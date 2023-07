Angleterre-Portugal : match amical d’échauffement pour la Coupe du monde féminine – en direct

Les évènements clés il y a 13 mois Démarrer! Angleterre 0-0 Portugal

il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

maintenant 10h32 HAE 14 minutes: Le chanvre jouait un super ballon mais a été retiré, l’arbitre joue l’avantage car l’Angleterre a toujours le ballon mais il est dégagé. L’Angleterre revient, le but semble venir mais il faudra peut-être être patient.



il y a 2 m 10h30 HAE 12 minutes: Carter s’en sort très bien pour revenir et récupérer le ballon avec le Portugal sur le pied avant. L’Angleterre conserve le ballon dans le dos et patiente avant de lancer une nouvelle attaque.



il y a 4 mois 10h28 HAE 10 minutes: Nazareth prend le coup de pied, il est d’abord expulsé puis il est sorti pour un coup de pied de but. L’Angleterre contre et James a une excellente course, se faufilant entre les joueurs, mais sa passe résultante pour Bronze en a trop.



il y a 5 m 10h27 HAE 9 minutes: Silva pensait qu’elle était passée par là mais Greenwood fait bien de revenir et de chronométrer un super tacle. Les visiteurs enchaînent une autre attaque mais Toone donne un coup franc – légèrement controversé car l’attaquant de Manchester United a remporté le ballon.



il y a 6 mois 10h26 HAE 8 minutes: Nazareth a un vaillant effort pour conserver le ballon mais l’Angleterre l’essaie pour le récupérer. L’Angleterre l’a traversé par l’équipe mais une passe à Greenwood est lâche. Les hôtes le récupèrent une fois de plus mais le jeu entre Bronze et Stanway est un peu brouillon et le Portugal est clair.



il y a 8 mois 10h24 HAE 6 minutes: Encore une fois Daly est si proche ! Elle remet la tête sur un autre ballon et Pereira sauve encore une fois, l’attaquante d’Aston Villa est dans l’ambiance aujourd’hui !



il y a 8 mois 10h23 HAE 5 minutes: Le groupe d’Angleterre est déjà en plein volume, il rentre à la maison en train de sonner. Les Lionnes n’ont jamais remporté la Coupe du monde et ce sera un test de leur profondeur si elles la gagnent cet été avec la liste des blessés de l’équipe. Mais ces matchs de préparation aideront à cela et l’Angleterre détient la part du lion de la possession jusqu’à présent. Pereira est obligé de faire un énorme arrêt avec Daly avec un tir!



il y a 10 m 10h22 HAE 4 minutes: Le Portugal est contraint de revenir trois fois vers son gardien et Pereira finit par le botter longtemps. L’Angleterre l’obtient mais Walsh perd le ballon. Les hôtes le récupèrent rapidement et le chanvre se déchaîne mais Amada a un excellent tacle pour la faire taire.



il y a 12 mois 10h20 HAE 2 minutes: Un départ régulier pour l’Angleterre, beaucoup de jeu en défense mais Stanway crache la possession. Le Portugal enchaîne maintenant quelques passes mais pas de vrais coups de poing lancés au début.



il y a 13 mois 10.18 HAE Démarrer! Angleterre 0-0 Portugal Les hymnes sont chantés, les vestes d’entraînement sont retirées et le jeu est en cours ! L’Angleterre peut-elle offrir à ses fans un départ gagnant avant la Coupe du monde ? Ou le Portugal va-t-il bouleverser la partie ? Nous le saurons bientôt.



il y a 21 mois 10.11 HAE Voici les hymnes ! Mais d’abord, ils rendent hommage à Izzy Christiansen et Carly Telford qui ont toutes deux récemment pris leur retraite. Nous ne sommes plus qu’à quelques minutes du coup d’envoi, le dernier match de l’Angleterre à domicile avant la Coupe du monde.



il y a 25 mois 10.07 HAE Les joueurs seront bientôt sortis de cette foule au Stade MK ! Comment voyez-vous cela secouer? Je pense que je vais prédire 2-0 à l’Angleterre.



il y a 28 mois 10.04 HAE L’Anglaise Ella Toone a déclaré avant le match: « C’est sûr qu’on a un objectif sur le dos après l’Euro mais c’est ce qu’on veut. Nous voulons tout gagner. On ne se met pas la pression. Nous savons que nous devons y aller et être performants et que nous nous heurterons à de très bonnes équipes. Mais l’essentiel est de rendre la nation fière et de sortir et de s’amuser. Lire l’article complet : L’Angleterre appréciera d’avoir une cible sur le dos à la Coupe du monde, dit Toone En savoir plus



il y a 35 mois 09h57 HAE Avez-vous suivi notre suivi des transferts ? Jusqu’à présent, 178 accords ont été conclus dans cinq ligues en Europe, le dernier en date voyant Tinja-Riika Korpela déménager à Rome avec un transfert gratuit depuis Tottenham. Découvrez toutes les mises à jour ici : Mercato féminin été 2023 – toutes les offres des cinq meilleures ligues européennes En savoir plus



il y a 40 m 09h52 HAE Sarina Wiegman a parlé avant le coup d’envoi, racontant d’abord à ITV qu’il avait laissé Russo sur le banc aujourd’hui: « C’était d’abord une décision difficile mais elle a si bien fait pendant la compétition. Elle est vraiment bien placée, mais comme vous le savez, nous avons d’autres options dans ces postes. Et si Daly pouvait débuter la Coupe du monde à neuf heures : « Je pense qu’elle pourrait l’être, mais je pense aussi qu’Alessia pourrait l’être. Il nous reste un match à jouer. » Sur ce qu’elle espère voir aujourd’hui : « J’espère voir dans toute la ligne de fond qu’il y a beaucoup de partenariat et d’avance. On veut garder le ballon et aller de l’avant rapidement et on ne veut pas encaisser de buts. Nous avons pratiqué certaines choses que j’espère voir aujourd’hui. Et au démarrage de Lauren James : « Nous avons Robinson, Hemp, Kelly et James donc ils sont tous très proches. On peut faire un choix tactique donc pas de décision [on who will start at the World Cup] encore. »



il y a 44 mois 09h48 HAE Comme promis ici est le line-up du Portugal ! XV de départ: Pereira, Amado, Norton, Borges, J Silva, T Pinto, Dolores Silva, C Costa, Diana Silva, Gomes, Nazareth. Remplaçants : Morais, R Costa, Alves, Rebelo, Marchao, Jacinto, Rute, F Pinto, Seica, Mendes, Capeta, Encarnacao, Correia.



il y a 47 min 09h45 HAE Alessia Russo, qui a quitté Manchester United et devrait rejoindre Arsenal, a expliqué à quel point il était difficile de faire l’objet de rumeurs de transfert. « Vers la fin de la saison, c’était difficile et l’été a été difficile », a déclaré Russo. « Vous n’aimez pas les choses dans les médias à votre sujet, mais c’est le football et c’est l’état du jeu féminin. Je viens de l’éteindre, j’ai fait une pause en vacances et je me suis complètement déconnecté avec tous mes amis et ma famille. Revenir dans un environnement comme celui-ci est parfait parce que vous êtes en compétition et que vous vous concentrez uniquement sur l’Angleterre. Lire l’article complet : Alessia Russo savoure le devoir de l’Angleterre après un coup de projecteur « dur » sur l’avenir du club En savoir plus



il y a 1h 09h36 HAE Vous êtes-vous abonné à notre newsletter hebdomadaire gratuite sur le football féminin ? Il vous apporte des interviews exclusives et toutes les nouvelles dont vous avez besoin. Cette semaine est consacrée à Marta et à l’équipe brésilienne, lisez-la ici : Déplacer les poteaux de but | À quel point le Brésil est-il bon et jusqu’où peut-il aller à la Coupe du monde féminine ? En savoir plus



il y a 1h 09.29 HAE Ce match et le match à huis clos de l’Angleterre contre le Canada aidera le patron Wiegman à déterminer qui sera dans l’équipe partante pour la Coupe du monde. Le manager a déclaré: « Nous nous rapprochons [to knowing the starting XI], c’est clair. Mais nous essayons encore certaines choses. À certains postes, je ne sais pas quelle sera la composition de départ. Il y a encore de la concurrence. C’est pourquoi nous avons également besoin de ces deux matchs, mais il se peut aussi que le onze de départ ne soit pas très clair après ceux-ci et lors du prochain match, nous pourrions faire un autre choix tactique et commencer un autre joueur. Photographie : Naomi Baker/La FA/Getty Images



il y a 1h 09.23 HAE Le casse-croûte est de retour ! Si vous avez déjà lu l’un de mes blogs, vous saurez que j’aime savoir quelles collations vous prenez en regardant le match. Pour moi aujourd’hui c’est des chips salées toutes prêtes, qu’est-ce que tu as ? Faites-le moi savoir via Twitter (quand il sera de nouveau opérationnel, je sais que beaucoup de gens ont du mal à le charger) ou par e-mail.



il y a 1h 09.17 HAE Les nouvelles de l’équipe sont arrivées ! L’Angleterre démarre Alex Greenwood après sa blessure avec Esme Morgan et Jess Carter prenant un départ rare. Alessia Russo part du banc avec Rachel Daly au numéro neuf. Onze de départ de l’Angleterre: Earps (C), Bronze, Walsh, Greenwood, James, Stanway, Daly, Toone, Hemp, Morgan, Carter. Remplaçants : Charles, Hampton, Wubben-Moy, Coombs, Kelly, Angleterre, Zelem, Roebuck, Russo, Le Tissier, Staniforth. Le Portugal n’a pas publié ses nouvelles, je vous tiens au courant dès que je connais l’équipe ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇵🇹 L’actualité de l’équipe… pic.twitter.com/REJET3BKVd — Lionnes (@Lionesses) 1 juillet 2023