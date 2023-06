Angleterre U21 v Israël U21 : Pariez 10 € et obtenez 30 € de paris gratuits avec bet365

L’Angleterre U21 affrontera Israël U21 dimanche soir pour son deuxième match de l’Euro U21, qui se déroulera dans la ville géorgienne historique de Kutaisi.

L’équipe de Lee Carsley a parfaitement démarré sa campagne jeudi soir en battant la République tchèque, s’imposant 2-0, pour lui laisser deux points d’avance en tête du groupe C après son match d’ouverture.

Les milieux de terrain Jacob Ramsey et Emile Smith Rowe ont frappé à chaque extrémité de la seconde mi-temps pour donner aux Young Lions un début de tournoi parfait.

L’Angleterre U21 a maintenant remporté sept de ses huit derniers matches de compétition et cherchera à poursuivre sur cette lancée jusqu’au match de dimanche contre Israël.

Une victoire des Young Lions dimanche garantirait leur place en quart de finale de la compétition pour la première fois depuis 2017, avec un match à perdre.

Israël s’est mérité un point précieux lors de son match d’ouverture, bouleversant les chances en tenant une équipe allemande talentueuse à un match nul 1-1.

Les Israéliens ont joué l’intégralité de la seconde mi-temps avec 10 hommes, leur gardien de but Daniel Peretz sauvant également deux pénalités dans le match car ils ont dû faire face à une vague constante d’attaques en seconde période.

Dirigé par l’ancien patron de Charlton, Guy Luzon, Israël a terminé le match avec 22% de possession de balle, mais sera ravi de son point qui lui donnera une grande confiance avant son match contre l’Angleterre dimanche.

Israël n’a jamais dépassé la phase de groupes de l’Euro U21 et ne s’est pas qualifié pour la compétition depuis qu’il a accueilli le tournoi en 2013.

L’équipe de Luzon espère poursuivre ce qui a été un énorme succès de 12 mois pour les équipes de jeunes israéliens, avec leurs U19 atteignant la finale de l’Euro l’année dernière et leurs U20 terminant troisième de la récente Coupe du monde en Argentine.

La dernière fois que ces deux nations se sont rencontrées au niveau U21, c’était lors de la compétition de 2013 lors du dernier match de la phase de groupes, lorsqu’une équipe anglaise composée de Wilfried Zaha et Jordan Henderson, a perdu 1-0 alors que les Young Lions perdaient. les trois matchs de groupe dans un tournoi à oublier.

