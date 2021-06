Angleterre vs Allemagne : Gary Neville évalue la bataille tactique et exhorte Three Lions à saisir l’opportunité d’une carrière | Actualités footballistiques

Gary Neville a exhorté les joueurs anglais à saisir leur opportunité unique contre l’Allemagne à l’Euro 2020.

L’expert de Sky Sports a lui-même subi une douloureuse défaite à l’Euro de Wembley contre l’Allemagne en 1996 et affirme que la génération actuelle doit faire tout ce qu’elle peut pour capitaliser sur les avantages de jouer un match aussi énorme sur son propre terrain.

Jusqu’à 45 000 fans seront à Wembley mardi soir pour les huitièmes de finale et bien que cela soit loin de la capacité du stade, Neville pense que l’occasion, qu’il décrit comme un « moment national majeur », peut inspirer les joueurs de Gareth Southgate à ce qui serait une victoire historique.

« J’étais un jeune joueur à l’Euro 96, à seulement 21 ans, et vous avez l’impression que ces moments vont revenir », a-t-il déclaré au podcast Sky Sports Football Euros.

« Ce que je dirais à ces gars mardi, c’est que ce moment ne reviendra pas. C’est ça. Ne pensez pas à ce moment qui reviendra: jouer l’Allemagne dans un tournoi à domicile, dans votre propre stade, devant 45 000 fans. Vous aimeriez que ce soit 80 000, comme on en avait eu à l’Euro 96 mais ça suffira, ce sera un moment spécial.

« Nous n’avons pas créé l’histoire en Euro 96, nous avons échoué. Ne manquez pas mardi, les gars.

« Quelle opportunité existe si nous battons l’Allemagne mardi. Ils le sauront.

« Mais ne pense pas que [there will be] 2022 au Qatar ou 2024 ailleurs ou 2026 ailleurs… oubliez ça, vous n’y serez peut-être pas. L’équipe pourrait ne pas être là, vous pourriez ne pas vous qualifier. Toutes ces choses existent dans les futurs tournois qui sont hors de vos mains.

« Ce tournoi maintenant, vous avez une grande chance.

« C’est tellement spécial de jouer contre l’Allemagne à Wembley, vraiment. C’est un moment national majeur pour ce pays. C’est comme ça à l’Euro 96, un moment majeur dont on se souviendra pour toujours.

« Les gars de mardi n’auront pas un autre moment comme celui-ci dans leur carrière internationale car il est peu probable que nous ayons un tournoi [held in England] dans les cinq ou dix prochaines années.

« Pour les goûts de Harry Kane et Raheem Sterling, c’est tout. Il n’y a pas de seconde chance.

« Ce n’est arrivé qu’en 1966 et 1996 et en 2021, vous avez cette chance. Allez-y et saisissez-la. »

Neville sur la bataille tactique

Neville a nommé la formation avec laquelle il aimerait voir l’Angleterre jouer contre l’Allemagne, passant d’un dos quatre à un dos trois, avec Bukayo Saka rejoignant Harry Kane et Raheem Sterling dans un trois avant.

Il estime que cette configuration permettrait à l’Angleterre à la fois de contenir les menaces de l’Allemagne, qui a eu beaucoup de joie contre le Portugal en phase de groupes avec ses arrières latéraux, et d’exposer également ses faiblesses, Neville imaginant que la ligne de front rapide de l’Angleterre provoquerait le Problèmes de défense allemands.

« Cela me concerne de jouer avec un arrière quatre, en pensant à la façon dont nous allons sortir avec leurs ailiers », a-t-il expliqué. « Je pensais que nous avions vraiment du mal contre l’Ecosse pour les affronter. S’ils contrôlent le jeu à Wembley, cela devient beaucoup plus difficile.

« Je pense que nous avons des arrières brillants comme Reece James ou Kieran Trippier, et Luke Shaw à gauche. Mais ma pensée était d’affronter les arrières allemands Joshua Kimmich et Robin Gosens. Si vous les arrêtez, vous êtes avec une grande chance de gagner ce match.

« Si nous pouvons réduire Sterling, Saka et Kane et avoir ces trois-là contre les trois de retour de l’Allemagne, je pense que nous pouvons causer d’énormes problèmes.

« Au milieu de terrain, ils ont Toni Kroos et Ilkay Gundogan, et je pense que Kalvin Phillips et Declan Rice s’occuperont d’eux pour s’assurer qu’ils se battent contre eux, donc nous parlons de qui a le meilleur des trois premiers.

« Je pense à nous, quels que soient ceux qui sont choisis, je pense sincèrement que nos trois premiers sur le terrain – avec les remplaçants que nous pouvons également faire – je pense que le troisième défenseur allemand aura de sérieux problèmes contre nous.

« Il y aura des gens qui diront que mon équipe est trop pragmatique, trop ennuyeuse. Mais annulez les ailiers, traitez avec le milieu de terrain central où ils ont de meilleurs joueurs que nous, et laissez nos trois premiers se défouler sur leurs trois derniers, et nous nous occuperons de leurs joueurs avant avec John Stones, Harry Maguire et Kyle Walker. »

La prédiction de Neville : l’Angleterre peut le couper !

Alors que son collègue Jamie Carragher a suggéré que l’égalité pourrait se réduire à des tirs au but, Neville dit que l’Angleterre ne devrait pas craindre cette perspective, malgré son record historique de tirs au but en Allemagne.

Au lieu de cela, il soutient l’équipe de Southgate pour vaincre « le jeu de nos vies ».

« Cela pourrait être des pénalités », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas négatif de dire que vous allez jouer contre l’Allemagne dans un tournoi et que vous accepteriez les pénalités maintenant, et nous essaierions de faire en sorte que cela se réalise.

« J’ai confiance en Gareth et en son équipe qu’il les aura très bien préparés. Ils seront prêts pour ça.

« Nous avons gardé les draps propres, c’est le match de notre vie, nous sommes à la maison et j’ai le sentiment que nous allons juste le couper. »

