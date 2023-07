Angleterre v Australie: Women’s Ashes deuxième international d’une journée – en direct

Pas de changement pour l’Angleterre. L’Australie laisse tomber le lanceur rapide Darcie Brown, qui était capricieux à Bristol, et fait venir Alana King pour un peu plus de spin. C’est la programmation de bowling dont ils avaient besoin il y a quelques jours, fera-t-elle l’affaire ici ?

il y a 1h 05h00 HAE Préambule Geoff Citron

On y va encore une fois. Après que l’Australie ait remporté le test match et le premier T20 de la série Women’s Ashes de cette année, il n’y avait sûrement pas de retour en arrière pour l’autre équipe. L’Angleterre n’allait pas battre les champions du monde pendant cinq matchs consécutifs en séries limitées pour combler le déficit de points.

Ils ont remporté le premier de ces cinq. D’accord, mais vous n’en gagnerez pas quatre de plus, n’est-ce pas ?

Ils ont remporté le deuxième. Mais pas trois ?

Oui, trois. Deux matchs à plus de 20 et un match à plus de 50, ce dernier venant avec l’arrivée la plus proche alors que Heather Knight et Kate Cross ont atteint la cible à Bristol huit guichets plus tard.

Maintenant, c’est l’Australie qui doit gagner. L’équation est simple. L’équipe qui perd aujourd’hui ne peut plus gagner la série, elle ne peut que la faire match nul.

Et oui, l’Australie conserverait le trophée avec un match nul, mais elle détesterait ce résultat après avoir détenu une si forte avance au début.

C’est là que ça devient vraiment intéressant. Les Australiens semblaient secoués après cette troisième défaite à Bristol. Faire exploser cet avantage précoce est maintenant une possibilité réelle. Cela va-t-il les décourager, les gêner ? Ou le danger concentrera-t-il leur approche et les verra-t-il produire la performance dominante à laquelle nous nous attendions ?

Tout à jouer pour aujourd’hui..