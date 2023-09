Angleterre Femmes : Lark Atkin-Davies remportera sa 50e sélection alors que les Red Roses annoncent leur équipe pour affronter le Canada | Actualités du rugby à XV

La talonneuse anglaise Lark Atkin-Davies remportera sa 50e sélection lorsque les Red Roses affronteront le Canada à Exeter ce week-end.

L’équipe des Red Roses sera dirigée par la capitaine Marlie Packer à Sandy Park contre une solide équipe canadienne classée parmi les cinq meilleures au monde – mais la talentueuse arrière Emily Scarratt n’est toujours pas disponible en raison d’une blessure.

La ligne arrière voit un changement par rapport au XV qui a débuté la rencontre gagnante du Grand Chelem contre la France au stade de Twickenham en avril, avec l’arrivée de Jess Breach sur l’aile.

Cela signifie que la demi de mêlée Lucy Packer et l’ouvreuse Holly Aitchison continuent d’être le duo de demi-arrière qui a permis à l’équipe de traverser le Tournoi des Six Nations féminin, et que Tatyana Heard et Helena Rowland s’associent dans les centres. Abby Dow et Ellie Kildunne sont nommées respectivement à l’aile et à l’arrière latéral.

Parmi les remplaçants, la ligne arrière Maisy Allen est en lice pour sa première sélection senior tandis que Megan Jones revient dans une équipe de match pour la première fois depuis 2021.

Angleterre XV

15. Ellie Kildunne (Harlequins, 34 sélections)

14. Jess Breach (Saracens, 28 sélections)

13. Helena Rowland (Loughborough Lightning, 24 sélections)

12. Tatyana Heard (Gloucester-Hartpury, 14 sélections)

11. Abby Dow (Trailfinders Women, 35 sélections)

10. Holly Aitchison (Bristol Bears, 20 sélections)

9. Lucy Packer (Harlequins, 14 sélections)

1. Mackenzie Carson (Gloucester-Hartpury, 5 sélections)

2. Lark Atkin-Davies (Bristol Bears, 49 sélections)

3. Sarah Bern (Bristol Bears, 57 sélections)

4. Rosie Galligan (Saracens, 9 sélections)

5. Cath O’Donnell (Loughborough Lightning, 27 sélections)

6. Morwenna Talling (Sale Sharks, 7 sélections)

7. Marlie Packer – capitaine (Saracens, 94 sélections)

8. Zoe Aldcroft (Gloucester-Hartpury, 43 sélections)

Remplaçants

16. Connie Powell (Harlequins, 9 sélections)

17. Hannah Botterman (Bristol Bears, 37 sélections)

18. Maud Muir (Gloucester-Hartpury, 20 sélections)

19. Sarah Beckett (Gloucester-Hartpury, 30 sélections)

20. Maisy Allen (Chefs d’Exeter, non plafonné)

21. Natasha Hunt (Gloucester-Hartpury, 62 sélections)

22. Megan Jones (Leicester Tigers, 12 sélections)

23. Claudia MacDonald (Chefs d’Exeter, 28 sélections)

Plus à venir….

Il s’agit d’une actualité de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les derniers titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.