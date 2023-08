Angleterre v Australie: les lionnes prêtes à rugir alors qu’elles tentent d’atteindre la toute première finale de Coupe du monde | Nouvelles du monde

Dans la foulée d’une série à succès Ashes, les fans anglais sont prêts pour un autre affrontement sportif à enjeux élevés avec l’Australie alors que les Lionnes affrontent les Matildas en demi-finale de la Coupe du monde féminine.

L’ancienne rivalité a déjà été déclenchée lors de la préparation du match au Sydney’s Stadium Australia, avec des billets attribués à l’Angleterre achetés par des fans australiens et un hélicoptère financé par l’Australian Daily Telegraph espionnant une séance d’entraînement en Angleterre.

La cascade du journal a abouti à un article intitulé « 11 Poms contre une nation : Bienvenue dans la jungle, Lionnes ».

Selon l’article, la manager Sarina Wiegman et ses coéquipiers auraient été « grossièrement choqués » s’ils pensaient pouvoir se préparer tranquillement pour le match.

L’Angleterre a réservé sa place en demi-finale aux côtés du pays hôte ce week-end après une victoire 2-1 contre la Colombie.

L’Australie, quant à elle, a battu la France lors d’une séance de tirs au but après que le match soit resté sans but après prolongation.

Image:

L’entraîneur de l’Angleterre Sarina Wiegman et l’équipe





Lire la suite: Cinq choses à savoir avant le choc de l’Angleterre contre l’Australie

Les Lionnes seront sans Lauren James qui la complète Interdiction de deux matchs pour avoir tamponné Michelle Alozie lors du huitième de finale contre le Nigeria.

Mais la capitaine Millie Bright dit que son équipe va « prospérer » sous la pression de jouer contre les hôtes.

« C’est ce à quoi nous nous attendons maintenant – que nous nous épanouissions dans ces moments-là », a-t-elle déclaré.

« C’est un moment de fierté pour le football féminin à la maison quand ils voient l’ambiance qui règne.

« Il s’agit de se présenter, de se présenter, de jouer et d’apprécier le jeu.

« Il est important de s’adapter au jeu, peu importe ce qu’ils nous donnent. Nous avons relevé de nombreux défis différents et nous nous sommes très bien adaptés. »

Image:

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Sarina Wiegman





Wiegman a également déclaré qu’elle s’attend à ce que le match soit « très serré et très compétitif ».

Cependant, l’entraîneur des Matildas, Tony Gustavsson, a déclaré que si l’Angleterre était peut-être favorite sur le papier, elle n’avait pas le « soutien » de ses joueurs.

Il a déclaré: « Si vous regardez tout cela et que vous regardez les ressources, financièrement, il est évident qu’ils sont d’énormes favoris pour ce match.

« Mais la seule chose que nous avons et qu’ils n’ont pas, c’est le soutien et la confiance des fans. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:13

Qui sont les Lionnes ?



En savoir plus sur Sky News :

Famille divisée par les loyautés entre l’Angleterre et l’Australie

La star des Lionnes s’excuse auprès de son adversaire pour le timbre

Rishi Sunak a envoyé un message de bonne chance à l’équipe avant la rencontre – disant au journal The Sun que « les espoirs de la nation de battre les Australiens reposent désormais sur nos Lionnes ».

Ses commentaires font suite à la série Ashes qui s’est soldé par un match nul 2-2 après cinq matches remplis de performances épiques, de licenciements controversés et de nombreux retards de pluie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:09

Les Lionnes peuvent-elles aller jusqu’au bout ?



Outre les propos échangés entre les supporters des deux camps, la FA s’est dite « déçue » d’entendre des informations faisant état de billets spécifiquement attribués aux supporters anglais achetés par des Australiens.

Les 1 970 billets supplémentaires ont été libérés le week-end et environ 8 000 supporters anglais devaient être présents au stade australien.

La FA a déclaré qu’elle travaillait avec la FIFA pour revoir ses processus de billetterie à l’avenir.

Un code de supporter unique aurait été divulgué sur les réseaux sociaux – un certain nombre de fans australiens affirmant avoir acheté des billets.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:29

Les Lionnes ont battu la Colombie 2-1.



De retour en Angleterre, les fans ont déployé des drapeaux et des banderoles avant le match et les pubs et les parcs de fans se sont préparés à accueillir les supporters pour le coup d’envoi à 11 heures au Royaume-Uni.

Selon Sky Bet au moment de la rédaction, l’Angleterre était 5/4 à gagner en temps réglementaire, contre 5/2 pour l’Australie.