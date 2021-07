Angleterre v Pakistan : Eoin Morgan parmi les stars de retour de la série T20 | Nouvelles de cricket

Le capitaine Eoin Morgan sera de retour pour diriger l’Angleterre contre le Pakistan

Le capitaine anglais Eoin Morgan est l’un des nombreux noms de stars à revenir d’une absence forcée par un coronavirus pour affronter le Pakistan dans une série T20 de trois matchs.

Jonny Bairstow, Jason Roy, Adil Rashid et Moeen Ali font également partie des neuf joueurs à revenir après avoir raté la série de trois matchs ODI contre le même adversaire après une épidémie de Covid-19 dans le camp anglais. La BCE a déclaré que les joueurs concernés ont terminé la période d’auto-isolement requise et ont tous renvoyé des tests négatifs.

Les membres de l’équipe new-look qui a finalement affronté – et balayé – le Pakistan dans le format 50-over ont été récompensés, avec les quilleurs Saqib Mahmood et Matt Parkinson inclus, ainsi que le polyvalent Lewis Gregory.

Saqib Mahmood est inclus après avoir joué dans une série ODI de trois matchs contre le Pakistan

Ben Stokes, qui a remplacé Morgan en tant que skipper contre le Pakistan, est reposé avec Mark Wood, Chris Woakes et Sam Curran, mais Jos Buttler revient après avoir récupéré d’une blessure au mollet, tandis que Dawid Malan, régulier de 20 ans et plus, conserve sa place habituelle.

L’entraîneur-chef Chris Silverwood sautera la série pour faire une pause en famille, après avoir coupé court à la suite du drame du coronavirus, laissant l’assistant Paul Collingwood diriger le groupe. Il avait initialement été programmé pour le faire dans les ODI, mais faisait partie de ceux qui ont été envoyés en isolement.

Silverwood a déclaré: « Le succès de la Royal London Series contre le Pakistan a montré la profondeur passionnante du talent que nous avons développé dans le cricket à balles blanches masculin.

« Nous avons sélectionné une équipe T20 qui voit le retour de bon nombre de nos joueurs les plus expérimentés après leur période d’isolement. De plus, nous avons récompensé certains des joueurs impliqués dans la victoire de la série des 50 ans avec une sélection qui nous permet de gérer plusieurs formatter les joueurs alors que nous nous préparons pour la série de tests très attendue contre l’Inde.

Morgs revient pour la série Vitality IT20 contre le Pakistan ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvPAK 🇵🇰 – Angleterre Cricket (@englandcricket) 14 juillet 2021

« Je voudrais exprimer mes remerciements à Ben Stokes et aux joueurs pour leurs efforts au cours de la semaine dernière, ainsi qu’aux comtés pour leur soutien dans le lancement de cette série. »

Mahmood a pris neuf guichets lors des trois matches contre le Pakistan pour s’annoncer comme une option pour les équipes de format court de l’Angleterre, tandis que Parkinson s’est proposé comme remplaçant du fileur de premier choix Adil Rashid en prenant cinq guichets dans la série.

Gregory a livré des coups de 40 et 77, tout en contribuant également à quatre guichets tout en limitant le score du Pakistan.

La série commence vendredi à Trent Bridge, avec des matchs à suivre à Headingley dimanche et à Old Trafford mardi. L’Angleterre entame ensuite une série de tests de cinq matches contre l’Inde le 4 août.

Équipe d’Angleterre IT20 pour la série Pakistan :

Eoin Morgan (Middlesex – capitaine), Moeen Ali (Worcestershire), Jonny Bairstow (Yorkshire), Jake Ball (Nottinghamshire), Tom Banton (Somerset), Jos Buttler (Lancashire), Tom Curran (Surrey), Lewis Gregory (Somerset), Chris Jordan (Sussex), Liam Livingstone (Lancashire), Saqib Mahmood (Lancashire), Dawid Malan (Yorkshire), Matt Parkinson (Lancashire), Adil Rashid (Yorkshire), Jason Roy (Surrey), David Willey (Yorkshire)

