Angleterre Femmes : Maya Le Tissier et Katie Robinson remportent les premières convocations des Lionnes avant les matches amicaux contre le Japon et la Norvège | Nouvelles du football

La défenseuse de Manchester United Maya Le Tissier et l’attaquante de Brighton Katie Robinson ont été convoquées pour la première fois par l’Angleterre pour des matches amicaux contre le Japon et la Norvège ce mois-ci.

L’entraîneure-chef des Lionnes, Sarina Wiegman, a été impressionnée par les jeunes de 20 ans des moins de 23 ans et leur donne une chance de se frayer un chemin dans sa réflexion avant la Coupe du monde dans huit mois.

“Nous avons environ huit mois pour nous préparer pour la Coupe du monde et ce que nous voulons voir, c’est où en sont les jeunes joueurs”, a déclaré Wiegman.

“C’est une opportunité pour eux de montrer ce qu’ils peuvent faire dans notre équipe et j’espère qu’ils pourront concourir très rapidement et cela nous donne des maux de tête pour prendre des décisions.”

Jordan Nobbs et Niamh Charles ont également été rappelés tandis que Lotte Wubben-Moy et Nikita Parris reviennent après n’avoir été que des remplaçants pour blessure la dernière fois.

Le héros de l’Euro 2022, Alessia Russo, est en forme après s’être retiré blessé de la dernière équipe, mais Leah Williamson d’Arsenal et la défenseuse de West Ham Lucy Parker restent blessées, tandis que Demi Stokes, Jess Park et Jess Carter ne sont pas inclus cette fois.

Image:

Alessia Russo (à droite) est de retour après avoir raté une blessure





La gardienne d’Aston Villa, Hannah Hampton, est à nouveau absente car elle n’a pas été choisie dans une équipe d’Angleterre depuis l’Euro au milieu de problèmes au niveau du club. Le joueur de 21 ans n’a plus joué pour Villa depuis le 25 septembre et n’était pas dans l’équipe contre Chelsea dimanche.

Wiegman dit que Hampton “doit régler certaines choses”, mais a refusé de commenter davantage car “c’est quelque chose de très personnel”. L’entraîneur anglais a ajouté que la porte est ouverte pour un retour potentiel si elle peut recommencer à jouer de manière cohérente.

L’entraîneur-chef Carla Ward a pris la décision d’exclure Hampton ce week-end, confirmant après leur défaite 3-1 : “Hannah était disponible. Quelque chose s’est passé hier, et nous avons décidé qu’il était dans l’intérêt de l’équipe qu’elle reste à la maison alors C’est exactement ce que j’ai fait, c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet.

“J’ai pris la décision dans le meilleur intérêt de l’équipe de la laisser chez elle et je l’ai laissée chez elle. Je préférerais probablement parler des 11 qui étaient ici.”

Hampton a fait ses débuts en Angleterre en février, entamant un match nul 0-0 avec l’Espagne dans la Coupe Arnold Clark.

Image:

L’équipe d’Angleterre célèbre sa victoire à l’Euro 2022





Les Lionnes passeront le dernier camp international de l’année au centre de football Pinatar Arena en Espagne, alors qu’elles cherchent à clôturer une année mémorable, qui a comporté une victoire lors de la première Coupe Arnold Clark en février, puis un superbe succès à l’Euro 2022.

L’Angleterre affrontera le Japon le vendredi 11 novembre avec un coup d’envoi à 19 heures suivi d’une rencontre avec la Norvège, que l’équipe de Wiegman a rencontrée lors de la phase de groupes des Championnats d’Europe, le mardi 15 novembre. Le coup d’envoi est à nouveau à 19 heures.

Équipe d’Angleterre féminine :

Gardiens : Mary Earps, Sandy Maciver, Ellie Roebuck.

Défenseurs : Millie Bright, Lucy Bronze, Niamh Charles, Rachel Daly, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Lotte Wubben-Moy.

Milieux de terrain : Fran Kirby, Jordan Nobbs, Georgia Stanway, Ella Toone, Keira Walsh, Katie Zelem.

Attaquants : Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Beth Mead, Nikita Parris, Alessia Russo, Katie Robinson, Ebony Salmon.

“Les choses sont allées de mal en pis”

Image:

La gardienne d’Aston Villa, Hannah Hampton, n’a pas été choisie pour l’Angleterre depuis l’Euro





Anton Toloui de Sky Sports sur Hannah Hampton :

“C’est la troisième équipe consécutive que Hannah Hampton a ratée. Elle était la plus jeune membre anglaise de l’équipe gagnante de l’Euro cet été. Elle a été abandonnée pour la première équipe par la suite en septembre, nous avons demandé à Sarina Wiegman à l’époque et elle a dit là-bas était certaines choses que Hampton devait régler au niveau du club.

“A Villa, les choses sont allées de mal en pis, elle n’a joué que deux fois dans la WSL cette saison. Elle a de nouveau été laissée de côté le week-end contre Chelsea avec Carla Ward, l’entraîneur-chef de Villa, confirmant qu’elle voulait qu’elle reste à la maison. Hampton est descendue pour le match et a regardé de son propre gré.

“C’est une situation triste quand on pense à la proximité de Hampton et Ward. C’est Ward qui l’a amenée à Villa depuis Birmingham où les deux étaient ensemble.

“Hampton est sans doute l’une des gardiennes de but les plus talentueuses pour son âge en Europe. En lui parlant en privé, je sais qu’elle a de grandes ambitions de jouer au football en Ligue des champions, assurant la position de numéro un de l’Angleterre.

“Elle n’a plus de contrat à la fin de la saison et auparavant, vous auriez pensé qu’elle pourrait déménager dans l’un de ces grands clubs. Mais pour le moment, elle n’obtient pas de football régulier en équipe première et cela ne ressemble pas à ça ‘ va changer de sitôt.”