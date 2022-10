Angleterre vs Argentine: Jonny May et Owen Farrell tous deux inclus pour le match d’ouverture des Autumn Nations Series | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell a été inclus dans l’équipe de 36 joueurs d’Eddie Jones pour le match d’ouverture de la série des nations d’automne de l’Angleterre contre l’Argentine

Doutes sur les blessures Owen Farrell et Jonny May ont tous deux été inclus dans l’équipe d’Angleterre pour leur match d’ouverture des Autumn Nations Series contre l’Argentine dimanche.

Le demi-mouche des Sarrasins Farrell (commotion cérébrale) et l’ailier de Gloucester May (coude disloqué) ont subi des blessures en jouant en Premiership, mais l’entraîneur-chef Eddie Jones a nommé les deux hommes dans son équipe de 36 joueurs pour les Pumas en visite.

Farrell est revenu dans l’équipe et poursuivra les dernières étapes de son retour progressif au jeu au camp. Il y a aussi un retour pour May, malgré une luxation du coude il y a deux semaines.

Jamie George, Henry Arundell et Will Stuart poursuivront leur rééducation au camp, tandis que Lewis Ludlam n’était pas disponible pour la sélection suite à une blessure à la paroi abdominale subie avant de rejoindre l’équipe à Jersey.

Sean Robinson des Newcastle Falcons a également été appelé dans l’équipe.

L’équipe d’Angleterre d’Eddie Jones est à Jersey pour un camp d’entraînement avant d’affronter l’Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud à Twickenham au cours des week-ends successifs.

