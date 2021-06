Angleterre v République tchèque: Mason Mount et Ben Chilwell rateront le dernier match de groupe de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Le duo anglais Mason Mount et Ben Chilwell manquera le choc de l’Euro 2020 de mardi avec la République tchèque après s’être isolé.

La paire a interagi avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus, à temps plein du match nul 0-0 de vendredi.

Ils doivent s’isoler jusqu’au lundi 28 juin prochain inclus. Cette décision a été prise en consultation avec Public Health England.

L’ensemble de l’équipe et du personnel anglais ont subi des tests de flux latéral lundi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.

D’autres tests seront effectués en tant que de besoin.

Mount et Chilwell se sont embrassés et ont parlé à Gilmour sur le terrain et auraient également passé 25 minutes avec leur coéquipier de Chelsea dans le tunnel par la suite, avant qu’il ne retourne un test positif lundi.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.