Angleterre : les joueurs de Gareth Southgate se teignent en blond comme Phil Foden s’ils remportent l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

L’équipe d’Angleterre se teint tous les cheveux en blond s’ils remportent les championnats d’Europe.

Phil Foden s’est teint les cheveux en blond avant le début du tournoi et il a maintenant convaincu ses coéquipiers de faire de même s’ils remportent un trophée majeur cet été pour la première fois en 55 ans.

Le joueur de 21 ans a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant aux comparaisons avec Paul Gascoigne avant l’Euro avec ‘Gazza’ ayant arboré une coiffure similaire à l’Euro ’96 alors que l’Angleterre atteignait les demi-finales

Gareth Southgate a dit à ses joueurs de se concentrer sur les points positifs après le match nul et vierge de vendredi contre l’Écosse. Lors d’une réunion d’équipe, il a souligné les précédents vainqueurs de l’Euro qui n’avaient pas pris un départ parfait.

















Kieran Trippier a soutenu le capitaine anglais Harry Kane pour qu’il se lance bientôt dans l’Euro de cet été et pense que le travail acharné de l’attaquant pour l’équipe peut passer inaperçu.



Le Portugal a gagné en 2016 après avoir fait match nul lors de ses trois premiers matchs, les Pays-Bas ont gagné en 1988 après avoir perdu leur premier match et le Danemark a triomphé en 1992 alors qu’il n’avait inscrit qu’un point après les deux premiers matchs.

Southgate pense que ses joueurs n’ont pas réussi à imposer leur style de jeu à l’Écosse et s’attend à ce qu’ils soient plus dangereux à l’avenir contre la République tchèque.

L’Angleterre a été battue 2-1 par la République tchèque en octobre 2019 et se prépare à une autre rencontre physique difficile. Southgate a averti ses joueurs que leurs adversaires seraient particulièrement dangereux sur coups de pied arrêtés à Wembley.

L’Angleterre a joué dans une formation 4-2-3-1 à Prague avec Declan Rice et Jordan Henderson comme deux milieux de terrain titulaires et Raheem Sterling, Mason Mount et Jadon Sancho commençant derrière Harry Kane.

L’Angleterre doit gagner mardi pour terminer en tête du groupe D.

Wayne Rooney soutient l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin pour faire du bien à l’Angleterre



Rooney : Calvert-Lewin peut être comme Giroud pour la France

Le buteur record de tous les temps des Three Lions, Wayne Rooney, souhaite que Jack Grealish, Dominic Calvert-Lewin et Jadon Sancho soient titulaires pour l’Angleterre contre la République tchèque.

Rooney pense que Grealish et Sancho rendront l’Angleterre plus dangereuse à l’avenir et Calvert-Lewin soulagera une partie de la pression de Harry Kane en jouant devant le capitaine anglais.

« Calvert-Lewin pourrait faire la différence », a déclaré Rooney dans Les temps du dimanche.

« Il peut diriger des canaux, occuper les défenseurs centraux, gagner des têtes et mettre en jeu la capacité de franchissement de quelqu’un comme Reece James.

Dominic Calvert-Lewin a fait une apparition sur le banc contre la Croatie



« Il peut faire pour l’Angleterre ce qu’Olivier Giroud fait pour la France, en offrant cette option différente. Kane pourrait jouer davantage dans le rôle de n ° 10 qu’il a commencé à occuper pour les Spurs.

« Il sera évident pour tout le monde qu’il n’a pas eu les deux meilleurs matchs, mais il est de loin le buteur le plus naturel d’Angleterre, il doit donc être sur le terrain. Il a juste besoin d’un meilleur service et d’être plus connecté au reste de l’équipe. équipe. »

Rooney souhaite également que l’Angleterre joue à un rythme plus élevé et que Jordan Pickford déplace le ballon plus rapidement à partir des coups de pied de but.

Il a déclaré: « Un autre changement dont nous avons besoin est que Jordan Pickford accélère sa distribution. Il prend beaucoup trop de temps aux tirs au but, gardant le rythme de l’Angleterre lent et donnant à l’opposition le temps de se remettre en forme. »