Angleterre v Colombie : Quart de finale de la Coupe du monde féminine – en direct

il y a 6 mois 05h55 HAE La fusillade est 5-5, nous avons eu des ratés et des arrêts ! La scène de Gavin et Stacey me vient à l’esprit ici : « C’est juste tout le drame Mick, j’adore ça »



il y a 9 mois 05.52 HAE Marie a pris contact et a dit: « Salutations au clair de lune de Californie. Nerfs? Déchiqueté ! C’est la surcharge du football. La France et l’Australie dans les enclos. Les Lionnes et les Colombiens opprimés sont sur le point de commencer. Premier week-end de Premier League une heure plus tard. Mon cardiologue me disait de me rendormir. Je dis le bourrer et piler un autre café. On dirait que la caféine est nécessaire !



il y a 12 mois 05h49 HAE Le patron de la Colombie, Nelson Abadia, a déclaré: « Représenter l’ensemble des Amériques en ce moment, c’est important. A cause de tout ce qui se passe autour de cette équipe nationale – avoir toute cette énergie positive non seulement de la Colombie mais de tout le continent – est bénéfique. Cela va être difficile pour nous, mais nous savons comment les attaquer. On peut faire un peu de dégâts, et c’est ce qu’on va essayer de faire pendant le match. Photo : Maddie Meyer/FIFA/Getty Images



il y a 17 mois 05h44 HAE La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman a parlé de ses adversaires et a déclaré : « La Colombie a très bien fait. C’est une équipe forte, très soudée, forte physiquement. Ils ont des joueurs puissants et veulent donner le ballon à leurs attaquants parce qu’ils sont imprévisibles et bons. Nous nous préparons toujours pour chaque équipe. Nous examinons les forces et les faiblesses de l’équipe et aussi comment elles se manifestent. Nous parlons de tout. Nous voyons aussi qu’il y a une grande foule de Colombie donc nous sommes préparés pour ça. Photo : Nigel Keene/ProSports/Shutterstock



il y a 38 mois 05.23 HAE Comment vont les nerfs de tout le monde ? Il y a toujours un avantage supplémentaire dans le football à élimination directe, c’est passionnant mais angoissant. Vous pouvez me contacter et me faire savoir qui vous soutenez, d’où vous lisez et tout ce qui se trouve entre les deux via Twitter ou par e-mail.



il y a 44 mois 05.17 HAE Voici quelques joueurs qui pourrait jouer un rôle majeur dans l’issue de ce quart de finale. Gardez un œil sur Linda Caicedo, elle a été jusqu’à présent l’une des plus grandes stars de ce tournoi : Caicedo Usme Écouteurs



il y a 50 m 05.11 HAE Nouvelles de l’équipe de Colombie La Colombie est également arrivée tôt avec les nouvelles de son équipe. Eux aussi ont apporté un changement avec Manuela Vanegas de retour de sa suspension. Onze de départ : Perez, C Arias, D Arias, Carabali, Vanegas, Ospina, Bedoya, Santos, Usme, Caicedo, Ramirez 🚨𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Formación de la Selección Colombia Femenina para enfrentar a Inglaterra por la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombie🇨🇴 pic.twitter.com/5IitjL2lro — Sélection Colombie (@FCFSeleccionCol) 12 août 2023



il y a 54 mois 05.07 HAE L’actualité de l’équipe d’Angleterre L’Angleterre a laissé tomber ses nouvelles de l’équipe! Ils ont apporté un changement par rapport à leur victoire aux tirs au but contre le Nigeria avec Ella Toone à la place de Lauren James, suspendue. Onze de départ : Earps, Bronze, Walsh, Greenwood, Bright, Stanway, Daly, Toone, Hemp, Carter, Russo. Prêt à affronter la Colombie ! 🙌 pic.twitter.com/Y5dhD0riuD — Lionnes (@Lionesses) 12 août 2023



il y a 1h 05.02 HAE L’Angleterre respecte : Notre @FIFAWWC quart de finale aura lieu au Stadium Australia à Sydney / Wangal. 🏟️ Nous reconnaissons les Wangal comme les premiers gardiens de la terre, de l’air et de l’eau où Stadium Australia est situé aujourd’hui, et nous rendons hommage à leurs aînés passés, présents et émergents. pic.twitter.com/tQbOpc4QAM — Lionnes (@Lionesses) 12 août 2023



