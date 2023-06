Angleterre U21 vs Allemagne U21 diffusion en direct, aperçu du match et heure du coup d’envoi du dernier match de groupe de l’Euro des moins de 21 ans

Angleterre U21 vs Allemagne U21 diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 28 juin, 17h00 BST

Angleterre U21 vs Allemagne U21 DIFFUSION EN DIRECT ET APERÇU DU MATCH

Vous recherchez une diffusion en direct Angleterre U21 vs Allemagne U21? Nous avons ce qu’il vous faut. Angleterre U21 vs Allemagne U21 est diffusé gratuitement sur UEFA.tv au Royaume-Uni et en Europe.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à la propre chaîne de l’UEFA et chaque match des Championnats d’Europe U21 sera disponible gratuitement.

L’Angleterre U21 a semblé menaçante lors de ses deux premiers matches de groupe du tournoi en Géorgie et en Roumanie, les jeunes Lions de Lee Carsley se qualifiant déjà pour les quarts de finale ce week-end.

Jacob Ramsey d’Aston Villa et Emile Smith Rowe d’Arsenal ont aidé l’Angleterre à battre la République tchèque 2-0 lors de leur match d’ouverture du tournoi, avant qu’un but de ce dernier et Anthony Gordon de Newcastle ne les aident à atteindre le même score contre Israël.

L’Allemagne, quant à elle, s’en est bien moins bien tirée et devra battre l’Angleterre pour conserver ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale. Un match nul 1-1 contre Israël pour commencer n’a pas été un désastre pour eux, mais une défaite 2-1 contre la République tchèque lors de leur deuxième match l’a certainement été.

Afin de sortir des groupes, l’Allemagne devra battre l’Angleterre et espérer que la République tchèque ne battra pas Israël – si c’est le cas, la jeune équipe sera éliminée.

Le coup d’envoi est à 17h BST.

Former

Angleterre : WW

Allemagne : LD

Stade

L’Angleterre U21 contre l’Allemagne U21 se jouera à la Batumi Arena d’une capacité de 20 035 places à Batumi en Géorgie. Officiellement l’Adjarabet Arena, il abrite le Dinamo Batumi.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’Angleterre U21 contre l’Allemagne U21 aura lieu à 17h00 BST le mercredi 28 juin au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur UEFA.tvdisponible en ligne et sur l’application.