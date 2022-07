Angleterre U19 : les secrets de la victoire aux Championnats d’Europe révélés par l’entraîneur-chef Ian Foster | Nouvelles du football

Le message pour les U19 anglais avant leur finale de l’Euro 2022 avec Israël la semaine dernière était le même que tout au long du tournoi – à l’exception d’un petit mais important conseil.

Si vous perdez, gardez votre médaille de deuxième. Et si vous gagnez, gardez vos chemises dans le bon sens. Vous jouez pour le badge sur le devant – pas pour le nom au dos.

La route de l’Angleterre vers la victoire en Slovaquie a nécessité une unité d’équipe habile et bien organisée. Mais la culture autour de l’équipe championne d’Ian Foster était fondée sur le respect et l’humilité tout autant que sur les capacités techniques.

Ce n’était pas la première médaille internationale du manager. Foster faisait partie de l’équipe des coulisses de Steve Cooper lorsque les U17 anglais ont battu l’Espagne en finale de la Coupe du monde il y a cinq ans. Ensuite, ils ont été vertement critiqués pour avoir retourné leurs chemises au milieu des célébrations.

Même si la réaction à cet incident était clairement exagérée chez nous il y a cinq ans, il n’y a pas eu de répétition cette fois-ci.

Ian Foster a dirigé les U18 d’Angleterre de 2019 à 2020 avant d’être promu entraîneur-chef des U19 en septembre 2020.





“Cette équipe est composée de joueurs merveilleusement doués, c’est presque une évidence en raison de l’excellent travail que font les académies”, a déclaré le manager victorieux. Sports du ciel. “Ils ont une telle complicité et un tel esprit d’équipe, un vrai caractère dans le groupe.

“Mais la ligne de conduite pour les garçons entrant dans le tournoi était d’être des joueurs humbles, qui font preuve d’humilité – et ils l’ont certainement fait. Il est important pour nous de le montrer non seulement à St George’s Park. C’est aussi quand nous sommes marcher dans les aéroports, dans les hôtels ; nous avons certains points non négociables, à propos de laisser les vestiaires et les chambres d’hôtel comme nous les avons trouvés et d’être simplement de bonnes personnes.

“Mais pour être honnête, ce n’était pas quelque chose que je devais continuellement leur dire, car ce sont de bonnes personnes. Lee [Carsley]Gareth [Southgate] ne cherchent pas seulement de bons footballeurs, ce sont des gens qui doivent bien gérer la déception, ils doivent vivre avec l’équipe du staff et des joueurs pendant trois, quatre, cinq semaines d’affilée et performer. Ce n’est pas seulement sur le terrain que nous regardons, mais aussi en dehors.”

La préparation de Foster pour la finale a commencé bien avant que l’Angleterre n’ait même franchi les étapes de qualification. Lors d’un camp international en septembre, le groupe a reçu un “arbre d’objectifs” avec un objectif collectif d’atteindre et, finalement, de gagner le tournoi, ainsi que des domaines dans lesquels chaque joueur peut s’améliorer en cours de route.

Le vrai test de ce développement devrait venir sur le terrain, et Foster et la FA ont inscrit un certain nombre de matches amicaux de “niveau un” contre des pays comme l’Allemagne, l’Italie et la France parallèlement aux tours de qualification de l’automne dernier. Ayant pris ses fonctions en septembre 2020, c’était la première occasion pour Foster de vraiment juger si ses joueurs seraient prêts pour la Slovaquie. Il sentit bientôt qu’ils avaient une chance.

“Ces matchs nous ont dit où nous en étions en termes de niveau”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu un tour de qualification très difficile en novembre, avec la Suède et la Suisse dans ce groupe. Ensuite, nous avons affronté le Portugal en mars, donc évidemment les matchs deviennent plus difficiles – mais les joueurs se sont améliorés. Tout ce que nous leur avons demandé, ils l’ont fait.

“C’était dû non seulement à la capacité du groupe, mais aussi à l’unité dont ils avaient fait preuve tout au long du tournoi, qu’ils soient titulaires ou finisseurs. Cela nous a donné l’occasion d’entrer tard dans le tournoi.

Le parcours de l’Angleterre en finale Phase de groupes contre l’Autriche – gagné 2-0

Phase de groupes vs Serbie – gagné 4-0

Phase de groupes contre Israël – gagné 1-0

Demi-finale contre l’Italie – gagné 2-1

Finale contre Israël – gagné 3-1 (AET)

“Vous êtes toujours sur les genoux des dieux en termes de forme physique, en termes de qui vous allez obtenir et qui est disponible, quels joueurs pourraient jouer dans la voie. [U21 manager] Lee Carsley a été brillant en termes de mai très difficile avec la qualification pour ses propres championnats d’Europe, mais était très réticent à plonger dans notre groupe d’âge, ce qui était formidable pour nous donner l’opportunité de réussir.”

La qualité de cette équipe U17 avec laquelle Foster a travaillé en 2017 pourrait ne pas se répéter avant un certain temps. Les goûts de Jadon Sancho, Marc Guehi, Callum Hudson-Odoi et Phil Foden ne se retrouvent pas souvent dans un groupe d’âge, bien que le succès qu’ils ont obtenu sous un maillot anglais soit maintenant beaucoup moins unique.

Les U19 anglais avaient déjà remporté le Championnat d’Europe – pour la première fois – plus tôt cette année-là et avaient ajouté une Coupe du monde U20 à leur nom, avant de soulever à nouveau le trophée U19 la semaine dernière. L’équipe senior n’a pas encore remporté l’argenterie mais a atteint autant de demi-finales majeures au cours des quatre dernières années que lors des 28 précédentes combinées.

La qualité des joueurs locaux de l’équipe Three Lions de Gareth Southgate, ainsi qu’en Premier League, suggère depuis un certain temps que les choses vont dans la bonne direction. Sur le terrain d’entraînement, ce changement est quelque chose que Foster et ses collègues ont remarqué dans tous les groupes d’âge en Angleterre.

Carney Chukwuemeka a fait sa percée à Aston Villa cette saison – et a été nommé dans l’équipe Euro U19 du tournoi





“Le travail effectué dans les académies, non seulement au cours des cinq dernières années mais de la décennie, nous en voyons les avantages maintenant”, a-t-il déclaré. “Vous n’obtenez pas seulement des joueurs merveilleusement doués sur le plan technique, mais des joueurs avec un physique et un athlétisme réels.

“Par le passé, nous avons eu des joueurs physiquement forts qui manquaient de capacités techniques. La compréhension tactique n’est pas toujours là, cela dépend du niveau des matchs auxquels ils ont déjà joué, mais la technique de nos jeunes joueurs à droite maintenant est exceptionnel – aussi bon que vous le verrez.”

Et maintenant pour les vainqueurs du trophée anglais ? Parmi les champions d’Europe U19 de 2017, seuls cinq ont continué à jouer au football international senior – bien que les casquettes de Lukas Nmecha soient venues pour l’Allemagne et celles de Ben Brereton, comme on l’appelait alors, aient porté un maillot chilien.

Les Three Lions de Southgate se rendront au Qatar cet hiver dans l’espoir d’atteindre au moins la finale de la Coupe du monde. Avec une barre aussi haute, comment la prochaine génération peut-elle percer ?

Foster a déclaré: “J’espère que nous leur avons donné une plate-forme. Les équipes sont conscientes de leurs qualités, bien sûr, mais elles ont peut-être vu quelque chose dans ce tournoi qui les a agréablement surpris. Cela pourrait leur donner l’occasion de partir en prêt, dans un club peut-être plus grand qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

“Nous devons donner aux joueurs ces expériences, donc quand ils jouent pour les seniors, ils y sont déjà allés, et Gareth et le staff savent que les joueurs ont été profondément impliqués dans les tournois auparavant, ce qui a aidé.

Foster s’est entretenu exclusivement avec Sky Sports après le retour des U19 en Angleterre après leur triomphe





“Les joueurs nés en 2000 ont été en finale d’un Championnat d’Europe, en finale d’une Coupe du monde, ça se voit avec Mason [Mount] et Aaron Ramsdale.

“Cela leur a juste donné cette visibilité et cette plate-forme, et ils ont montré qu’ils pouvaient performer au plus haut niveau du football international à leur époque.”

Qui étaient les vedettes anglaises en Slovaquie ?

Matthieu Cox (Brentford): A joué dans tous les matchs de l’Angleterre sauf un et a été nommé gardien de but du tournoi. A rejoint Brentford B depuis Wimbledon l’été dernier et était invaincu en jeu ouvert en route vers la finale, réalisant une série d’arrêts pour aider les Young Lions à remporter la demi-finale contre l’Italie.

Callum Doyle (Man City): Buteur de l’égalisation de l’Angleterre contre Israël en finale, un autre qui a joué un rôle dans la série des Young Lions de n’avoir concédé que deux buts en cinq matchs tout au long du tournoi. Présenté 44 fois pour l’équipe promue de la Ligue 1 Sunderland la saison dernière lors de sa première saison dans le football senior.

Carney Chukwuemeka (Aston Villa): Peut-être le plus connu de l’équipe U19, Chukwuemeka a fait 11 apparitions en Premier League la saison dernière et le manager Steven Gerrard a fait part de son désir de le garder à Villa Park avec moins de 12 mois restants sur son contrat. A marqué trois fois en Slovaquie et pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure.

Harvey Vale (Chelsea): Nommé joueur de l’année de l’académie de Chelsea quelques semaines seulement avant de diriger l’Angleterre vers la gloire U19. Un leader sur et en dehors du terrain et a inscrit le deuxième but des Young Lions contre Israël en finale avec une prestation typiquement excellente.

Dane Scarlett (Tottenham): Un peu comme un autre Tottenham n ° 9, il n’a pas toutes les astuces et n’est pas le joueur le plus physique du monde, mais sait où se trouve le fond du filet. A marqué deux fois en Slovaquie et compte désormais 12 buts en 14 matches internationaux U19 pour l’Angleterre.