Angleterre Netball : Jess Thirlby fait confiance à l’équipe pour se nourrir de l’énergie et de la pression des Jeux du Commonwealth à domicile | Nouvelles du netball

L’Angleterre a une chance de défendre le titre qu’elle a remporté en 2018 sur une scène à domicile à Birmingham, l’action commence vendredi

L’équipe de netball de l’équipe d’Angleterre est arrivée aux Jeux du Commonwealth à Birmingham alors que les champions en titre et l’entraîneur-chef des Vitality Roses, Jess Thirlby, ont soutenu son équipe pour prospérer sous la pression blanche d’un tournoi à domicile.

L’Angleterre ouvrira la compétition vendredi à midi contre Trinité-et-Tobago et l’équipe doit gagner sept matches en 10 jours si elle veut conserver le titre qu’elle a remporté sur la Gold Coast il y a quatre ans.

En 2018, le deuxième triomphe final de l’Angleterre sur l’Australie a secoué le monde du netball. Pour la première fois aux Jeux du Commonwealth, une équipe autre que la Nouvelle-Zélande ou l’Australie avait triomphé.

Le match et la victoire de l’Angleterre ont recadré les croyances des netballeurs du monde entier et maintenant, les Vitality Roses de Thirlby ont une chance de reproduire ce triomphe et cet exploit devant leurs supporters locaux.

Les supporters anglais rempliront les tribunes comme ils l’ont fait lors de la Coupe du monde de netball à Liverpool en 2019

L’Angleterre entre en tant que troisième équipe au monde derrière les Silver Ferns de Nouvelle-Zélande et les Australian Diamonds, mais surtout, les Roses ont bien performé contre les deux dans la préparation et ont une expérience récente de se rendre sur un terrain à domicile pour un majeur concurrence.

La Coupe du monde de netball en 2019 a eu lieu à Liverpool et les hauts et les bas de la campagne de médailles de bronze de l’Angleterre devraient être inestimables pour les Jeux du Commonwealth de cet été.

“Pour nous, avoir la chance d’avoir un autre grand tournoi à domicile si tôt, cela ne se reproduira probablement plus jamais de notre vivant”, a déclaré Thirlby. Sports du ciel.

“C’est vraiment important de l’accepter. C’est facile à dire, mais j’ai vraiment confiance en ce groupe, qu’ils l’utiliseront pour construire de l’énergie plutôt que pour les vaincre ou se sentir lourds.

“Nous sommes un assez bon groupe pour célébrer et développer l’énergie de notre base de fans. Savoir que nous avons la capacité d’inspirer 128 000 personnes supplémentaires et plus comme nous l’avons fait à Liverpool, c’est un vrai plaisir et une joie.”

Équipe d’Angleterre de netball Imogen Allison Eleanor Cardwell Jade Clark Sophie Drakeford Lewis Stacey Francis Bayman Layla Guscoth Jo Harten (vice-capitaine) Hélène Houby Laura Malcom Mentor Geva Nat Metcalf (capitaine) Eboni Usoro-Marron

Clarke expérimenté d’une valeur inestimable pour l’Angleterre

Jade Clarke est une personne qui a toujours fait partie du parcours de l’Angleterre depuis ses débuts en 2002.

Clarke est le netballeur le plus capé d’Angleterre de tous les temps avec 185 sélections internationales; les Jeux du Commonwealth de cet été seront ses cinquièmes et la joueuse de 38 ans demeure aussi en forme et affûtée que jamais.

Jade Clarke a fait plus d’apparitions pour son pays que tout autre netballeur

Cette saison, elle a déjà illustré à maintes reprises à quel point elle est essentielle pour les équipes pour lesquelles elle joue, en particulier lorsqu’elle a inspiré à elle seule un revirement gagnant contre les derniers adversaires de l’Angleterre dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande en janvier.

Sa performance ce jour-là a vraiment cimenté sa place au sein de l’équipe du Commonwealth de Thirlby, si jamais elle était mise en doute en premier lieu.

Le jour de la sélection, Thirlby a passé 23 appels vidéo consécutifs pour annoncer la nouvelle aux membres potentiels de l’équipe et Clarke était aussi ravie que s’il s’agissait de sa première convocation.

“Nous avons une telle profondeur, ce qui en a fait un voyage vraiment excitant”, a-t-elle déclaré. “Cela signifiait aussi que vous ne saviez pas vraiment ce qui allait se passer car il y a tellement de joueurs en forme.

“Nous avons des joueurs plus âgés comme moi, Jo [Harten] et Géva [Mentor] et aussi des jeunes incroyables qui arrivent tous en même temps.

“Ils ont tous contribué au voyage et c’est vraiment la cerise sur le gâteau [to be selected]. Je me suis tellement amusé ces trois dernières années et je suis vraiment content d’avoir décidé d’aller de l’avant et de continuer.”

Équipe d’Angleterre – Calendrier des Jeux du Commonwealth vendredi 29 juillet Angleterre vs Trinité-et-Tobago samedi 30 juillet Angleterre vs Malawi lundi 1er août Angleterre contre Irlande du Nord mardi 2 août Angleterre vs Ouganda jeudi 4 août Nouvelle-Zélande contre Angleterre samedi 6 août Demi-finale dimanche 7 août Final

Le netball de tournoi est un jeu de balle différent

La campagne de l’Angleterre commence contre Trinité-et-Tobago lors de la première journée complète des Jeux, puis emprunte un chemin implacable vers son objectif de la finale à partir de là.

D’autres matches de groupe contre le Malawi, l’Irlande du Nord et l’Ouganda poursuivent leur progression, avant une confrontation jeudi soir avec les champions du monde en titre, la Nouvelle-Zélande.

À ce moment-là, les deux meilleures équipes de chaque groupe auront une journée de repos avant un week-end de netball à élimination directe avec les demi-finales le samedi 6 août et les matchs pour la médaille de bronze et la médaille d’or le dimanche 7 août.

Le netball de tournoi est brutal, même les joueurs les plus expérimentés diraient que c’est un tout autre jeu de balle avec sept matchs en 10 jours et la nécessité d’élever vos performances dans les matchs de clôture. Jess Thirlby – Entraîneur-chef de l’Angleterre Netball

“Le netball de tournoi nécessite une robustesse mentale et physique différente de celle de la plupart des membres du groupe”, a noté Thirlby à propos du netball de tournoi.

“Je pense que ce facteur était plus une considération amplifiée que nous avons dû prendre en compte pour la sélection finale, dans Test netball, c’est peut-être un peu différent.”

Ayant déjà disputé quatre Jeux du Commonwealth et cinq Coupes du monde de netball, Clarke est l’un des membres les plus préparés de l’équipe anglaise pour l’intensité de ce qui les attend.

“C’est un défi, mais c’est le meilleur défi de tous les temps”, a-t-elle déclaré.

“Vous voulez vous tester et vous entrez dans ce tournoi en sachant que vous pouvez jouer votre meilleur netball à la fin. Que vous soyez sur le terrain ou sur le banc, vous êtes entièrement là pour l’équipe en donnant tout ce que vous pouvez .”

Jeux du Commonwealth – 29 juillet au 7 août, NEC Arena groupe A Groupe B Australie Nouvelle-Zélande Jamaïque Angleterre Afrique du Sud Malawi Écosse Ouganda Pays de Galles Trinité-et-Tobago Barbade Irlande du Nord

La route de Birmingham | Un tournoi sans Guthrie

L’Angleterre se prépare pour ces Jeux du Commonwealth depuis la mi-2019, lorsque Thirlby est entré dans le rôle d’entraîneur-chef et a succédé à Tracey Neville.

Dans la période qui a suivi, Thirlby a considérablement augmenté la profondeur de l’équipe. Alors que les joueurs anglais basés en Australie n’ont pas pu quitter régulièrement le pays, d’autres ont dû intervenir. Les goûts d’Imogen Allison et Sophie Drakeford-Lewis en ont considérablement bénéficié.

Découvrez l’équipe de netball des Jeux du Commonwealth de l’équipe d’Angleterre Apprenez à connaître les athlètes que l’entraîneur-chef de l’Angleterre de netball, Jess Thirlby, a sélectionnés pour la défense du titre de l’équipe d’Angleterre aux Jeux du Commonwealth de cet été.

Thirlby a régulièrement exposé l’ensemble du groupe aux finales de netball et a vu ses athlètes prospérer sur leurs scènes nationales respectives.

Layla Guscoth a profité d’un retour en Angleterre pour élever encore sa forme, les performances de Suncorp Super Netball de Geva Mentor ont montré qu’elle culminait avant ses sixièmes Jeux du Commonwealth et la réserve George Fisher a prospéré dans la Premiership ANZ.

Les faits saillants de l’équipe comprenaient une première victoire dans la série Test contre les Silver Ferns en Nouvelle-Zélande et des résultats positifs contre la Jamaïque et l’Afrique du Sud – bien qu’il reste des affaires inachevées en ce qui concerne les Aussie Diamonds.

En mars, une balle courbe a été annoncée au monde sous la forme de la capitaine Serena Guthrie ne faisant pas partie de leur tournoi à Birmingham. Guthrie est enceinte de son premier enfant et a pris sa retraite du sport.

“Avec Serena dans l’équipe, vous vous êtes simplement inspiré de ce qu’elle a apporté et vous voulez continuer le plaisir, la joie et la passion avec lesquels elle a joué”, a déclaré Clarke.

“Personne ne la remplacera à égalité, mais ce tournoi consistera à ce que tout le monde fasse sa part et les entraîneurs nous envoient là-bas avec la conviction à 100% que nous pouvons jouer notre rôle pour l’équipe.”

La croyance dont parle Clarke et que Guthrie a inculquée à l’équipe alors qu’elle était sur le terrain est restée. Thirlby a noté que cela joue un grand rôle dans leur approche et a formé un accord entre eux tous.

“Je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin de parler de notre intention de vouloir gagner”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque nous étions ensemble et que nous parlions de certains de nos messages clés, à peine avions-nous parlé d’autre chose, quelqu’un dans la salle disait:” Mais nous voulons gagner “. C’est un non-dit sur lequel nous sommes tous d’accord , c’est notre intention.

“Vous devez respecter notre opposition et nous devons avoir l’humilité de comprendre que nous croyons que nous pouvons battre n’importe qui, mais nous ne connaissons pas encore le résultat de ce tournoi. Nous ferons de notre mieux. Nous sommes arriver sur la ligne de départ dans une aussi bonne position que possible après une année vraiment positive.”

Thirlby comprend également l’importance plus large d’avoir une autre grande compétition de netball à domicile pour un sport qui veut continuer à croître et à se développer.

“Nous voulons que les gens parlent encore de nous dans les années à venir, sans rapport avec la médaille de couleur ou si nous obtenons une médaille”, a-t-elle ajouté.

“La mesure de nous sera si les gens parlent encore de nous d’une manière dont nous voulons qu’on parle compte tenu de notre campagne.”