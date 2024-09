Angleterre v Australie : deuxième match international de cricket masculin en direct | Cricket

Faits marquants Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

15ème tour : Australie 93-3 (Marsh 27, Labuschagne 1) Adil Rashid entre en attaque et déchirures deux gros bris de jambe au-delà du bord de la lame tâtonnante de Marnus. Pure classe de la part du sorcier barbu. Labuschagne se relève judicieusement de l’autre côté avec un simple sur ses pads. Rashid presque Marsh fait tourner ses jambes sur la balle suivante ! Un chatouillement sur le bord inférieur sauve le capitaine australien et la balle file devant Jamie Smith pour quatre. L’Angleterre est en tête pour le moment. Partager

GUICHET ! Steve Smith contre Potts 4 (Australie 89-3) Brook maintient ses lanceurs rapides et cela porte ses fruits ! Potts ponge Steve Smith avec un nip-backer à travers la porte. Smith allait tenter un drive puissant mais cette balle était une beauté, rapide et se déplaçant tard pour vaincre l’œil de vrille de Smith. Il est temps de boire un verre. Les électrolytes anglais auront un goût un peu plus doux après cela. L’Australie se porte bien, mais si elle perd Marsh ou Marnus prochainement, l’Angleterre aura une chance de les battre pour un total inférieur à la moyenne. 14ème tour : Australie 89-3 (Marsh 24, Labuschagne 0) ÉCLABOUSSURE ! Partager Mis à jour à 07.11 HAE

13ème tour : Australie 84-2 (Marsh 19, Smith 4) Va chercher ça ! Marsh revient et marmalise une balle courte de Carse hors du terrain et sur Otley Road. Un étudiant de première année de l’Université de Leeds pourrait bien avoir un souvenir pour accompagner sa tournée des pubs du samedi. Ballon de remplacement choisi Carse essaie à nouveau. Ah. Un no-ball du pied avant offre un coup franc que Marsh frappe comme il se doit pour quatre points au sol. Et répétez ! Marsh frappe à travers le long-on pour quatre points et place un simple dans les couvertures pour amener Smith en strike. Devinez quoi – il frappe au sol pour la quatrième limite du over, 20 runs après. L’Angleterre panse ses blessures à Headingley. Partager

GUICHET ! Matthew Short c Smith b Potts 29 (Australie 64-2) C’est parti ! Alors que Matthew Short semblait à l’aise, il doit retourner aux hangars après avoir dépassé Potts jusqu’au gardien. Potts réussit un wicket-maiden et coupe presque les balles de Steve Smith sur la dernière balle de l’over aussi ! 12e tour : Australie 64-2 (Marsh 4, Smith 0) Partager Mis à jour à 06h58 HAE

11e tour : Australie 64-1 (Short 29, Marsh 4) Marsh frappe une demi-volée de Carse au sol pour ouvrir son compte. « Bonjour Jim, après l’action de Headingley depuis un Euston gris. C’est bien d’avoir un peu de cricket pour apaiser mon cerveau, et j’espère une meilleure performance que jeudi. Nous nous sentons toujours à court de batteurs, et c’est une équipe australienne vraiment solide aujourd’hui aussi. Je souffre d’un mal de tête après une journée d’enfer dans la capitale hier lors du match annuel Final Word XI avec les titans de cette paroisse, Adam Collins et Geoff Lemon et une foule de merveilleux nerds du cricket. Nous avons peut-être perdu notre record d’invincibilité face aux Oval Dream Boys (quel nom, quelle équipe), mais le cricket a été le vainqueur, tout comme une discothèque indépendante jusqu’au petit matin. J’ai besoin de m’allonger. De belles choses. Il n’est que 11h51, mais quand même, en voici une pour vous et votre mec qui a la gueule de bois. Partager

10e tour : Australie 59-1 (Short 28, Marsh 0) Matthew Short reprend le flambeau et enchaîne trois quatres, dont un drive direct et un coup de pied arrière que Ricky Ponting appelle le tir du jour. Imaginez faire ronronner Punter. PowerPlay terminé, je dirais l’Australie juste en tête malgré la perte de l’homme dangereux Travis Head. Partager Mis à jour à 06h53 HAE

9ème over : Australie 46-1 (Short 15, Marsh 0) Mitch Marsh se dirige vers le milieu. Partager Mis à jour à 06h44 HAE

GUICHET ! Travis Head c Stone b Carse 29 (Australie 46-1) C’est parti ! Le Big Kahuna a repris le contrôle. Head envoie Carse hors de ses hanches en quête d’un autre six mais n’en met pas assez, Olly Stone attrape la balle sur la limite et Headingley éclate de soulagement/acclamations. Partager

Matthew Short fait également preuve de classe en faisant tomber Carse au-dessus de sa tête pour quatre MAIS ATTENDEZ UNE MINUTE… Partager

Travis Head en pleine forme. Jetez un œil à ceci : Partager

8ème over : Australie 41-0 (Short 10, Head 29) Stone continue avec l’Angleterre à la recherche d’une percée. Sans y parvenir, Head envoie une balle pleine puissamment en arrière devant le quilleur pour quatre points. Partager

7ème over : Australie 36-0 (Short 9, Head 25) Head est en train de faire son travail. Brydon Carse entre en attaque et sert un half tracker avec sa première balle, Head ne rate pas son coup, envoyant la balle en carré pour quatre. SIX ! Une balle pleine est ensuite traitée au milieu du guichet par Head. Des temps dangereux pour l’Angleterre. Partager

6ème over : Australie 26-0 (Short 9, Head 15) Blimey. Matthew Short envoie Olly Stone dans les tribunes avec un sérieux dédain, une balle rapide et pleine est barbouillée dans le côté de la jambe pour SIX. L’Australie a regardé et semble maintenant ouvrir les épaules. ÉNORME APPEL ! Stone rétorque en envoyant une balle dans les pads avec Short choisissant de ne jouer aucun tir. Brook est réticent à aller faire la révision, l’arbitre disant qu’il ne doit pas être sur le terrain. Le capitaine pense que c’est trop haut… « La hauteur est excellente », répond le quilleur. Ce n’est pas le cas. L’Angleterre perd une révision car le DRS montre la balle rebondir au-dessus des bails. NE FAITES CONFIANCE À PERSONNE. Partager

5ème over : Australie 20-0 (Short 3, Head 15) Et c’est parti ! Head brise les chaînes en propulsant Potts par-dessus le bord du lanceur pour SIX. Un soulèvement plus agricole à la fin de l’over voit un bord supérieur s’envoler pour quatre. Partager

4ème over : Australie 10-0 (Short 3, Head 4) Une autre enquête de Stone, juste un au revoir à la jambe et un chatouillement à la tête pour un. « Jim, sur TMS, ils disent qu’il y a du soleil, mais j’habite à quelques kilomètres et il fait complètement gris ici. Malgré tout, nous allons probablement éviter les orages du sud. » Je peux confirmer que le soleil pointe son nez à Headingley. Les orages du sud d’hier étaient terribles, j’ai été prise dans l’un d’eux avec ma fille de 3 ans dans le Sussex. « Je voudrais une menthe poivrée », a-t-elle dit, complètement imperturbable, alors que d’énormes orages de grêle s’écrasaient sur la Skoda. Partager

3ème over : Australie 8-0 (Short 3, Head 4) Potts parvient à faire bouger le ballon, envoyant presque un ballon dans la souche de Short, puis en plaçant le ballon en ouverture et en prenant son avantage, mais le ballon vole droit vers le bas et dans l’espace à l’écart du glissement pour le seul simple du over. L’Angleterre est sur la bonne voie jusqu’à présent ce matin. « Salut James » Bonjour Tim Woolias. « En route vers Leeds pour une sortie universitaire, OBO sera ma principale source pour le match d’aujourd’hui. Harry Brook dit que s’ils se font prendre sur la limite ou sur le terrain, qui s’en soucie ? je m’en souciesurtout quand deux de ces balles sont attrapées et lancées par Marnus et que les batteurs ne les ont pas sorties du carré. S’il vous plaît, pouvons-nous avoir une meilleure frappe aujourd’hui malgré l’attaque considérablement améliorée par les changements australiens. Bonne chance pour le retour à l’université, Tim, des moments émouvants. Partager

2e over : Australie 7-0 (Short 2, Head 4) Ollie Stone plie le dos et extrait un peu de rebond du terrain, ce qui cause des problèmes aux deux frappeurs. Short est presque Pris dans les glissades, un bord de l’épaule de sa batte meurt juste avant d’atteindre Brook dans les glissades. Head lance alors ses bras sur quelques-uns mais la balle passe devant sa lame à chaque fois. Juste un simple à la fin. Partager

1er over : Australie 6-0 (Short 1, Head 4) Matt Short reste en retrait et joue un ballon court pour un simple qui ouvre le score et permet à Head de marquer. L’Angleterre voudra désespérément le voir partir dès le début. Et juste comme ça… Head se penche sur un ballon plein et marque avec un quatre dans le côté de la jambe. Gulp. Bonjour James, voici mon mantra pour le succès de l’Angleterre : « Priez pour que l’Australie perde la tête et que l’Angleterre ne perde pas la sienne. » Bouddhisme pour Krishnamoorthy par email. Partager

Bon, avec le soleil qui brille sur Headingley, il est temps de partir. Head et Matthew Short se dirigent vers le milieu et Brook rassemble ses troupes en bleu clair. Matthew Potts, avec sa coupe de cheveux à la Baldrick, tient le nouveau ballon en main. Jouons ! Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter et à me tenir compagnie pendant les prochaines heures. Le courrier OBO est ouvert à la correspondance. Partager

Sur Sky, il y a une discussion brillante avec un chapeau à pompon et un rhume de cerveau, Travis Head dirigé par Mike Atherton et Ricky Ponting. Head a été en pleine forme dans tous les formats ces dernières années et a été à la hauteur des plus grandes occasions – la finale de la Coupe du monde de l’année dernière en Inde et la finale du Championnat du monde de test à l’Oval me viennent immédiatement à l’esprit. Il est aussi très sympathique. Il est intéressant de noter qu’il dit qu’il trouve cela plus difficile lorsque le format est court, citant la pression des taux de frappe dans le cricket T20 comme quelque chose qui joue sur son esprit alors que dans le cricket test « Si je ne me sens pas bien, je peux creuser un peu et si je me sens bien, je peux aller aussi vite que je le souhaite ». Il fait en sorte que tout paraisse si simple, hein ? Partager

C’est un rippah : Partager

L’Angleterre remporte le tirage au sort et jouera en premier Le ciel est un peu nuageux à Headingley et le consensus est que le temps pourrait bouger un peu avec les conditions atmosphériques, mais ensuite le temps sera assez plat. Mitch Marsh admet qu’il aurait aussi dû faire un bowl avant. Brook confirme que Jofra Archer a été remplacé par Olly Stone. L’Australie a retrouvé quelques-uns de ses grands noms dans l’équipe : Maxwell, Hazlewood et Starc sont tous de retour. Partager

Lectures d’avant match : Voici le point de vue de Barney Ronay sur l’été de cricket anglais qui vient de s’écouler et sur Harry Brook en tant que capitaine de l’ODI : Partager