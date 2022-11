Angleterre Femmes : Les jeunes Lionnes de Sarina Wiegman en quête de domination mondiale | Nouvelles du football

L’Angleterre féminine achèvera une année historique contre la Norvège mardi soir – mais elle planifie déjà l’avenir.

Les Lionnes n’auraient pas pu connaître une meilleure année. Vainqueurs de la Coupe Arnold Clark en février, champions d’Europe cet été, invaincus tout au long de 2022 et un héritage créé pour toujours, Sarina Wiegman ne s’arrêtera pas là.

Plus de la moitié de l’équipe du camp d’entraînement par temps chaud de l’Angleterre en Espagne a 23 ans ou moins. Cela montre que l’entraîneur-chef ne se contente pas de planifier la Coupe du monde de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle travaille à dominer pour les années à venir.

L’Angleterre aborde le match de ce soir contre la Norvège sans six joueurs qui ont commencé la finale de l’Euro il y a seulement 107 jours, plus la défenseuse d’Arsenal Lotte Wubben-Moy, qui sera absente après avoir contracté une “blessure musculaire mineure”.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, prépare l’avenir avec ses Lionnes





Le sextet de Lucy Bronze, Leah Williamson, Fran Kirby, Beth Mead, Lauren Hemp et Ellen White totalise 399 sélections, sans oublier une pléthore de trophées nationaux, européens et individuels.

Wiegman se concentre cependant sur les points positifs. Lorsque j’ai interrogé l’entraîneur, parfois stoïque, sur les jeunes de l’équipe, un sourire est immédiatement apparu sur son visage. « N’est-ce pas excitant ? a-t-elle répondu lorsque nous nous sommes assis sous le soleil espagnol pour discuter il y a quelques jours.

Depuis l’Euro, nous avons vu quatre joueurs devenir apparemment retranchés dans l’équipe. Lauren James a joué un rôle dans quatre des cinq derniers matchs de l’Angleterre, Ebony Salmon a eu la chance de reproduire sa forme NWSL, tandis que Niamh Charles et Esme Morgan ont commencé leurs premiers matchs vendredi contre le Japon.

On pourrait penser que cela signifie que plus de jeunes ne feront probablement pas partie de l’équipe de la Coupe du monde lorsque les joueurs seniors reviendront. Six membres de l’équipe d’Angleterre actuelle sont nés ce millénaire, mais il n’y a pas d’adolescents dans l’équipe.

Mais Wiegman a déjà laissé de côté des joueurs expérimentés tels que Beth England, Jess Carter, Demi Stokes et Lucy Staniforth, ce qui signifie que l’équipe qui se rendra en Australie et en Nouvelle-Zélande pourrait faire en sorte que la plupart d’entre nous se sentent vraiment très vieux.

Ella Toone marque le troisième but de l’Angleterre contre le Japon à Murcie





Rachel Daly, Chloe Kelly, Ella Toone et Jess Park étaient toutes sur la cible dans une élégante victoire 4-0 alors que l’Angleterre envoyait les anciens champions du monde japonais à la Pinatar Arena, renforçant encore leur position comme l’un des favoris pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

Chloe Kelly a salué la performance de l’équipe féminine d’Angleterre lors de leur victoire 4-0 contre le Japon et a été personnellement ravie d’obtenir un autre but international.



La débutante Park, sur le banc des remplaçants, a complété le score tardivement pour mettre le brillant sur une démonstration d’attaque complètement impitoyable, alors que Sarina Wiegman a prolongé son règne invaincu en tant que manager à 25 matchs.

Le but de Daly avait donné à l’Angleterre une avance à la mi-temps et les champions d’Europe ont repris le style après la pause alors que Kelly et Toone frappaient avant que Park, 21 ans, ne termine les choses à la dernière minute des 90.

L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, Sarina Wiegman, s’est félicitée de la façon dont son équipe s’est adaptée à la formation et aux tactiques du Japon lors de sa victoire 4-0.



Kelly, le débouché le plus impressionnant d’Angleterre, a été récompensée pour tous ses efforts en première mi-temps en balayant le centre de Beth Mead à la 53e minute, consolidant sa demande d’une place de départ régulière en l’absence de Lauren Hemp, blessée.

Ebony Salmon, une autre nouvelle venue des Lionesses, a ensuite été impliquée dans la dernière incursion de la nuit en Angleterre en fournissant le quatrième, privant Moeka Minami de possession avant de couper le ballon pour que Park ait un impact quasi instantané.