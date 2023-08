Angleterre Les femmes recevront les mêmes frais de match que les hommes, confirme la BCE | Actualités sur le cricket

L’Angleterre Les femmes recevront désormais les mêmes frais de match que les hommes, a annoncé la BCE.

L’augmentation, qui fait suite à la passionnante série Ashes à égalité entre les femmes anglaises et l’Australie, entre en vigueur immédiatement, à commencer par la série T20I contre le Sri Lanka qui débute cette semaine.

L’Angleterre a généré des records de fréquentation pour les internationaux féminins lors de la série Ashes de cet été pour leurs matchs à Edgbaston, au Kia Oval et à Lord’s – ainsi que des matchs à guichets fermés à Taunton, Bristol et à l’Ageas Bowl.

La BCE a déjà augmenté les salaires des équipes nationales féminines, tandis que les salaires des joueuses du Women’s Hundred ont plus que doublé par rapport à l’année dernière.

Cricket international T20 féminin



Vendredi 1er septembre 00h00





La capitaine de l’équipe féminine d’Angleterre, Heather Knight, a déclaré : « Il est vraiment important que nous continuions à faire progresser le football féminin et c’est fantastique de voir des tarifs de match égaux.

« La direction du football féminin a toujours été la chose la plus importante, et je suis sûr que cela fera du cricket un sport de plus en plus attrayant pour les filles et les jeunes femmes à mesure que nous continuons à développer ce jeu.

« Je voudrais également remercier le PCA et l’England Women’s Player Partnership pour leur soutien dans la représentation des joueuses et la croissance du jeu professionnel. »

Le directeur général de la BCE, Richard Gould, a ajouté : « Développer le football féminin et féminin est une priorité essentielle pour nous. Dans les années à venir, nous continuerons à investir avant les revenus.

« Nous voulons tous que le cricket soit le sport d’équipe de choix pour les athlètes féminines, et grâce aux investissements que nous réalisons – et aux opportunités de plus en plus lucratives à travers le monde – nous voyons les joueuses de cricket devenir parmi les athlètes féminines les mieux rémunérées dans les sports d’équipe britanniques.

« Cependant, nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à l’égalité dans le jeu. »

Regardez le premier T20I féminin d’Angleterre contre le Sri Lanka à Hove jeudi, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 17h30..