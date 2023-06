Angleterre v Irlande : match test, troisième jour – en direct

« Il porte actuellement une botte orthopédique et des béquilles et il est peu probable qu’il participe davantage au match. »

« James a subi une évaluation et une imagerie la nuit dernière dans un hôpital orthopédique à proximité. Les radiographies ont révélé qu’aucune fracture n’est présente et nous attendons les rapports de son IRM qui est susceptible de montrer une blessure à ses ligaments.

il y a 43 mois 05h00 HAE Préambule

Bonjour! Nous avons donc atteint le troisième jour – au grand soulagement du MCC, de l’équipe OBO, du XI d’Irlande et de mon cousin Matt, qui va à Lord’s pour la première fois depuis qu’il est tout petit. Cela a été une sorte de rouleau compresseur de la part de l’Angleterre, jouant un XI de bowling de deuxième choix (à peu près) mais boursouflant de la même manière joyeuse.

Nous avons beaucoup de choses à apprécier cependant, d’Ollie Pope atteignant son double siècle avec un six au cinq-fer de Stuart Broad et trois guichets pour le débutant Josh Tongue alors que les ombres s’étiraient la nuit dernière.

Le pape atteint de nouveaux sommets paradisiaques avec une double tonne alors que l’Angleterre accumule les courses En savoir plus

Le pape salue un « renforcement massif de la confiance » après un combat gigantesque avec Duckett En savoir plus

Pas si amusant pour l’Irlande, mais ils ont maintenant un samedi du Seigneur, et probablement une salle comble, pour se prélasser. Tector et Tucker ont un stand ininterrompu de 34 à leur actif. Battez la première heure, jusqu’au déjeuner, jusqu’à l’apéritif…

Les supporters irlandais peu nombreux mais très enthousiastes malgré les difficultés de l’équipe | Emma Jean En savoir plus

Je pars siffler autour du parkrun avec un ami, dans la section bavardage et non course. De retour avec un café environ une demi-heure avant le début du jeu à 11h BST. À plus tard!