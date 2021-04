La patronne par intérim d’Angleterre, Hege Riise, a déclaré que son équipe se développait « par morceaux » et est convaincue que les Lionnes peuvent améliorer leur forme à long terme.

La défaite 3-1 en amical de vendredi dernier contre la France à Caen – juste le deuxième match de Riise en charge temporaire depuis le remplacement de Phil Neville en janvier – a fait huit défaites sur les 13 derniers matches de l’Angleterre.

L’Angleterre affrontera le Canada à Stoke mardi lors de leur dernier match d’échauffement prévu avant que Riise ne nomme son équipe de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de cet été.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait ressenti la pression du poste en Angleterre, Riise a déclaré: « Il y aura toujours une pression qui mènera l’Angleterre et beaucoup d’attentes, mais je suis convaincue qu’en tant qu’équipe, nous pouvons inverser la tendance.

«Travailler sur la culture et la structure nous met lentement dans un endroit où nous pensons pouvoir gagner.

Image:

Le deuxième match de Riise à la tête de l’Angleterre féminine s’est soldé par une défaite amicale 3-1 contre la France



« Je suis plus encouragé par cela que d’échouer ou de réussir moi-même. Bien sûr, je ressens de la pression, mais j’aime aussi beaucoup.

« Ce jeu [France] était une excellente occasion de regarder plus loin. Bien sûr, nous montons toujours sur le terrain pour gagner, mais ce jeu nous a donné de bonnes réponses sur ce que nous devons améliorer et ce qui s’est amélioré.

« Parfois, pour aller plus loin et se développer, vous avez besoin de certains jeux où vous avez juste un défi et voyez comment nous y faisons face.

« Je pense que nous sommes sur une bonne voie pour aller de l’avant. »

Image:

L’Angleterre n’a gagné que quatre de ses 13 derniers matchs



Riise, qui se retirera lorsque Sarina Wiegman prendra officiellement en charge les Lionnes en septembre, a hâte de passer plus de temps avec les joueurs lors d’un camp d’entraînement de Team GB qui devrait commencer en juin.

Interrogée sur le défi de faire des changements dans un court laps de temps, Riise a déclaré: «Cela nous a mis au défi d’être précis: comment nous voulons changer, ce que nous voulons changer et comment nous pouvons le transmettre aux joueurs et aux sessions.

«En morceaux, nous y arrivons.

« Le pré-camp menant aux Jeux olympiques sera vraiment important pour nous pour connecter l’équipe et le personnel. »

Image:

Nikita Parris a eu sa première chance d’impressionner Riise en jouant la première moitié de la défaite de la France



Riise sonnera les changements pour le Canada

Riise utilisera le match amical de mardi contre le Canada pour examiner de plus près certains des joueurs qui ont manqué ou qui ont eu un temps de match limité contre la France.

Le duo de Manchester City, Lucy Bronze et Demi Stokes, a raté le match avec des blessures «mineures», mais pourrait jouer un rôle contre le Canada.

« Il est important pour nous de voir tous les joueurs dans ces deux matchs », a déclaré Riise. « C’est la raison pour laquelle nous devons maintenant changer un peu et voir d’autres joueurs dans des positions différentes.

« Nous espérons voir la majeure partie de l’équipe.

«Maintenant, nous voyons les joueurs de la meilleure façon possible, pour voir où nous, en tant qu’équipe, devons nous améliorer et ce dans quoi nous sommes bons.

« Certaines parties du match contre la France ont été excellentes, il ne nous reste plus qu’à finir nos chances. Ce n’est pas facile, mais c’est le détail que nous recherchons. »