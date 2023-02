Angleterre Femmes: Capitaine Leah Williamson et Fran Kirby de Chelsea reviennent dans l’équipe des Lionnes pour la Coupe Arnold Clark | Nouvelles du football

Le capitaine Leah Williamson et Fran Kirby de Chelsea reviennent dans l’équipe anglaise de 26 joueurs de Sarina Wiegman pour la Coupe Arnold Clark, mais il n’y a pas de place pour Jordan Nobbs d’Aston Villa ou Beth England de Tottenham.

Williamson et Kirby sont de retour dans le camp des Lionnes après avoir raté la dernière équipe en raison d’une blessure et ajoutent de l’expérience à une formation comprenant 10 joueurs qui ont joué moins de 10 matchs pour leur pays.

La gardienne non capée Emily Ramsey fait partie des nouveaux visages de l’équipe, tandis que Maya Le Tissier, Jessica Park et Katie Robinson cherchent toutes à ajouter à leurs sélections individuelles jusqu’à présent.

Le milieu de terrain de Manchester City, Laura Coombs, revient également dans l’équipe huit ans après avoir remporté la dernière de ses deux sélections internationales après une solide saison nationale dans la WSL à ce jour – y compris un prix du joueur du mois des fans en décembre.

Beth Mead, blessée, est absente de l’équipe lors de la dernière annonce de Wiegman, tout comme Esme Morgan de Manchester City et l’attaquant de Manchester United Nikita Parris. La défenseuse d’Everton, Gabby George, abandonne également, quelques jours seulement après avoir été nommée joueuse du mois de janvier de la WSL.

Nobbs et l’Angleterre, qui ont tous deux changé de club en janvier à la recherche de plus de minutes, devront faire valoir leurs arguments auprès de Wiegman dans les derniers mois de la saison avant la Coupe du monde après une autre omission.

Les Lionnes affronteront la Corée du Sud, l’Italie et la Belgique lors de la Coupe Arnold Clark de cette année, la Finalissima contre le Brésil en avril étant leur seul match programmé avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde avec le Danemark en juillet.

Wiegman a déclaré: “Le premier camp de l’année est toujours important pour donner le bon ton pour ce qui vient ensuite, surtout avec une si grande opportunité en été.

“Nous ne regardons que vers l’avant maintenant et nous devons rester humbles et concentrés sur le travail acharné. Nous savons que les fans seront à nouveau avec nous et nous avons hâte de les voir dans chaque stade.

“Nous avons eu une expérience positive avec la Coupe Arnold Clark la dernière fois. Nous avons eu trois matchs difficiles avec des défis différents dans chacun d’eux, et nous avons pu apprendre beaucoup de nos performances et travailler sur de nombreux détails que nous visons à refaire. “

L’équipe d’Angleterre au complet

Gardiens : Mary Earps, Sandy MacIver, Ellie Roebuck, Emily Ramsey

Défenseurs : Millie Bright, Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Rachel Daly, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy

Milieux de terrain : Laura Coombs, Fran Kirby, Georgia Stanway, Ella Toone, Keira Walsh, Katie Zelem

Attaquants : Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Jessica Park, Katie Robinson, Alessia Russo, Ebony Salmon

Rencontres à venir

16 février : Angleterre vs République de Coréecoup d’envoi 19h45 (Stadium MK, Milton Keynes)

19 février : Angleterre contre Italiecoup d’envoi à 15h15 (CBS Arena, Coventry)

22 février : Belgique vs Angleterrecoup d’envoi 19h45 (Ashton Gate, Bristol)