Angleterre Femmes 8 – 0 Norvège Femmes

L’Angleterre a créé sa propre tranche d’histoire alors qu’un triplé de Beth Mead les a aidés à remporter une superbe victoire 8-0 contre la Norvège lors de leur deuxième match de groupe de l’Euro 2022.

Aucune équipe n’avait jamais marqué huit buts en un seul match de l’Euro chez les hommes et les femmes, jusqu’à ce que les Lionnes se déchaînent au stade Amex. Cette victoire leur permet également d’accéder aux quarts de finale en tant que vainqueurs du groupe A, leur record en tête-à-tête signifiant qu’ils ne peuvent pas être battus à la première place.

Alors que leur match d’ouverture contre l’Autriche était une affaire nerveuse et plutôt guindée, l’Angleterre a finalement relâché le frein à main contre une équipe de Norvège, dont on parlait avant le tournoi comme des chevaux noirs, avec un affichage qui fera beaucoup parler des Lionnes en tant que vainqueurs de la compétition. .

C’est en fait la Norvège qui a semblé la meilleure dans les dix premières minutes environ alors que le match le plus difficile du groupe prévu par l’Angleterre commençait par un travail défensif acharné.

Mais dès la 12e minute, l’Angleterre dominait et ne lâchait pas sa mission.

L’Angleterre a reçu un penalty dès le début alors que la défenseuse de Manchester United Maria Thorisdottir a maladroitement commis une faute sur Ellen White. Georgia Stanway a aligné le ballon sur place, et malgré une attente légèrement prolongée pour prendre le coup de pied, n’a pas interrompu sa concentration en passant devant le gardien.

La Norvège a eu quelques demi-occasions entre le premier et le deuxième but, mais l’Angleterre a doublé son avance trois minutes plus tard. Mead a glissé le ballon sur la face du but, qui a été habilement retourné à la maison par Lauren Hemp et récompensé à la suite d’un contrôle VAR pour un hors-jeu donné à tort.

Beth Mead a réussi un triplé alors que l’Angleterre battait la Norvège





Ne voulant pas être exclue de la feuille de match, White a marqué son premier but de la soirée – et le 51e but de l’Angleterre au total – juste avant la demi-heure. C’est à nouveau Thorisdottir qui n’a pas été en mesure de contrôler l’attaquant de Manchester City. Ce fut ensuite un virage, une foulée et une frappe faciles pour White.

Mais ce fut une période de sept minutes où l’Angleterre a établi une avance inattaquable, doublant son avantage déjà de trois buts.

Mead a fait quatre à la 34e minute, White reprenant possession de Maren Mjelde avant de placer le ballon sur le chemin de Hemp. C’était alors une croix d’épingle d’un ailier à l’autre alors que Mead hochait la tête.

Cinq minutes plus tard, l’imparable Mead a marqué son deuxième de la soirée alors qu’elle dépassait Julia Blaksted et Thorisdottir avant de rouler froidement le ballon devant un Guro Pettersen impuissant.

White a marqué son deuxième but avant la pause lorsqu’elle a rencontré le ravissant centre de Fran Kirby dans la surface avec une tête bondissante, et l’Angleterre a terminé la première mi-temps avec six buts époustouflants.

Bien qu’il n’y ait pas eu autant de fête des buts après la pause, l’Angleterre a toujours gardé le contrôle, imposant enfin le jeu que nous savons qu’elle peut jouer sur la plus grande des scènes. Il y avait, bien sûr, quelques buts de plus pour couronner une soirée record.

Alessia Russo a marqué son premier but dans un tournoi international majeur pour l’Angleterre





Alessia Russo a marqué son premier but en Angleterre dix minutes après être entrée en jeu après avoir battu Guro Bergsvand dans les airs et marqué le septième but des Lionnes.

La cerise sur le gâteau était le but du triplé de Mead peu avant le temps plein. Thorisdottir était à nouveau fautif, ne parvenant pas à arrêter l’effort initial de Keira Walsh et permettant à Mead de bondir pour un huitième but stupéfiant de la soirée.

Le résultat voit l’Angleterre se hisser en tête du groupe A et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ils seront de retour au stade Amex mardi prochain pour affronter les deuxièmes du groupe B. Malheureusement pour l’Irlande du Nord, le résultat signifie qu’ils ont été éliminés de leur premier grand tournoi international après avoir perdu 2-0 contre l’Autriche plus tôt lundi.

Et après?

L’Angleterre termine sa campagne de phase de groupes de l’Euro 2022 avec un affrontement contre l’Irlande du Nord à St Mary’s vendredi soir, coup d’envoi à 20 heures.

L’Autriche est la prochaine pour la Norvège au stade Amex de Brighton, avec le coup d’envoi de ce match en même temps.