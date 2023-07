Angleterre U21 1 – 0 Espagne U21

James Trafford était le héros de l’Angleterre puisque son arrêt sur penalty à la 98e minute a permis aux moins de 21 ans de décrocher leur premier titre européen en 39 ans en battant une Espagne indisciplinée 1-0 en finale.

Le gardien de but de Burnley a sauvé le coup de pied d’Abel Ruiz dans pratiquement le dernier coup de pied du match pour déclencher des scènes jubilatoires du banc anglais.

Les Young Lions étaient sur la voie de la victoire après que le but chanceux de Curtis Jones les ait mis en tête dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Le milieu de terrain de Liverpool a détourné le coup franc de Cole Palmer après s’être esquivé dans le mur pendant le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Les célébrations en Angleterre ont déclenché une bagarre de masse entre les deux groupes de joueurs et de bancs, ce qui a conduit le directeur adjoint Ashley Cole à recevoir un carton rouge et des ordres de marche depuis la ligne de touche.

Et bien que l’Espagnol Ruiz ait vu un but exclu pour hors-jeu avec l’aide de VAR – en plus d’avoir une tête à bout portant rebondissant dans la meilleure chance de La Roja, l’Angleterre était relativement tranquille jusqu’à la sixième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps.

VAR a estimé que Ruiz avait été victime d’une faute de Levi Colwill, mais l’attaquant espagnol a vu son coup de pied arrêté par Trafford – dont l’arrêt tardif lui a permis de ne pas concéder de but pendant tout le tournoi.

Classement des matchs d’Angleterre Angleterre: Trafford (9); Garner (8), Harwood-Bellis (8), Colwill (8), Aarons (7) ; Palmer (8), Gomes (7), Jones (8), Smith Rowe (7) ; Gordon (7), Gibbs-White (7) Sous-titres : Madueke (7), Skipp (6), Archer (6), Elliott (n/a), Doyle (n/a) Joueur du match : James Trafford

Les cartons rouges pour Morgan Gibbs-White et Antonio Blanco, qui avaient tous deux été remplacés, à la suite de l’arrêt sur penalty signifiaient une finale épicée avec 30 fautes, 11 cartons jaunes et quatre rouges remis aux joueurs et entraîneurs sur le banc.

Mais l’homme du moment était Trafford, qui a révélé après le match qu’il avait prédit qu’il effectuerait un arrêt sur penalty le matin du match.

« J’ai dit à tout le monde ce matin que j’allais économiser un stylo », a-t-il déclaré. « Quand ils ont obtenu un penalty, je savais que j’allais le sauver. »

Interrogé sur le record de l’équipe de ne pas encaisser de but pendant tout le tournoi, le gardien de but a ajouté : « Cela signifie beaucoup pour nous, le record.

« Nous pensions que personne ne pouvait marquer contre nous, et nous l’avons montré. »

Comment les Lions matures ont décroché le titre

Disputant sa première finale U21 en 14 ans et sous l’œil de Gareth Southgate dans les tribunes, l’Angleterre a démarré de belle manière avec Anthony Gordon au cœur de deux grosses attaques dans les six premières minutes.

L’ailier de Newcastle a vu un effort râpeux bien sauvé, Palmer étant incapable d’exploiter le rebond. Quelques secondes plus tard, Gordon a été libéré sur la gauche et carré désintéressé à Morgan Gibbs-White, qui n’a pas pu trouver une touche pour un autre simple tap-in.

Les deux occasions promettaient beaucoup concernant les intentions de l’Angleterre, mais l’Espagne a progressé dans le match en conservant 60% de possession de balle en première mi-temps. Aitor Paredes a dirigé un corner large au premier poteau, avant que Sergio Gomez et Alex Baena ne mettent de bonnes chances à côté du deuxième poteau de Trafford.

À la fin de la mi-temps, l’Angleterre passa à la vitesse supérieure et toucha les boiseries alors que la tête de Colwill rebondissait sur le montant du coup franc de Palmer.

Mais c’est un autre coup franc du joueur de Man City qui a mené au premier match de l’Angleterre. Le coup franc de Palmer est sorti de l’esquive de Jones dans le mur et a dépassé Arnau Tenas.

Palmer est allé faire la fête avec le banc anglais seulement pour que le camp adverse réagisse avec fureur. Une bagarre de masse a conduit Colwill et Oihan Sancet à être avertis – avant que le directeur adjoint de l’Angleterre Cole et un autre membre du personnel d’entraîneurs espagnol ne reçoivent leurs ordres de marche depuis la ligne de touche.

Les deux équipes s’étaient calmées au redémarrage et l’Espagne pensait avoir égalisé lorsque Ruiz est rentré chez lui après un coup franc espagnol. Mais le VAR sauverait l’Angleterre car il aidait les officiels à l’exclure du hors-jeu.

Max Aarons et Jones ont forcé Tenas à des arrêts brusques avant que Ruiz ne rate la meilleure chance du match de l’Espagne – hochant la tête de l’intérieur de la surface lorsqu’il a été retrouvé complètement banalisé.

L’Angleterre a gardé son sang-froid alors que la frustration espagnole, à travers des fautes et des réservations, s’est accumulée et a presque trouvé une seconde lorsque le remplaçant Noni Madueke a été refusé par Tenas à la pause avec le but béant.

Mais il y avait plus de drame alors que Ruiz tombait sous le défi de Colwill et l’arbitre Espen Eskås demandait l’aide de VAR pour accorder à l’Espagne son dernier coup de pied.

Ruiz est allé à droite, mais Trafford a lu le penalty alors que le nouveau gardien de but de Burnley à 19 millions de livres sterling a effectué un double arrêt inestimable.

Plus de frustration sur la ligne de touche à la suite du penalty raté a vu Antonio Blanco et Gibbs-White expulsés pour les deuxièmes cartons jaunes – mais c’est le banc anglais qui s’est enfui victorieux au coup de sifflet à plein temps.

« Toute l’équipe mérite d’être créditée pour son blanchissage »

Le capitaine anglais des moins de 21 ans, Taylor Harwood-Bellis :

« Avec notre histoire, il y avait beaucoup de pression sur nous pour bien faire, et je bourdonne, pas seulement pour moi mais pour tous les gars et le personnel d’entraîneurs. C’est une grande famille et ça ressemble à un club. Tout le monde mérite et nous fêterons ensemble.

« Traff recevra beaucoup de crédit, ce qu’il mérite amplement, mais c’est à toute l’équipe. Même les gars qui n’ont pas joué trop de minutes, mais qui ont joué contre l’Allemagne qui est une équipe et une nation de premier plan, donc ce n’est pas facile de garder une feuille blanche contre eux.

« Les autres gars nous poussaient au départ, puis quand ils partaient, nous les poussions, et c’est quelque chose dont nous sommes fiers.

« Je pensais que nous méritions la victoire. Tout le groupe ; l’unité, l’intensité de l’entraînement et tout le monde veut être ici. Il n’y a pas un seul joueur qui a fait tomber le groupe, même les garçons qui ne jouent pas ont été les meilleurs autour l’endroit et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter.

« Nous parlons de la façon dont nous oublions les jeux quand nous sommes à l’hôtel, nous jouons à des jeux et nous nous retrouvons et il n’y a personne avec qui vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter ou prendre un café et bien sûr, la qualité de les 23 joueurs. Mais pour moi, il s’agit de l’unité de l’équipe. »