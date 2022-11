Angleterre, Pays-Bas Eye Last-16 Berths

L’Angleterre entame vendredi son deuxième match de la Coupe du monde contre les États-Unis en sachant que la victoire assurerait une place dans les 16 derniers, tandis que les Pays-Bas pourraient également se qualifier pour la phase à élimination directe.

Les hommes de Gareth Southgate ont lancé leur campagne avec une déroute 6-2 de l’Iran qui affronte le Pays de Galles lors du premier match du groupe B vendredi.

Quel que soit le résultat de ce match, l’Angleterre progressera en battant les Américains, mais devra vaincre une jeune équipe talentueuse et le poids de l’histoire.

Les États-Unis ont éliminé l’Angleterre du tournoi de 1950 avec l’un des plus gros chocs des Coupes du monde et, en 2010, ont tenu une équipe de stars à un match nul 1-1 dont on se souvient le mieux pour un hurlement du gardien anglais Rob Green.

« Avons-nous déjà battu les États-Unis lors d’une Coupe du monde ? Non. Demain, nous devons essayer d’entrer dans l’histoire”, a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse d’avant-match.

«Nous sommes bons pour parler hautement de nous-mêmes en tant que nation sur très peu de preuves. Nous savons que nous affronterons une équipe très motivée. Je ne pense pas que nous sous-estimerons du tout les États-Unis.”

L’Angleterre est toujours en lice pour un premier titre de tournoi majeur en 56 ans après avoir perdu la finale du Championnat d’Europe l’an dernier face à l’Italie aux tirs au but.

Ils ont cependant reçu un coup de pouce avant le match contre les États-Unis, car le capitaine Harry Kane a été déclaré apte malgré un coup à la cheville contre l’Iran.

L’Iran de Carlos Queiroz sera éliminé s’il perd contre le Pays de Galles, qui a fait match nul avec les États-Unis.

L’attaquant Mehdi Taremi, qui a marqué ses deux buts contre l’Angleterre, a nié que l’équipe ait subi la pression du gouvernement iranien après avoir choisi de ne pas chanter l’hymne national avant son premier match.

“Je n’aime pas parler de questions politiques mais nous ne subissons aucune pression”, a-t-il déclaré.

Le Pays de Galles pourrait se placer au bord de la qualification avant une rencontre avec ses voisins anglais avec trois points, lors de sa première Coupe du monde depuis sa défaite face au Brésil de Pelé en quart de finale de 1958.

“C’est une équipe difficile et ils sont à la Coupe du monde pour une raison”, a déclaré le skipper Gareth Bale, qui a marqué un penalty tardif contre les États-Unis, à propos de l’Iran.

– Titre de ciblage néerlandais –

L’équipe néerlandaise de Louis van Gaal pourrait également passer du groupe A avec une victoire contre l’Équateur, mais il faudrait que le pays hôte, le Qatar, fasse match nul contre le Sénégal.

Les Oranje ont remporté un succès 2-0 contre les champions d’Afrique lors de leur première sortie avec des buts tardifs de jeunes en forme Cody Gakpo et Davy Klaassen.

Les Pays-Bas, trois fois finalistes, disputent la Coupe du monde pour la première fois depuis leur troisième place sous Van Gaal en 2014.

“Nous sommes ici pour devenir champions du monde”, a déclaré Van Gaal à la veille du match.

Le Qatar a désespérément besoin d’une réponse après avoir subi une défaite 2-0 contre l’Équateur lors du lever de rideau du tournoi qui a vu la majorité de la foule partir avant le coup de sifflet final.

Une autre défaite pourrait voir les détenteurs de la Coupe d’Asie devenir la deuxième équipe à domicile à s’écraser en phase de groupes, après l’Afrique du Sud en 2010.

“Nous espérons que nous sommes maintenant libérés de toute la pression que nous avions lors du match d’ouverture”, a déclaré l’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez. “J’espère que nous pourrons concourir et apporter notre ‘A Game’.”

Jeudi, Cristiano Ronaldo est devenu le premier homme à marquer en cinq Coupes du monde avec un penalty controversé lors de la victoire 3-2 du Portugal sur le Ghana, tandis que les favoris du Brésil ont pris un bon départ en battant la Serbie.

