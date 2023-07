Angleterre v Australie : Women’s Ashes, premier match T20 – en direct

il y a 1 m 13h51 HAE 4e au-dessus : Angleterre 24-1 (Dunkley 14, Capsey 2) Ash Gardner – fraîchement sorti d’un parcours de 12 guichets lors du test unique – est dans l’attaque. Elle est sur l’argent immédiatement comme vous vous en doutez. Beau mélange d’un jeté et d’un autre poussé. Quatre de cet ensemble.



il y a 3 m 13h49 HAE 3e au dessus : Angleterre 20-1 (Dunkley 12, Capsey 0) Wyatt part du bal final. Un top de Schutt qui a eu Healy jusqu’aux souches.



il y a 4 mois 13h48 HAE GUICHET! Wyatt b Schutt 7 (Angleterre 20-1) Schutt se croise et Wyatt part pour un entraînement en plein essor. Mais il démarre sur le pont et prend le hors-souche. Cela semble un coup lâche, et peut-être que c’était le cas, mais ce sont de belles zones de l’Australien qui obtiennent la percée.

il y a 9 mois 13h43 HAE 2e au-dessus : Angleterre 16-0 (Dunkley 10, Wyatt 6) Darcie Brown de l’autre côté et elle lance Wyatt avec sa première balle ! Au lieu de cela, elle a coupé le moignon de Wyatt mais la caution est restée en place. Un moment remarquable qui a fait appel aux Australiens pour un retard pris. Une bonne forme et un rythme pratique pour le droitier, donc il y a un glissement en place. Wyatt clignote sur un plus large et obtient quatre points en arrière. Une course rapide signifie qu’ils en volent quatre autres, ce qui en fait également huit.



il y a 12 mois 13h40 HAE Débat sur les gardiens de guichet ? Non c’est familier : « N’y a-t-il pas d’autre option dans toute l’Angleterre pour le poste de gardien de guichet. Amy Jones est une bonne gardienne mais son bâton est tellement hasardeux. Elle fait rarement un gros score mais est assurée des gants quelle que soit sa forme. Il doit y avoir de la compétition dans cette équipe d’Angleterre pour que les joueurs n’aient pas l’impression qu’il est plus difficile de sortir de l’équipe que dans l’équipe. Surtout pour tous les jeunes joueurs là-bas. Le temps nous le dira David H.. Le temps nous le dira.



il y a 14 mois 13h39 HAE 1er au dessus : Angleterre 8-0 (Dunkley 7, Wyatt 1) Il n’y a pas de receveurs proches pour commencer, ce qui est peut-être révélateur de la tactique de l’Australie. Ils sont là pour contenir les acquéreurs de course en Angleterre. Dunkley sort du lot avec une carie à mi-chemin et Wyatt fait de même avec un simple raté à court de point arrière. Un peu de swing pour Schutt mais cela vient de la main afin que Dunkley puisse faire confiance à son entraînement et en passe deux à travers les couvertures avant de trouver la limite avec la balle finale. Huit d’elle. Bon début pour l’Angleterre.



il y a 17 mois 13h35 HAE L’Angleterre doit gagner cinq des six matches au ballon blanc gagner les Cendres. Wyatt et Dunkley marchent au milieu flanqués de lance-flammes. Un ring field pour Schutt. Nous y voilà!



il y a 22 mois 13h30 HAE Cinq minutes pour aller. On dirait que le jeu masculin serpente vers la fin du jeu. Dites à vos potes de garer ça pour la nuit et venez nous rejoindre ici.



il y a 27 min 13h25 HAE Le pitch a l’air bien à la télé. L’Australie a des quilleurs avec des roues sérieuses. L’Angleterre a besoin d’un bon départ. Gros match pour le retour d’Alice Capsey au n ° 3. Elle a un talent tellement scandaleux. Si elle y va, l’Angleterre pourrait afficher n’importe quoi au nord de 160. Les échauffements sont en cours à Edgbaston. Photographie : Matt West/Shutterstock

il y a 35 mois 13h17 HAE Le flux Sky vient de me rappeler que c’est le lieu où L’Australie a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth l’année dernière. Ils sont également les détenteurs actuels de la Coupe du monde T20 et de la Coupe du monde 50 over. C’est une tenue sérieuse. Certainement un candidat pour la meilleure équipe de cricket de tous les temps – hommes ou femmes.



il y a 39 min 13h14 HAE Trois changements pour l’Australie du côté des tests Grace Harris est l’une d’entre elles. Elle les a fumés dans les filets et offrira également quelques overs pratiques. Megan Schutt fournit un rythme authentique et Georgia Wareham lui donnera un ajustement. Australie: Mooney, Healy (c, wk), McGrath, Gardner, Perry, Harris, Sutherland, Wareham, Jonassen, Schutt, Brown.



il y a 42 mois 13.10 HAE Gibson fait ses débuts Quel moment pour le joueur de 22 ans. Elle s’insère dans l’ordre inférieur d’une solide unité de frappeurs. Toujours pas d’Issy Wong. Angleterre: Dunkley, Wyatt, Capsey, Sciver-Brunt, Knight (c), Jones (wk), Gibson, Ecclestone, Glenn, Davies, Bell Nous perdons le tirage au sort et avons une batte. Dani Gibson fait ses débuts en Angleterre ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Viens en Angleterre! 🤝#AngleterreCricket #Cendres pic.twitter.com/zkYTp7bzZw – Angleterre Cricket (@englandcricket) 1 juillet 2023



il y a 43 mois 13.09 HAE L’Australie gagne au tirage au sort, lance en premier L’Angleterre doit gagner celle-ci si elle a le moindre espoir d’obtenir les Cendres. C’est pratique de frapper en premier ici où le score moyen est de 151. Tout ce qui se trouve au nord de cela devrait être défendable.



il y a 47 min 13.05 HAE Bien sûr, le cricket en Angleterre a un problème avec la diversité et chevalier de bruyèrela capitaine championne de l’équipe féminine, a appelé à un recalibrage rapide. Raf Nicholson rapports: Heather Knight appelle le cricket à être plus équitable, diversifié et inclusif En savoir plus



il y a 1h 12h57 HAE Et ils ont dit que le cricket en Angleterre avait un problème avec l’égalité ? Vraiment gentil de la part de l’équipe masculine d’essayer d’être tous à temps pour le début du T20 féminin. Il vous reste environ 40 minutes les gars 👍 – Raf Nicholson (@RafNicholson) 1 juillet 2023



il y a 1h 12h55 HAE Ouais…. On dirait que Fran Wilson présente à Dani Gibson sa première casquette. pic.twitter.com/ZK5nAfuP6W — CRICKEther 🏏 (@crickether) 1 juillet 2023



il y a 1h 12h54 HAE Le mot dans la rue (Cricinfo) est que Gibson fera ses débuts. Tanya Aldred était sur place pour entendre l’entraîneur Jon Lewis qui avait quelques mots élogieux pour le joueur de 22 ans: Women’s Ashes: l’Angleterre appelle Gibson et Wong alors que les ventes de billets approchent les 20 000 En savoir plus



il y a 1h 12h47 HAE Nous devrions avoir une vue de Issy Wong à la vapeur. Elle a raté le test à la place de Lauren Flier, qui prendra une pause aujourd’hui. Dannielle Gibson pourrait figurer après avoir été appelée dans l’équipe T20 pour l’Angleterre. La double centurion, Tammy Beaumont, ne fait pas partie du groupe.



