Angleterre vs. Allemagne – Rapport de match de football – 29 juin 2021

L’Angleterre a battu l’Allemagne 2-0 à Wembley mardi pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane en seconde période.

Les deux équipes sont entrées dans ce match avec des points d’interrogation après des performances peu convaincantes en phase de groupes, l’Angleterre n’ayant marqué que deux buts malgré la tête du groupe tandis que l’Allemagne avait besoin d’un but tardif contre la Hongrie pour sceller sa progression.

C’était un match de peu d’occasions, bien que Jordan Pickford ait effectué un arrêt impressionnant pour nier Kai Havertz juste après la pause, tandis que le défenseur allemand Mats Hummels a produit un impressionnant tacle sur la ligne de but pour interdire Kane juste avant la mi-temps.

Après une première mi-temps calme, Luke Shaw a grandi dans le jeu et a fourni une passe décisive pour les deux premiers matchs de l’Angleterre, tandis que Jack Grealish a de nouveau commencé sur le banc, mais a été introduit sur 69 minutes à la place de Bukayo Saka et a également mis en place un but.

La percée a eu lieu 75 minutes alors que Shaw jouait un ballon à travers le but pour que Sterling frappe à bout portant suite au bon travail de Grealish.

Harry Kane célèbre après avoir marqué le deuxième but pour l’Angleterre. Catherine Ivill/Getty Images

L’attaquant de Manchester City avait également marqué les vainqueurs de l’Angleterre lors de leurs victoires 1-0 dans le Groupe D contre la Croatie et la République tchèque.

Thomas Muller a ensuite eu une glorieuse chance d’égaliser pour l’Allemagne après que Sterling ait donné le ballon, mais a en quelque sorte mis son effort à l’écart lorsqu’il était propre.

Shaw et Grealish ont de nouveau combiné pour le deuxième but avec l’homme d’Aston Villa fournissant la passe décisive à cette occasion.

Kane, qui semblait se blesser au milieu de la seconde mi-temps mais a continué à jouer, a scellé la victoire avec son premier but du tournoi à la 86e minute alors qu’il terminait un centre de Grealish d’une tête à bout portant.

« Nous savions que nous avions besoin d’une grosse performance contre une équipe difficile, et nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré Sterling après le match. « Le faire pour votre pays est toujours spécial.

« Pendant une demi-seconde, j’ai pensé le laisser [Sterling’s goal] ne pas être hors-jeu, mais je suis tellement content qu’il soit entré. Nous savions à quelle intensité nous pouvions jouer, peu d’équipes peuvent y faire face.

« Nous avons continué, [Declan] Riz et [Kalvin] Phillips, a mangé de la terre et était des animaux là-dedans. Excellente performance d’équipe dans tous les domaines. Nous le prenons match par match, nous partons, récupérons et nous nous concentrons sur le suivant. »

Ce n’était que la deuxième victoire de l’Angleterre à élimination directe lors d’un Championnat d’Europe et ils affronteront la Suède ou l’Ukraine en quarts de finale.

Une feuille blanche garantit que l’Angleterre est la seule équipe restante de l’Euro à avoir encore encaissé un but.