Angleterre Femmes 4-0 Suède Femmes: la place finale de l’Euro 2022 est assurée alors que le moment d’Alessia Russo illumine la demi-finale | Nouvelles du football

Peu y auraient pensé et encore moins l’auraient essayé. Alessia Russo est allée l’exécuter. Une talonnade en fuyant le but qui n’est pas seulement passée entre deux défenseurs mais entre les deux jambes du gardien suédois.

C’était la moment dans un été d’entre eux. Les Anglaises étaient déjà en bonne voie pour la finale de l’Euro 2022, mais le troisième but de leur victoire 4-0 en demi-finale à Bramall Lane est celui dont tout le monde se souviendra. Ils ont la nation. Le trophée suivra-t-il ?

Les chiffres d’audience sont élevés et augmentent, tout comme les niveaux de bruit à l’intérieur du stade mardi soir. Imaginaires capturés. Individus inspirés. Mais ce groupe de joueurs anglais, cet entraîneur anglais, veut plus que tout cela. Ils sont à un match maintenant.

L'Anglaise Alessia Russo célèbre son superbe but aux côtés de ses coéquipières





Après trois défaites consécutives en demi-finale, la progression de l’Angleterre jusqu’à la finale était bien méritée après une nuit qui a commencé sous tension et s’est terminée par un triomphe emphatique. De nouvelles questions ont été posées mais l’équipe de Sarina Wiegman avait toujours les réponses.

Sans faute en phase de poules, la victoire face à l’Espagne en quart de finale est allée sur le fil. À première vue, c’était beaucoup plus simple une fois que Beth Mead avait ouvert le score à la fin de la première mi-temps et que Lucy Bronze avait doublé l’avantage au début de la seconde.

Mais ce n’était encore qu’un test. La Suède est l’équipe la mieux classée d’Europe, l’équipe qui a refusé à l’Angleterre la troisième place à la Coupe du monde en 2019. Cela s’est parfois montré. Vingt secondes ont suffi pour la première chance du match alors que Mary Earps a sauvé de Sofia Jakobsson.

Cela venait d’une zone ciblée par la Suède – le canal entre Lucy Bronze et Millie Bright. Une autre faiblesse perçue était les coups de pied arrêtés et Stina Blackstenius a failli l’exposer en frappant la barre transversale. C’était tout à l’intérieur de neuf minutes.

Mais il n’y a pas eu de panique. L’Angleterre a traversé cette nervosité. “Nous avons montré que nous sommes restés calmes, que nous respectons le plan et que chacun a continué à faire son travail.” Tels étaient les mots de Wiegman après son passage contre l’Espagne. Cette mentalité est restée ici.

Le bronze avait connu un début de match difficile, éprouvé défensivement et un peu lâche en possession de balle. Mead était resté silencieux. Mais la paire avait la conviction et la capacité de changer l’ambiance et de transformer l’élan lors de la combinaison pour le premier but.

Beth Mead célèbre après avoir marqué le premier but de l'Angleterre contre la Suède





Le centre de Bronze était difficile à gérer pour la défense suédoise et pas beaucoup plus facile à maîtriser pour Mead. L’ailier d’Arsenal l’a fait en un instant. La première touche était parfaite. Le deuxième a envoyé le ballon dans les filets. Son instant. Son tournoi.

Les supporters anglais à Sheffield se déchaînent pour célébrer alors que Beth Mead tire l'Angleterre devant



Le danger à la pause était que l’Angleterre s’assoit et se contente de l’avance d’un but, mais la tête de Bronze bientôt en seconde période a dissipé cette idée. Ce qui a suivi, du moment magique de Russo au but de Fran Kirby lors de sa plus belle performance du tournoi, a été une célébration qui s’est poursuivie longtemps après le coup de sifflet final.

Le pays a ses psychoses puisqu’il compte plus d’un demi-siècle de déceptions dans les grands tournois qu’ils soient masculins ou féminins. Ces joueurs ne semblent pas les partager malgré leurs propres quasi-accidents. Le projet est clair.

Wiegman s’y est tenu. Une composition inchangée dans les cinq matches, malgré, ou peut-être cela devrait-il être car de l’impact des substituts. L’Angleterre connaît ses partants mais elle connaît aussi ses finissants. Russo, à nouveau pour Ellen White, a fait de son mieux.

Les supporters anglais de Sheffield et Trafalgar Square célèbrent le but d'Alessia Russo



It’s Coming Home était le chant désormais familier à la suite de ce troisième but. Peut etre c’est. Un an après que les hommes se soient inclinés de justesse dans une finale européenne à Wembley, les femmes auront leur propre opportunité au même endroit dimanche.

“Nous pensions toujours que nous allions y arriver”, a déclaré Wiegman à propos de cette victoire contre l’Espagne. Après quatre buts contre la Suède et une talonnade scandaleuse, maintenant tout le monde dans le pays pense que son équipe d’Angleterre va y arriver aussi.

