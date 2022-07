Angleterre Femmes 4 – 0 Suède Femmes

Un moment d’éclat d’Alessia Russo a aidé l’Angleterre à se qualifier pour la finale de l’Euro 2022, battant la Suède 4-0 devant une foule record à Bramall Lane.

L’attaquante de Manchester United est une habituée du banc des Lionnes, mais a continué à mettre la pression sur la sélection de l’équipe de Sarina Wiegman lorsqu’elle a marqué d’une talonnade audacieuse (68), envoyant le ballon passer devant le gardien Hedvig Lindahl au premier poteau.

Il a vu l’Angleterre monter 3-0, après avoir pris l’avantage dans une première mi-temps qui les a vus testés par la Suède pour de grandes parties. Mais Beth Mead (34 ans) a finalement sorti l’impasse, récoltant une passe de Lucy Bronze avant de terminer au tournant pour son sixième but de l’Euro 2022. Elle compte désormais deux buts d’avance dans la course au Soulier d’Or, devant les Allemandes Alexandra Popp et Russo.

Bronze a ajouté un but à son travail de la soirée au début de la seconde période alors que la Suède n’a pas réussi à traiter un corner. L’arrière droit a hoché la tête avec une tête libre, mais les célébrations ont été brusquement interrompues pour un contrôle VAR pour hors-jeu. Cependant, après de longues vérifications, les buts ont tenu.

Image:

Beth Mead a désormais marqué six buts à l’Euro 2022





Après avoir échoué à gérer la talonnade de Russo, la soirée de Lindahl est allée de mal en pis lorsque Fran Kirby a marqué le quatrième but de l’Angleterre. Elle a repéré le gardien hors de sa ligne et est allée chercher le lob. Lindahl a réussi à mettre la main sur le ballon, mais pas assez car il a fait une boucle au-dessus de sa tête et a roulé au fond du filet.

Malgré une première demi-heure nerveuse, les qualités des Lionnes ont encore une fois brillé devant une foule de 28 624 personnes – une affluence record pour une demi-finale de l’Euro féminin. Ils affronteront désormais l’Allemagne ou la France lors de la finale de dimanche à Wembley.

Comment l’Angleterre a atteint sa première finale de l’Euro depuis 2009

Image:

Alessia Russo a ajouté le troisième but de l’Angleterre contre la Suède avec une talonnade scandaleuse





Avec seulement 20 secondes jouées à Bramall Lane, Mary Earps a été appelée à l’action alors que la Suède donnait à ses adversaires un avant-goût de ce qui allait arriver pendant la majorité de la première mi-temps. Sofia Jackobsson a été libérée sur la gauche avec seulement le gardien de but à battre, mais Earps a tendu la jambe pour aider le ballon à s’éloigner.

Les équipes ont continué à échanger des coups dès le début – Mead envoyant un corner large du poteau avant que sa coéquipière d’Arsenal Stina Blackstenius n’envoie une tête sur la barre transversale.

La Suède a continué à sonder dans un jeu de type échecs, avant que Mead ne décide de marquer son sixième but de l’Euro 2022. Cela a donné à l’Angleterre le coup dans le bras dont elle avait besoin et a presque marqué une seconde avant la mi-temps. La meilleure des chances est venue lorsque Georgia Stanway a envoyé un centre de recherche pour Ellen White, mais l’attaquante n’a pas pu y arriver à temps.

La Suède aurait espéré riposter immédiatement après la pause, mais au lieu de cela, elle s’est rapidement retrouvée 2-0 derrière après la tête franche de Bronze.

L’Angleterre aurait également pu marquer un troisième avant l’heure de jeu car Russo a eu un impact immédiat sur le banc – comme cela semble désormais être la norme. Elle a couru sur le flanc droit, repérant la Lauren Hemp entrante au poteau arrière, mais l’ailier a envoyé le ballon sous la barre transversale avec le but à sa merci.

Mais le match s’est sans doute articulé autour de deux minutes en seconde période. Earps a effectué un arrêt de classe mondiale pour faire basculer la puce de Blackstenius au-dessus de la barre transversale à bout portant à la 66e minute, avant la talonnade sensationnelle de Russo à l’autre bout peu de temps après.

Image:

Fran Kirby a ajouté le quatrième but de l’Angleterre – son deuxième du tournoi





À partir de là, c’était toute l’Angleterre, alors que Kirby capitalisait à nouveau sur un gardien de but douteux de Lindahl. Russo aurait également pu ajouter sa deuxième et la cinquième de l’Angleterre tardivement, mais elle n’a pas pu atteindre le centre de Hemp à temps.

Mais ce n’était pas nécessaire car l’Angleterre s’est qualifiée pour la finale contre la Suède, classée deuxième au monde, organisant une confrontation historique à Wembley.

Comment Twitter a réagi à la victoire de l’Angleterre

Et après?

L’Angleterre affrontera l’Allemagne ou la France lors de la finale de dimanche à Wembley. Le coup d’envoi est à 17h.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne vs France – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Angleterre vs Allemagne ou France – coup d’envoi 17h, Wembley

