi bien que je le voulais contre le Sri Lanka, mais ce sont des choses qui arrivent. On y réfléchit un peu et, avec un peu de chance, on revient plus fort au Pakistan. »

Jusqu’à la Hundred de cette année – où il a supervisé cinq victoires en six matchs terminés – la majorité de l’expérience de capitaine de Brook s’est faite avec l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans, qu’il a dirigée dans 11 ODI pour les jeunes, dont cinq lors de la Coupe du monde 2018. Depuis lors, il n’a joué au cricket de 50 overs que de manière sporadique. La moitié de ses 30 matchs de la Liste A ont été des ODI complets, et son bilan dans ces matchs est décevant : 407 runs à 29,07, avec trois demi-siècles.

Il va essayer de garder les choses simples contre l’Australie, en battant en quatrième position. « Je vais juste aller sur le terrain et observer la balle aussi attentivement que possible », a-t-il déclaré. « Si vous avez quelques scores faibles ici et là, vous commencez à penser à des choses différentes, à votre technique et à tout le reste. Je vais juste aller sur le terrain, observer la balle aussi attentivement que possible et jouer à l’instinct. »

Brook ne fait que remplacer Jos Buttler, qui était avec l’équipe mercredi alors qu’il poursuit sa rééducation après une blessure au mollet et qui sera de retour pour la tournée caribéenne de novembre. « Je pourrais lui demander conseil ici et là », a déclaré Brook, « mais il a dit que j’avais toute latitude pour faire ce que je voulais ».

Buttler a mis Brook au défi de « repérer les moments » sur le terrain où il peut changer le jeu – quelque chose avec lequel Buttler lui-même a eu du mal lors des ODI. Brook a montré des signes de cet instinct pendant le Hundred, et a déclaré qu’il libérerait ses quilleurs pour qu’ils puissent prendre des décisions : « Quoi que vous ayez envie de faire, faites-le. Le seul mauvais résultat est que vous pourriez être touché à la limite et la balle suivante pourrait être une balle à points. »

Cette série ODI est l’une des trois seules que l’Angleterre organise avant le Trophée des Champions en février, et la première depuis que Rob Key a annoncé que Brendon McCullum prendrait la relève en tant qu’entraîneur des équipes à overs limités dans le cadre d’une « restructuration stratégique » de l’équipe senior. Cela implique qu’il y aura une plus grande convergence entre les formats, comme en témoigne la promotion de Ben Duckett pour ouvrir le bâton jeudi.

Brook a déclaré qu’il n’avait pratiquement pas parlé à McCullum, qui a plutôt délégué la responsabilité à son entraîneur adjoint Marcus Trescothick. « Tout cela va fusionner en un seul à un moment donné », a prédit Brook. « Nous voulons aller sur le terrain et divertir la foule, prendre le jeu en main, essayer de prendre des guichets et mettre la pression sur leurs quilleurs ».