Angleterre U21 vs Israël U21 diffusion en direct, aperçu du match et heure du coup d’envoi de la demi-finale de l’Euro des moins de 21 ans

Angleterre U21 vs Israël U21 diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 5 juillet, 17h00 BST

Vous recherchez une diffusion en direct Angleterre U21 vs Israël U21? Nous avons ce qu’il vous faut. Angleterre U21 vs Israël U21 est diffusé gratuitement sur UEFA.tv au Royaume-Uni et en Europe.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à la propre chaîne de l’UEFA et chaque match des Championnats d’Europe U21 sera disponible gratuitement.

L’Angleterre aborde les demi-finales pleine de confiance, le gardien James Trafford n’ayant pas encore encaissé de buts lors des quatre matches du tournoi jusqu’à présent, tandis que les attaquants ont respectivement inscrit neuf buts.

L’Angleterre a remporté trois victoires de groupe, le score de 2-0 dans chacune, battant confortablement la République tchèque, l’Allemagne et leurs adversaires en demi-finale Israël dans le processus.

Anthony Gordon, Emile Smith Rowe, Cameron Archer, Jacob Ramsey et Harvey Elliott ont tous marqué pour la jeune équipe des Trois Lions, le manager Lee Carsley donnant également le départ à 20 des 23 membres de l’équipe. Contre Israël en phase de groupes, Gordon et Smith Rowe ont cadré.

Puis, en quart de finale contre le Portugal dimanche, Gordon en a inscrit un autre pour envoyer l’Angleterre en demi-finale. L’Espagne ou l’Ukraine attendent en finale, si l’Angleterre trouve un moyen de dépasser Israël.

Israël, quant à lui, avait besoin d’une victoire aux tirs au but contre la Géorgie, pays hôte, dans les quarts pour organiser ce match nul contre l’Angleterre. Le match s’est terminé 0-0 après prolongation, après qu’Israël ait récolté quatre points dans les groupes.

Le coup d’envoi est à 17h BST.

Former

Angleterre : WWWW

Israël : DLWD

Stade

L’Angleterre U21 contre Israël U21 se jouera à l’Adjarabet Arena d’une capacité de 20 035 places à Batumi, en Géorgie. Le stade du FC Dinamo Batumi, l’Adjarabet Arena n’est ouvert que depuis trois ans, après l’achèvement de la construction en juillet 2020.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’Angleterre U21 contre Israël U21 aura lieu à 17h00 BST le mercredi 5 juillet au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur UEFA.tvdisponible en ligne et sur l’application.

