Angleterre : Manu Tuilagi nommé dans l’équipe révisée de 36 joueurs avant les tests d’été | Nouvelles du rugby à XV

Manu Tuilagi est de retour après une blessure au tendon d’Achille

Manu Tuilagi a été nommé dans une équipe d’entraînement révisée d’Angleterre pour les tests d’été contre les États-Unis et le Canada.

Tuilagi est à trois matchs de son retour de la blessure d’Achille qu’il a subie en septembre – et a maintenant été sélectionné dans le groupe de 36 joueurs qui poursuivra les préparatifs au Lensbury à Teddington.

Le joueur de 30 ans était absent du milieu de terrain anglais lors des campagnes d’automne et des Six Nations, mais le centre de Sale pourrait désormais figurer dans les tests du mois prochain, qui sont précédés d’un international de deuxième chaîne contre l’Ecosse « A ».

L’équipe a été renforcée par le personnel de la perte des demi-finalistes de Gallagher Premiership Sale et Bristol, mais aucun joueur des Saracens ne sera impliqué, y compris Billy Vunipola.

Vunipola a rejoint George Ford, Ben Youngs, Jonny May et Mark Wilson pour se reposer, tandis que l’Angleterre a fourni 12 joueurs à l’équipe des Lions britanniques et irlandais pour leur prochaine tournée en Afrique du Sud.

Les joueurs représentant les finalistes de la Premiership Exeter Chiefs et Harlequins rejoindront l’équipe après la pièce maîtresse de Twickenham le 26 juin, avec une équipe mise à jour qui doit être nommée le 28 juin.

Le match contre l’Ecosse ‘A’ aura lieu à Welford Road dimanche prochain (27 juin) et l’entraîneur-chef Eddie Jones a déclaré: « Nous avons eu une très bonne semaine d’entraînement la semaine dernière. Nous avons maintenant ajouté de nouveaux joueurs et sommes impatients de travailler avec eux.

« Nous traiterons la semaine comme une semaine de test, tout le monde travaillera dur et sera prêt pour un match compétitif dimanche. »

Équipe d’entraînement d’Angleterre :

En avant : Jamie Blamire (Newcastle Falcons, non plafonné), Will Capon (Bristol Bears, non plafonné), Callum Chick (Newcastle Falcons, non plafonné), Ben Curry (Sale Sharks, non plafonné), Trevor Davison (Newcastle Falcons, non plafonné), Charlie Ewels (Bath Rugby , 21 sélections), Ellis Genge (Leicester Tigers, 28 sélections), Joe Heyes (Leicester Tigers, sans sélection), Paul Hill (Northampton Saints, 5 sélections), Ted Hill (Worcester Warriors, 1 sélection), Curtis Langdon (Sale Sharks, non plafonné), Lewis Ludlam (Northampton Saints, 8 sélections), Lewis Ludlow (Gloucester Rugby, non plafonné), Josh McNally (Bath Rugby, non plafonné), George Martin (Leicester Tigers, 1 sélection), Chunya Munga (London Irish, non plafonné), Beno Obano (Bath Rugby, 1 sélection), Miles Reid (Bath Rugby, non plafonné), Bevan Rodd (Sale Sharks, non plafonné), Sam Underhill (Bath Rugby, 22 sélections), Harry Wells (Leicester Tigers, non plafonné)

Dos : Josh Bassett (Wasps, sans sélection), Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 9 sélections), George Furbank (Northampton Saints, 3 sélections) Dan Kelly (Leicester Tigers, sans sélection), Ollie Lawrence (Worcester Warriors, 6 sélections), Max Malins (Bristol Bears, 7 sélections) Alex Mitchell (Northampton Saints, non plafonné), Max Ojomoh (Bath Rugby, non plafonné), Adam Radwan (Newcastle Falcons, non plafonné), Harry Randall (Bristol Bears, non plafonné), Dan Robson (Wasps, 12 sélections), Ollie Sleightholme (Northampton Saints, non plafonné), Freddie Steward (Leicester Tigers, non plafonné), Manu Tuilagi (Sale Sharks, 43 sélections), Jacob Umaga (Wasps, non plafonné)