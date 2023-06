Angleterre v Irlande : match test, deuxième jour – en direct

Hier vient de répéter pour la 100e fois environ que lorsque le temps rattrapera enfin Sir Stuart et Sir James, cela aura le même effet que la retraite de McGrath et Warnie sur Oz.

26e : Angleterre 159-1 (Duckett 65, Pope 31) Graham Hume s’active pour la première partie de la journée et sa première livraison est coupée pour quatre par le petit Duckett ! Un peu court et râpé à la clôture. Un single met Pope en grève et le vice-capitaine anglais ouvre son compte du jour avec un coup de pied carré pour un couple. Sept sur le premier. Cela pourrait être quelques heures de dur labeur pour l’Irlande en perspective ici.

Envoi solidaire sur ton premier point Tom, et tu as raison sur le second. Mike Atherton expliquait hier (beaucoup plus clairement que je ne le ferai) que la «petite et grande» paire d’ouverture de Crawley et Duckett perturbe les longueurs de bowling. Les longs leviers et la foulée de Crawley font qu’un boler repousse un peu sa longueur et c’est de la viande et de la boisson pour Duckett qui est habile sur la coupe et le nurdle. Tout comme un combo main gauche-droite est aussi ennuyeux, cela a du sens.

Ressentir votre douleur concernant le lever matinal : mon fils de 4 ans se lève avec l’alouette et il est de ma responsabilité de me lever avec lui et de le divertir… Vous savez qu’il est tôt quand vous vous retrouvez à regarder des dessins animés pré-Milkshake Channel 5 avec des yeux troubles et un expresso fort pour compagnie.

Stuart Broad démontre la différence d’adhérence et de visée pour ses livraisons d’outswinger et d’inswinger 🏏👇 pic.twitter.com/sc2CU8P4Sn

Les joueurs anglais parlent de leurs cendres souvenirs dans un Sky VT. Cela me fait me sentir très vieux… Zak Crawley ne se souvient même pas de la série 2005, 2009 est là où tout a commencé pour lui. Le temps n’attend personne.

Bonjour et bienvenue à la deuxième journée d’Angleterre contre l’Irlande de Lord’s.

Jim ici pour vous prendre provisoirement la main pendant la première session et un peu – pensez à quelque chose d’un peu plus affectueux que Tom et Shiv à l’arrière du SUV noirci dans la finale de Succession. Paumes légèrement frottées, épaisses d’air avec des non-dits sentiments. Comme je dis, légèrement plus affectueux que cela.

Je suis debout depuis 5 heures du matin, grâce à un carpe diem belliqueux épousant un enfant de deux ans. Alors, déjà gonflés à trois cafés, commençons par Certaines choses que nous avons apprises hier (que nous savions probablement déjà)

(STTWLY (TWPAK) pour faire court, évidemment)

1. Stuart Broad sait quand l’allumer. Avec sa place dans un Test XI de départ en pleine forme et de tir non sécurisé, l’ambassadeur de la marque fraîchement levuré de Marmite et l’aiguillon en chef australien auto-oint a attaché son bandana et a fait son truc – récoltant cinq guichets pour 51, accumulant son 20e cinq -porteur de guichet dans les tests et son premier à Lord’s depuis plus d’une décennie.

2. L’Irlande n’est pas assez cuite et a eu du mal à prendre pied dans le jeu. L’excellent article d’Andy Bull explore les innombrables raisons. « Je ne connais pas grand-chose au cricket balle rouge », a déclaré Lorcan Tucker avant le début de ce match – « Je n’y ai pratiquement pas joué en quatre ans. »

3. Zak Crawley est une batte d’ouverture volage et imparfaite. Des manches capricieuses composées de jeux et d’échecs et de carres intérieures généreuses, mais aussi de coups majestueux – onze limites et un taux de frappe de plus de 124 ont immédiatement mis la pression sur les quilleurs irlandais. Le débat va gronder.

Il y a beaucoup d’autres choses à discuter aussi, mais nous pouvons les aborder au fur et à mesure que la journée se déroule. Ce sera amusant. Le jeu commence dans environ 40 minutes.

