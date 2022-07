Angleterre vs Allemagne: le moment est venu pour les Lionnes de remporter la finale de l’Euro 2022, déclare Karen Carney de Sky Sports | Nouvelles du football

Avant la finale de l’Euro 2022 de dimanche entre l’Angleterre et l’Allemagne, les experts et les journalistes de Sky Sports donnent leur avis sur la finale phare et font leurs prédictions…

Carney : “Le moment est venu pour l’Angleterre de gagner”

Karen Carney, experte WSL de Sky Sports:

“Nous ne l’avons pas gagné en 2009 pour diverses raisons et nous avons déjà disputé trois demi-finales, mais tout est une question de timing. Si nous avions atteint les finales en 2015, 2017 ou 2019, cela aurait-il eu un impact qu’il a fait cette semaine?

“Il y a eu des tremplins et des moments pour que ce moment se produise – il est maintenant temps pour l’Angleterre de le gagner.

“Tous les regards sont tournés vers nous. Nous avons mis en place tous les accords de diffusion, nous allons battre des records d’audience, des records de fréquentation, des sponsors et tous les regards sont tournés vers l’équipe.

“Si cela s’était produit en 2015, le décalage horaire aurait été un facteur. En 2017, je ne pense pas que nous avions tous les yeux rivés sur nous. En 2019, l’investissement aurait-il été là pour nous permettre de jouer à 17 heures un dimanche pour que tout le monde puisse le voir ? Cela nous met en position de le faire maintenant et l’équipe doit être prête à le faire.

“Les deux équipes qui sont en finale sont les deux meilleures équipes tactiques, entraînées et entraînées méticuleusement par deux fantastiques entraîneures. L’Allemagne s’adapte et joue contre ses adversaires, mais elle a toujours son propre style et Martina Voss-Tecklenburg est tactiquement très bien.

“Elle a été une gagnante en série en tant que joueuse et pour l’apporter à l’élément d’entraînement, elle est très bien entraînée et organisée. Elle a de fantastiques jeunes joueurs, c’est une joie de regarder [Lena] Oberdorf en direct. En tant qu’anciens joueurs, c’est un plaisir de regarder [Alexandra] Le voyage de Popp et de voir les émotions. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être attaché à cela.

“Mais l’Angleterre a son arme en Sarina Wiegman. Quelqu’un qui est tactiquement exceptionnel – si les équipes essaient de bloquer Keira Walsh, elle laissera tomber Georgia Stanway plus profondément et mettra Fran Kirby dans les poches de l’espace. Nous avons également deux joueurs larges fantastiques et des joueurs larges fantastiques pour sortir du banc.

“Nous avons des remplaçants qui arrivent et amènent le jeu à un autre niveau. Défensivement, nous avons encaissé un but et Mary Earps a été une révélation. Tout le monde connaît son rôle et sa responsabilité et nous avons aussi la foule.

“Je n’ai jamais vu une équipe anglaise comme celle-ci auparavant – il y a quelque chose de différent à leur sujet. Nous avons une grande chance et les remplaçants peuvent avoir plus d’impact que les remplaçants allemands.

“Les deux meilleures équipes sont en finale et je pense que la tactique fera la différence. Tous les joueurs sont en forme et forts, techniquement doués, donc pour moi, la tactique sera cruciale dimanche.”

Smith : C’est l’heure de la revanche pour 2009

Sue Smith de Sky Sports News :

“Il est absolument temps de prendre une petite revanche. C’est un match à 50/50. Quand on regarde les forces des deux équipes, les deux sont très bonnes défensivement. L’Allemagne n’a concédé qu’une fois et elle peut gagner des matchs de différentes manières. Nous les avons vues contre l’Espagne où ils n’avaient aucune possession du ballon mais ils avaient toujours l’air de vouloir gagner le jeu. Ensuite, ils sont assez à l’aise pour avoir le ballon aussi, donc c’est une équipe qui peut s’adapter à différentes choses.

“Mais nous pouvons aussi, c’est l’une de nos forces. Nous avons une façon de jouer et Sarina restera avec la même équipe, mais nous pouvons la changer si nous en avons besoin et faire venir des joueurs.

“C’est tellement difficile à prévoir, et vous êtes toujours nerveux quand nous jouons contre l’Allemagne, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C’est probablement parce que je ne les ai pas battus dans ma carrière, je n’ai jamais joué un match où j’ai battu l’Allemagne, mais ce groupe de joueurs et ce manager peut le faire.

“J’ai l’impression que nous allons nous faufiler 2-1 dans le temps supplémentaire et la foule leur donnera ce petit plus dont ils ont besoin s’ils en ont besoin.”

Marsh : l’Angleterre gagne, mais elle doit bien commencer

La journaliste de football senior de Sky Sports, Charlotte Marsh :

“Cette équipe pourrait être immortalisée comme l’équipe de 1966 qui a remporté la Coupe du monde. Nous parlons de ce niveau d’impact potentiel. Nous n’allons pas connaître l’impact réel de ces Euros avant un petit moment, peut-être des mois ou des années. – mais l’impact sur le football anglais et au Royaume-Uni s’ils gagnent est énorme.

“L’Angleterre a une bonne mentalité grâce à Sarina Wiegman. Elle a complètement changé l’identité de l’Angleterre avant ce tournoi. Elle a révolutionné l’équipe et a adhéré à cette mentalité de gagnante. Elle a transformé chaque équipe qu’elle a dirigée en vainqueurs.

“Ce qui m’inquiète, c’est que le début de la plupart des matchs de l’Angleterre à l’Euro 2022 a été assez lent. C’est quelque chose que nous avons souligné lors des matches amicaux d’avant-tournoi et si vous n’êtes pas à votre meilleur dans la première demi-heure contre l’Allemagne , ils pourraient en marquer trois et ils ont pratiquement gagné.

“Je pense que l’Angleterre va gagner, mais je crains que le début ne doive être bon. Pas nécessairement marquer – même si ce serait bien – mais juste bien commencer et ne pas permettre à l’Allemagne de dominer et de commencer à trouver des occasions.

“Il est mis en place de cette manière où il va soit vous briser et l’Allemagne gagnera. Ou ce sera cette incroyable joie de gagner l’Angleterre.

“Peu importe ce qui se passe, cela a déjà été un énorme tournoi pour l’Angleterre. C’est l’une des meilleures performances que j’ai vues d’une équipe féminine d’Angleterre et nous devrions avoir beaucoup confiance en Sarina. Autant que nous pouvons parler de joueurs , elle est la clé de ce succès, je lui fais confiance pour savoir quoi faire, avoir un plan de match et utiliser son talent.

“Je sais que nous l’avons vue être assez répétitive avec ça, mais ça a marché. Il y a beaucoup de raisons d’être positifs, et l’Allemagne ne sera pas facile – ils peuvent bien sûr encore gagner – mais nous devons avoir la foi. “

Toloui: l’Angleterre affronte une autre bête

Le journaliste de Sky Sports News, Anton Toloui :

“L’ampleur de ce que cette équipe a réalisé et peut réaliser n’a pas tout à fait touché la maison, même si je suis bien conscient qu’ils sont en finale. Ils pourraient complètement changer le cours du football dans ce pays. Nous pourrions parler à ce sujet pour les décennies à venir.

“Il y a différents endroits où cela peut être gagné ou perdu et la mentalité est un facteur important. Nous parlons de la rivalité historique entre l’Angleterre et l’Allemagne, mais le record de l’Angleterre pue franchement. Deux victoires en 27 matchs, c’est terrible.

“La dernière victoire est survenue en février, ce qui est formidable, mais c’était contre une équipe allemande qui manquait de 14 joueurs pour cause de maladie et de blessure lors d’un tournoi amical. Peut-être que quatre ou cinq de ce XI allemand qui a commencé aux Wolves dans la Coupe Arnold Clark commenceront dimanche, ils n’avaient pas l’une des joueuses du tournoi en la personne d’Alexandra Popp.

“Les gens disent que ces choses n’ont pas d’importance parce que c’est une équipe différente et une génération différente, mais cela montre à quel point l’Allemagne est bonne et dominante. Vous savez déjà mentalement qu’ils sont dans la bonne position parce que toute la culture et l’ADN de cet ensemble -up a une mentalité de gagnant, ils savent ce qu’il faut pour gagner.

“L’Angleterre a beaucoup de combat en eux. Dès qu’ils sentent un changement d’élan, ils bondissent et c’est la cruauté que nous parlons de Wiegman instillant dans l’équipe. C’est juste une bête différente qu’ils essaient de tuer, mais ils sont si bien assortis.”

Blanc : La victoire finale sera plus douce si l’Angleterre bat l’Allemagne

L’ancienne capitaine anglaise Faye White :

“Si ça avait été la France, je pense que je serais beaucoup plus à l’aise parce que je n’aurais pas eu l’histoire que j’aurais eue avec l’Allemagne, la déception sur ma carrière et à quel point ils ont été dominants. Mais ensuite je rappelle Je me dis que l’équipe actuelle ne ressent pas ça. Quand ils ont joué contre l’Allemagne ces dernières années, c’était beaucoup plus proche.

“Notre histoire n’est pas leur histoire et vous voyez comment Sarina a approché la Suède. Nous n’avions pas une grande histoire contre eux, mais c’est tout le problème de” ce sont les Allemands et ils savent comment gagner des choses “. Il y a cette croyance et Je pense que c’est censé l’être, mais il y a un petit doute parce que ce sont les Allemands.

“Mais ce sera tellement plus doux aussi, cela permettrait à tous mes rêves de se réaliser à nouveau s’ils les battaient. Je pense que l’Angleterre en a assez pour pouvoir le faire. Ils semblent aimer tous les défis qui se présentent à eux.

“Vous vous sentez tellement plus investi dedans, sachant ce que les joueurs ont dû faire pour en arriver là et étaient dans les mêmes chaussures que moi. Les goûts de Jill [Scott]Ellen [White]Lucie [Bronze] dans une certaine mesure, les plus jeunes ont peut-être eu un peu plus de facilité en termes de cheminement à travers les centres d’excellence et les groupes de jeunes avec l’Angleterre jusqu’aux seniors.

“Ce sera si doux s’ils le gagnent – ce sera indescriptible. Cela me ramènera à 2009 et à tous ces sentiments, mais j’espère avec un meilleur résultat. La croyance qu’ils ont avec Sarina aussi, qu’elle a été là et l’a fait et a tout chanté à partir de la même feuille d’hymne.

“Ils croient vraiment que s’ils font ce qu’elle dit et l’abordent de la même manière qu’elle a abordé tous les autres jeux, ils peuvent faire quelque chose de spécial. Ils croient vraiment qu’ils sont égaux et peuvent obtenir le résultat.”

Et si vous êtes nouveau dans l’équipe d’Angleterre, ne vous inquiétez pas – voici notre guide pour rencontrer les Lionnes.