Angleterre U21 vs Portugal U21 diffusion en direct, aperçu du match et heure du coup d’envoi du quart de finale de l’Euro des moins de 21 ans

ANGLETERRE U21 VS PORTUGAL U21 DIFFUSION EN DIRECT ET APERÇU DU MATCH

Vous recherchez une diffusion en direct Angleterre U21 vs Portugal U21? Nous avons ce qu’il vous faut. Angleterre U21 vs Portugal U21 est diffusé gratuitement sur UEFA.tv au Royaume-Uni et en Europe.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à la propre chaîne de l’UEFA et chaque match des Championnats d’Europe U21 sera disponible gratuitement.

L’Angleterre entre dans le match pleine de confiance, après avoir remporté ses trois matches de groupe 2-0, battant confortablement la République tchèque, Israël et l’Allemagne dans le processus.

Anthony Gordon, Emile Smith Rowe, Cameron Archer, Jacob Ramsey et Harvey Elliott ont tous marqué pour la jeune équipe des Trois Lions, le manager Lee Carsley donnant également le départ à 20 des 23 membres de l’équipe dans le processus.

Le Portugal, quant à lui, n’a pas été aussi convaincant en phase de groupes, récoltant quatre points et réussissant de justesse à passer devant les Pays-Bas. Leur match d’ouverture du tournoi a mal commencé contre les hôtes de la Géorgie, puisqu’ils ont perdu 2-0 et ont fait expulser Tomas Araujo.

Un match nul 1-1 contre les Pays-Bas lors de leur deuxième match leur a laissé une chance de se battre alors qu’ils se dirigeaient vers le match final contre la Belgique, et un penalty à la 89e minute du milieu de terrain de Benfica Tiago Dantas a assuré que ce serait le Portugal qui se dirigerait vers les huitièmes de finale de la tournoi.

Ils devront cependant mieux jouer contre une équipe d’Angleterre pleine d’expérience et de qualité en Premier League, le vainqueur affrontant Israël ou la Géorgie en demi-finale.

De l’autre côté du tableau, l’Espagne affronte la Suisse tandis que la France affronte l’Ukraine.

Le coup d’envoi est à 17h BST.

Former

Angleterre : WWW

Portugal : LDW

Stade

L’Angleterre U21 contre le Portugal U21 se jouera au stade Ramaz Shengelia d’une capacité de 12 000 places à Kutaisi, en Géorgie. Stade du FC Torpedo Kutaisi, il porte le nom de l’ancien footballeur soviétique/géorgien Ramaz Shengelia.

Coup d'envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’Angleterre U21 contre le Portugal U21 aura lieu à 17h00 BST le dimanche 2 juillet au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur UEFA.tvdisponible en ligne et sur l’application.

