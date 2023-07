Angleterre U21 1 – 0 Portugal U21

Les U21 anglais ont survécu à un barrage en seconde période pour battre le Portugal 1-0 et atteindre les demi-finales de l’Euro 2023, où ils affronteront Israël.

Anthony Gordon a donné à l’équipe de Lee Carsley une avance méritée à la pause, terminant un beau mouvement à la 34e minute pour capitaliser sur ce qui était une démonstration autoritaire des Young Lions en première mi-temps.

Tout a changé après la pause, cependant, avec le Portugal frappant la barre et voyant deux appels de pénalité annulés alors qu’ils dominaient complètement la seconde mi-temps.

Mais avec les défenseurs centraux Levi Colwill et Taylor Harwood-Bellis excellents devant le gardien James Trafford, qui n’a pas encore encaissé de but dans ce tournoi, l’Angleterre a traversé son test le plus éprouvant jusqu’à présent pour atteindre les quatre derniers.

Ils tournent maintenant leur attention vers Israël, qu’ils ont battu 2-0 en phase de groupes, avec le match de mercredi, la première visite de l’Angleterre à cette étape de l’Euro depuis 2017.

« L’Angleterre s’est vraiment reposée en seconde période, mais elle a bien géré la situation défensivement », a déclaré l’ancien U21 anglais Lee Hendrie. Nouvelles de Sky Sports. « Ce fut une performance brillante à la fin et un résultat fantastique.

« L’Angleterre a toutes les chances d’y aller et de gagner. »

Comment l’Angleterre a survécu à l’assaut du Portugal pour atteindre les demi-finales

Après avoir remporté chacun de leurs matchs de groupe 2-0, l’Angleterre est entrée dans ce match à élimination directe pleine de confiance et cela s’est vu avec la façon dont elle a dominé la possession du ballon tout au long de la première mi-temps.

Avec le recul, un arrêt brutal de Trafford pour empêcher l’impressionnant Pedro Neto des Wolves aurait dû être un avertissement de ce qui allait arriver, mais avec Gordon frappant la cible à l’autre bout et Noni Madueke pliant un tir juste à côté, c’était l’Angleterre semble le plus probable.

Ils ont capitalisé sur ce contrôle à l’approche de la mi-temps. C’était un beau but, qui impliquait chacun de leurs trois premiers. Madueke a fait rouler le ballon dans le canal droit de la surface de réparation pour Morgan Gibbs-White et sa réduction a été habilement convertie par Gordon pour son deuxième but du tournoi.

Image:

Anthony Gordon d’Angleterre célèbre après avoir marqué contre le Portugal





L’Angleterre avait cependant besoin d’un bloc Harwood-Bellis sur le coup de la mi-temps pour prendre cette avance dans la pause, le capitaine des Young Lions se jetant sur un tir du skipper portugais Tiago Dantas. Ce ne serait que le début de la défense dos au mur.

L’équipe de Carsley a été immédiatement repoussée au début de la seconde mi-temps, Colwill ayant eu la chance que son dégagement bloqué n’ait pas posé de problème plus important à Trafford avant que Dantas et le sous-Paul Bernardo ne se rapprochent.

Le premier cri de penalty du Portugal est intervenu juste après l’heure de jeu, lorsque Fabio Silva et Colwill sont tous deux tombés dans la surface sur un centre mais, après que le défenseur eut fait un bon blocage d’Henrique Araujo, il y eut des appels encore plus importants, Araujo réclamant Harwood- Bellis l’avait tiré vers le bas. Encore une fois, l’arbitre l’a vu en faveur de l’Angleterre et VAR a accepté.

Image:

Gordon et Noni Madueke étaient des menaces pour l’Angleterre en première mi-temps mais n’ont guère eu de coup de pied après la pause alors que le Portugal dominait





Le sous-marin Araujo en deuxième mi-temps – prêté à Watford la saison dernière – était au cœur de l’action et a jeté un coup d’œil atrocement contre la barre alors que le Portugal repoussait l’Angleterre. En fin de compte, les Young Lions n’ont réussi qu’un seul tir pendant toute la deuxième période – et cela n’est arrivé qu’à la 87e minute.

Ce fut un bref répit, avec Neto tirant largement après que son coup franc initial ait été bloqué à 90 minutes et l’arrière latéral d’Arsenal Nuno Tavares explosant de justesse dans le temps additionnel. Enfin, le sifflet à plein temps est venu à la rescousse de l’Angleterre.

Ce n’était pas joli, mais l’Angleterre a survécu – et son rêve d’Euro continue.

Analyse: l’Angleterre fait preuve de qualité – puis se bat

Peter Smith de Sky Sports :

« L’Angleterre a mis ses fans à rude épreuve en seconde période. Je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire ce niveau de domination du Portugal après avoir regardé les 45 premiers, mais l’Angleterre n’a tout simplement pas pu récupérer le ballon après la pause.

« Ce sera quelque chose pour Carsley à réfléchir au fur et à mesure que son équipe approfondira ce tournoi, mais pour l’instant, lui, ses joueurs et leurs supporters peuvent se réjouir de la façon dont ils se sont battus à travers cet énorme test.

« Ils n’ont toujours pas encaissé de but dans ce tournoi et ils sont en demi-finale ! Tout est possible maintenant. »

Et après?

L’Angleterre jouera contre Israël dans le demi-finale à la Batumi Arena le mercredi 5 juillet avec la finale dans le même stade le 8 juillet.