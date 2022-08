Angleterre, Oberdorf, Van Domselaar dominent

Ainsi, l’Euro féminin 2022 s’est terminé avec l’Angleterre couronnée championne contre l’Allemagne après une finale captivante à Wembley dimanche. Et maintenant, il est temps de réfléchir sur le tournoi dans son ensemble avec nos meilleurs XI, puis de comparer et de contraster avec les XI qui nous ont le plus enthousiasmés à l’idée de participer à la compétition.

Kathleen McNamee, Sophie Lawson, Julien Laurens et Tom Hamilton d’ESPN ont courageusement choisi de réfléchir à leurs choix avant le tournoi et de réviser en conséquence compte tenu de la façon dont les résultats se sont déroulés. (Si vous avez besoin d’un rappel de leurs premiers choix, regardez ici.)

Quels joueurs ont répondu aux attentes et qui ont échoué? Quelles stars nous ont surpris de nulle part pour faire irruption dans la considération du meilleur XI?

L’Anglaise Beth Mead a été nommée meilleure joueuse du tournoi et a remporté le Golden Boot, remportant deux trophées supplémentaires en plus du matériel des champions de l’Euro 2022. Lynne Cameron/Getty Images

Kathleen McNamee : les stars d’Oberdorf, tout comme l’Angleterre

(4-3-3) : Daphne van Domselaar (Pays-Bas) ; Sakina Karchaoui (France), Mapi Leon (Espagne), Millie Bright (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre) ; Keira Walsh (Angleterre), Lena Oberdorf (Allemagne), Lina Magull (Allemagne) ; Beth Mead (Angleterre), Alex Popp (Allemagne), Alessia Russo (Angleterre).

Quand j’ai fait mon onze d’avant-tournoi, j’ai écrit que je ravalerais probablement mes mots après le tournoi, et ici je fais exactement cela avec seulement deux joueurs qui conservent leur place. En toute honnêteté, certains sont dus à des blessures, mais d’autres sont purement pour des performances exceptionnelles.

Peu de gens connaissaient le nom de Daphne van Domselaar avant le tournoi, la gardienne de 22 ans n’ayant eu qu’une seule sélection en équipe nationale avant cet été. Une blessure à la prolifique Sari van Veenendaal lors du premier match l’a jetée sous les projecteurs, et elle a réagi avec la confiance de quelqu’un de beaucoup plus âgé. Elle n’était pas non plus la seule jeune joueuse à s’être annoncée sur la grande scène, Alessia Russo marquant également des buts scandaleux et rivalisant avec sa coéquipière anglaise Beth Mead pour la meilleure buteuse de l’équipe malgré sa sortie du banc à chaque match.

Mead a peut-être remporté le titre de joueur du tournoi, mais je pense qu’il y avait un argument solide à faire valoir que Keira Walsh méritait ce titre. Le milieu de terrain défensif a été la cheville ouvrière de chaque mouvement effectué par l’Angleterre et a soigneusement distribué certaines des meilleures passes du tournoi pour aider à mettre en place l’attaque. Largement sous-estimée, elle mérite beaucoup d’applaudissements. Lucy Bronze a également fourni un angle clé dans le jeu vers l’avant de l’Angleterre et a passé une grande partie du tournoi à remonter la droite et à fournir Mead.

Alors que Lauren Hemp était pressentie pour avoir de beaux euros et qu’elle n’était pas tout à fait à la hauteur, Lena Oberdorf a pris le battage médiatique autour d’elle avant le début de la compétition et a pleinement tenu cette promesse. Il était difficile de la voir si bouleversée lorsqu’elle a reçu le prix de la jeune joueuse du tournoi après la finale, mais elle devrait avoir plusieurs autres opportunités pour l’argenterie.

Comme il s’agissait des premiers championnats d’Europe d’Alex Popp, il était difficile de savoir à quoi s’attendre d’elle, mais la capitaine allemande était un phare pour son équipe – elle a marqué 46% de leurs buts – et ils ont vraiment eu du mal à ne pas l’avoir dans le final. Son physique signifiait qu’elle pouvait surpasser la plupart des défenses pour arriver au bout des centres, mais ses mouvements et son leadership sur le terrain étaient également phénoménaux. C’était une joie de la regarder jouer et une fin si cruelle à son expérience de l’Euro 2022.

jouer 1:14 Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la croissance du football féminin après un tournoi Euro 2022 extrêmement réussi.

Sophie Lawson: Surprises à profusion alors que les équipes scandinaves échouent

(4-3-3) Daphne van Domselaar (Pays-Bas); Giulia Gwinn (Allemagne), Leah Williamson (Angleterre), Marina Hegering (Allemagne), Verena Hanshaw (Autriche) ; Lena Oberdorf (Allemagne), Aitana Bonmati (Espagne), Grace Geyoro (France) ; Kadidiatou Diani (France), Alex Popp (Allemagne), Beth Mead (Angleterre)

Et ce c’est pourquoi vous ne prédisez jamais le meilleur XI avant le début du tournoi ; franchement, beurk. Les Scandinaves ont été extrêmement décevantes cet été et je n’aurais pas dû leur accrocher mon chapeau avant le tournoi, mais c’est la vie.

Il y a certainement des choix 50/50 ici, mais selon mon instinct, il faut que ce soit une évasion du tournoi, Van Domselaar dans le but, pour commencer. Le joueur de 22 ans a été fantastique cet été, proposant de gros arrêts et s’occupant de toutes les bases sans paniquer.

La ligne de fond est plutôt simple – deux rochers défensifs au milieu, plus deux joueurs qui illustrent le jeu d’arrière moderne – mais des libertés ont été prises au milieu de terrain pour s’adapter à trois joueurs centraux. En plus de ses buts, la Française Grace Geyoro a vraiment démontré tout le chemin parcouru au cours de la dernière saison ou des deux dernières saisons en tant que milieu de terrain complet, et elle a plus que mérité sa place dans mon meilleur XI. À côté d’elle, Aitana Bonmati a dirigé le spectacle pour l’Espagne depuis le cœur du milieu de terrain et avec Oberdorf, vous avez deux des joueurs les plus intelligents de l’Euro – même si j’ai fait 10 versions d’un Best XI, ce sont les deux qui serait omniprésent.

L’attaque est un peu évidente: Mead et Popp ont marqué 12 buts à eux deux, éclipsant plutôt la plupart des autres attaquants de l’Euro même s’ils valent des applaudissements supplémentaires. (Bonjour, les super remplaçants anglais !) La Française Kadidiatou Diani, avec ses premières touches soyeuses et sa capacité à nouer les défenseurs, complète à la fois l’attaque et l’équipe.

L’Allemande Alexandra Popp a été l’une des histoires de l’Euro 2022. Getty Images

Julien Laurens : Popp de loin le meilleur devant

(4-2-3-1) : Mary Earps (Angleterre) ; Lucy Bronze (Angleterre), Mapi Leon (Espagne), Leah Williamson (Angleterre), Sakina Karchaoui (France) ; Lena Oberdorf (Allemagne), Keira Walsh (Angleterre) ; Kadidiatou Diani (France), Beth Mead (Angleterre), Kosovare Asllani (Suède) ; Alexandra Popp (Allemagne)

Mon onze d’avant-tournoi était plutôt bon. Ce n’était tout simplement pas de chance que Marie-Antoinette Katoto se soit blessée 15 minutes après le deuxième match de la France ; que la star néerlandaise Vivianne Miedema a été testée positive au COVID-19 ; ce Caroline Graham Hansen était anonyme comme son équipe, la Norvège; que la campagne de Sandra Panos avec l’Espagne s’est terminée en huitièmes de finale ; que la Française Wendie Renard, bien qu’elle soit plus grande que presque n’importe qui d’autre avec 6 pieds 2 pouces, ne peut pas marquer de tête; que Sara Dabritz n’a pas été assez décisive pour l’Allemagne ; et que Manuela Giugliano, comme l’Italie, n’a jamais démarré…

Pour le reste, j’étais au rendez-vous !

Plus sérieusement, quel Euros c’était, et quel XI post-tournoi c’est. Le meilleur des meilleurs. Dans le but, Mary Earps a montré de grandes qualités sur sa ligne et a fait preuve de beaucoup de leadership, tandis que Leah Williamson était tout simplement incroyable pour l’Angleterre en défense centrale, et j’ai également été impressionné par Mapi Leon pour l’Espagne. Bronze et Sakina Karchaoui ont été les deux meilleures arrières latérales du tournoi.

Au milieu de terrain, Oberdorf n’a que 20 ans, mais elle a montré qu’elle est déjà l’une des meilleures au monde même si elle est parfois trop agressive. À côté d’elle, et pour moi la joueuse du tournoi, se trouve Walsh. Elle a dirigé chaque match, produisant masterclass après masterclass jusqu’à son magnifique ballon en profondeur pour le premier but de l’Angleterre en finale. Sans elle, je ne pense pas que l’Angleterre serait devenue championne d’Europe.

Devant eux, j’ai Diani sur le côté droit. L’ailier français a montré qu’elle appartenait aux meilleurs; son rythme et ses compétences sont autre chose. Derrière l’attaquant, j’ai choisi Mead, bien sûr. Elle a remporté le Golden Boot avec six buts, dont un triplé contre la Norvège, et a également été élue joueuse du tournoi à juste titre. Elle est une excellente finisseuse. A gauche, je suis allé avec Kosovare Asllani qui a été le seul à faire bouger les choses avec le ballon pour la Suède avec un but et trois passes décisives en cinq matches. Techniquement, elle était une joie à regarder.

Enfin, devant, c’est Popp, l’une des histoires de ce 2022 Euros. Elle a commencé le tournoi en tant que remplaçante et a marqué à chaque match qu’elle a joué. Après avoir raté les deux derniers euros sur blessure, elle a eu l’occasion, à 31 ans, de ramener le trophée en Allemagne. Hélas, se blesser avant la finale a été un autre coup dur pour elle et pour son pays. Cependant, elle était encore de loin la meilleure attaquante d’Europe ce mois-ci.

L’arrêt de Daphne van Domselaar à la fin du règlement pour maintenir le niveau des Pays-Bas contre la France a été l’un des arrêts les plus remarquables du tournoi, même si la France l’a finalement emporté en quart de finale. Jan Kruger/Getty Images

Tom Hamilton : Éloge de Van Domselaar

(4-3-3) : Daphne van Domselaar (Pays-Bas) ; Lucy Bronze (Angleterre), Marina Hegering (Allemagne), Millie Bright (Angleterre), Sakina Karchaoui (France) ; Lena Oberdorf (Allemagne), Keira Walsh (Angleterre), Kosovare Asllani (Suède) ; Alessia Russo (Angleterre), Alex Popp (Allemagne), Beth Mead (Angleterre)

Choisir un noyau de Barcelone (et d’Espagne) signifiait à l’origine des problèmes similaires à Jules, mais le dernier meilleur XI avait plusieurs prétendants pour chaque place.

Earps manque de peu le but contre Van Domselaar des Pays-Bas. Earps a été quasiment sans faute dans ces Euros, mais le gardien néerlandais a réalisé quatre matches vraiment exceptionnels. En défense, j’ai opté pour Millie Bright aux côtés de Marina Hegering en défense centrale, avec la Française Karchaoui à gauche et l’Anglaise Bronze à droite. Mais vous auriez pu facilement avoir un autre dos quatre de Sophia Kleinherne, Williamson, Mapi Leon et Giulia Gwinn.

Au milieu de terrain, le double pivot de Walsh et Oberdorf devance de peu les autres prétendants comme Georgia Stanway, Bonmati et Geyoro. Russo, Mead, Asllani et Popp sont les attaquants avec Svenja Huth et Mariona Caldentey toutes les deux malchanceuses. Quant à mon super-soumis — eh bien ça doit être Ella Toone. L’Anglaise Sarina Wiegman dirigera bien sûr cette équipe.